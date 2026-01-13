The Link City: Đô thị kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

The Link City được quy hoạch theo cấu trúc đô thị lấy cộng đồng làm trung tâm, tiện ích phong phú và sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ ĐÁP ỨNG NHIỀU NHU CẦU

Điểm nổi bật của The Link City nằm ở cách tổ chức sản phẩm trong tổng thể quy hoạch, mỗi loại hình đều được tính toán tỉ mỉ, đảm bảo chức năng rõ ràng gắn liền với mọi nhu cầu sử dụng.

The Link City được định vị là một đô thị kiểu mẫu của Đồng Nai, không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo ra một điểm đến trải nghiệm và kết nối giao thương cho cả khu vực. Nhờ đó, dự án có dòng sản phẩm đa dạng từ đất nền đến nhà xây sẵn, thiết kế từ nhà phố liên kế, nhà phố thương mại cho đến biệt thự.

Thiết kế nhà phố liên kế tại The Link City.

Tại The Link City, nhà phố liên kế được xem là “xương sống” của toàn khu đô thị. Các dãy nhà phố liên kế được bố trí tại các tuyến đường nội khu rộng rãi từ 15-18m, hướng đến hình thành cộng đồng dân cư ổn định, văn minh. Xen kẽ các dãy phố là những mảng xanh được kiến tạo và chăm chút tỉ mỉ với đích ngắm tạo nên một nhịp sống sôi động nhưng vẫn gắn với thiên nhiên xanh mát.

Nhà phố thương mại thiết kế công năng linh hoạt giữa nhu cầu ở và kinh doanh.

Trong khi đó, nhà phố thương mại được quy hoạch tập trung trên các trục đường lớn rộng 28-40m, khả năng kết nối tốt, vỉa hè rộng rãi nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng hàng ngày của cư dân. Cách quy hoạch này giúp hoạt động kinh doanh được nuôi dưỡng bởi nhu cầu thật, hạn chế tình trạng dư thừa mặt bằng.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm biệt thự được bố trí biệt lập, không gian yên tĩnh, đáp ứng nhóm khách hàng có yêu cầu cao về trải nghiệm sống. Điều này giúp hoàn thiện bức tranh đô thị của The Link City theo hướng hiện đại và thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày của cư dân.

Mẫu biệt thự Tân cổ điển sang trọng tại The Link City.

Không chỉ sản phẩm đa dạng, The Link City còn được đầu tư đồng bộ 50 tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mua sắm và giải trí, thể dục thể thao ngay thềm nhà. Nổi bật có thể kể đến như trường liên cấp, trung tâm thương mại 2,6ha, hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, quảng trường sự kiện…

Ngoài ra, The Link City còn là dự án hiếm hoi gắn kết trực tiếp với các hoạt động hành chính, văn hóa, y tế, giáo dục của khu vực trung tâm hành chính Dầu Giây mang đến sự thuận tiện vượt trội cho cư dân.

HỘI TỤ NHIỀU LỢI THẾ

Thực tế thị trường những năm gần đây cho thấy không phải dự án nào cũng được vận hành - khai thác hiệu quả sau khi bàn giao. Chẳng hạn, từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” nhờ khả năng vừa ở vừa kinh doanh, nhà phố thương mại đã trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh từ khoảng năm 2015 nhưng khi phát triển thiếu kiểm soát, không gắn với mật độ cư dân thực tế, nhiều khu đô thị đã rơi vào tình trạng mặt bằng đóng cửa kéo dài, thanh khoản suy giảm. Không ít khu đô thị thiết kế đẹp nhưng sau khi bàn giao vẫn rất thưa vắng người ở.

Nguyên nhân không chỉ đến từ biến động kinh tế hay sự bùng nổ của thương mại điện tử, mà cốt lõi nằm ở cách quy hoạch và tổ chức sản phẩm. Khi nhà phố thương mại bị đưa ra thị trường quá nhiều nhưng thiếu sự nâng đỡ từ các dòng sản phẩm ở thực, việc hình thành dòng khách ổn định gần như là bài toán khó.

Ở phương diện phát triển đô thị, The Link City được xây dựng trên cơ cấu sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều mục đích sử dụng và mức tài chính khác nhau. Khách hàng có thể lựa chọn an cư, đầu tư dài hạn, ở kết hợp kinh doanh; mua nhà xây sẵn để vào ở ngay hoặc mua đất tự xây theo mong muốn riêng. Sự linh hoạt này giúp The Link City thúc đẩy quá trình lấp đầy cư dân diễn ra nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, The Link City đã được Kim Oanh Land tham gia phát triển từ giai đoạn trước, hiện đã hình thành cộng đồng cư dân sinh sống ổn định. Ngoài ra, lợi thế tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dầu Giây, chợ đầu mối Dầu Giây, Trung tâm Nông sản – Thực phẩm cùng các trục giao thông chính tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho khả năng khai thác thương mại.

Đặc biệt, hệ tiện ích nội khu của The Link City đã đi vào vận hành giúp cư dân nhanh chóng ổn định cuộc sống ngay khi nhận bàn giao, đồng thời tạo nguồn khách ổn định cho các tuyến phố thương mại. Trên nền tảng đó, The Link City được giới chuyên môn đánh giá là mô hình phát triển phù hợp với cả người mua ở lẫn nhà đầu tư, khi giá trị sử dụng và giá trị tài sản cùng tăng trưởng bền vững theo thời gian.

The Link City đang được Kim Oanh Land giới thiệu ra thị trường với mức giá hấp dẫn chỉ từ 16 triệu đồng/m2 cùng các chương trình vay ưu đãi đến từ MB Bank, Vietinbank. Kèm theo đó, khách hàng còn được tặng thẻ cào trị giá 1–6 chỉ vàng và tham gia rút thăm trúng thưởng nhiều giải thưởng giá trị như ô tô, xe máy cùng các thiết bị gia dụng cao cấp.

* Thông tin liên hệ Khu đô thị The Link City:

Sales Gallery: TTHC Dầu Giây, Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, xã Dầu Giây, Đồng Nai

Hotline: 1900 633 968 - 0937 96 12 12

Website: www.thelinkcity.vn