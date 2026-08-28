The Parkland và những giá trị sống được nhiều nhóm khách hàng cùng lựa chọn

Từ vị trí trong lòng Ocean City, hệ sinh thái sống đồng bộ đến không gian cảnh quan và khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện, The Parkland đang tạo sức hút với nhiều nhóm khách hàng. Không chỉ được người mua trong nước lựa chọn cho nhu cầu an cư dài hạn, dự án còn ghi nhận sự quan tâm của khách hàng quốc tế – thêm một góc nhìn cho những giá trị sống đang được định hình tại The Parkland.

Khi lựa chọn một bất động sản, người mua ngày càng nhìn xa hơn phạm vi của một căn hộ. Chất lượng môi trường sống, hệ tiện ích, khả năng kết nối và mức độ hoàn thiện của khu vực xung quanh trở thành những yếu tố quan trọng trong quyết định an cư dài hạn.

SỨC HÚT TỪ NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG HIỆN HỮU TẠI THE PARKLAND

Đây cũng là lợi thế của The Parkland khi dự án nằm trong lòng Ocean City, một đại đô thị đã hình thành hệ thống trường học, thương mại, y tế, vui chơi và giải trí cùng cộng đồng cư dân đông đảo. Thay vì chờ đợi những giá trị hình thành trong tương lai, người mua có thể tiếp cận ngay hệ sinh thái phục vụ nhu cầu sống hàng ngày.

Bên cạnh hệ tiện ích chung của đại đô thị, The Parkland còn tạo dấu ấn với không gian cảnh quan riêng với công viên trung tâm rộng 3,6ha cùng hồ cảnh quan và hơn 20 tiện ích nội khu, mở rộng trải nghiệm sống từ bên trong căn hộ ra toàn bộ không gian xung quanh.

Hệ cảnh quan xanh, mặt nước và chuỗi tiện ích nội khu góp phần tạo nên chất lượng sống tại The Parkland.

Sự kết hợp giữa cây xanh, mặt nước và các tiện ích dành cho vận động, thư giãn, kết nối cộng đồng hướng tới một nhịp sống cân bằng hơn giữa đô thị hiện đại. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp The Parkland tạo khác biệt trong bức tranh các dự án cao tầng tại phía Đông Hà Nội.

Khả năng kết nối tiếp tục là một lớp giá trị đáng chú ý của The Parkland. Nằm tại khu Đông Hà Nội, The Parkland đón nhận những chuyển động mới từ hệ thống hạ tầng với hàng loạt tuyến Metro được khởi công, Vành đai 3.5, Vành đai 4 cùng các cây cầu mới qua sông Hồng. Khi mạng lưới giao thông từng bước hoàn thiện, khả năng kết nối của Ocean City với các khu vực khác của Thủ đô tiếp tục được mở rộng.

KHI NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG CỦA THE PARKLAND CHẠM TỚI NHIỀU NHÓM KHÁCH HÀNG

Không chỉ thu hút người mua trong nước, The Parkland còn ghi nhận sự quan tâm và lựa chọn từ khách hàng nước ngoài. Với nhóm khách hàng này, việc sở hữu một bất động sản tại Việt Nam thường đi kèm quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, bởi họ tiếp cận thị trường từ một nền tảng sống, kinh nghiệm và hệ tiêu chí khác biệt

Không gian sống đồng bộ giữa lòng Ocean City là một trong những yếu tố tạo sức hút của The Parkland với nhiều nhóm khách hàng.

Điều đó khiến mỗi quyết định lựa chọn mang thêm một ý nghĩa. Khách hàng quốc tế không chỉ cân nhắc bản thân căn hộ, mà còn nhìn vào khả năng đáp ứng một cuộc sống lâu dài: nơi ở có thuận tiện hay không, môi trường xung quanh đã đủ hoàn thiện, các nhu cầu thường nhật có thể được đáp ứng dễ dàng và liệu họ có thể nhanh chóng hình dung về cuộc sống của mình tại đây.

Trong bối cảnh ấy, việc The Parkland được khách hàng nước ngoài lựa chọn cho thấy dự án có khả năng tạo sức thuyết phục ngay cả với những người mua tiếp cận thị trường Việt Nam từ một hệ quy chiếu khác. Những giá trị vốn tạo nên sức hút của dự án với khách hàng trong nước đồng thời cũng tìm thấy sự đồng điệu với những kỳ vọng sống mang tính quốc tế.

Từ khách hàng Việt Nam đến khách hàng quốc tế, mỗi người có thể đến với The Parkland từ những nhu cầu và trải nghiệm khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở kỳ vọng về một môi trường sống chất lượng, thuận tiện và bền vững theo thời gian. Chính sự đồng thuận ấy đang góp thêm một lát cắt cho sức hấp dẫn của The Parkland, từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến an cư tại phía Đông Hà Nội.