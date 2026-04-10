The Rey Edition: Bất động sản giới hạn giữa lòng Hà Nội

Giữa lõi đô thị ngày càng khan hiếm các sản phẩm duplex, The Rey Edition xuất hiện và mở ra cách định giá mới cho bất động sản hạng sang: Không còn được quyết định bởi mức giá đắt đỏ, mà ở số lượng hữu hạn và cơ hội sở hữu ngày càng thu hẹp.

BẤT ĐỘNG SẢN “PHIÊN BẢN GIỚI HẠN”

Trong thế giới xa xỉ, “limited edition” không được tạo ra cho số đông, mà dành cho một nhóm khách hàng tinh chọn - những người có gu thẩm mỹ riêng và tiêu chuẩn sống khác biệt. Từ những chiếc túi Hermès Birkin với danh sách chờ kéo dài nhiều năm, những mẫu đồng hồ giới hạn của Patek Philippe, đến các dòng siêu xe sản xuất riêng của Ferrari,…, với giới sưu tầm, những giá trị này không còn nằm ở “tem giá”, mà ở độ hiếm và cảm giác tự hào khi trở thành một trong số ít người nắm giữ.

Bất động sản tại Hà Nội đang dần vận hành theo logic tương tự. Khi quỹ đất trong khu vực từ vành đai 2 trở vào gần như đã được lấp đầy, những không gian đủ rộng để phát triển hệ sinh thái sống đồng bộ ngày càng hiếm hoi. Trong bối cảnh đó, các dòng sản phẩm có diện tích lớn, đặc biệt là duplex nội đô, dần trở thành tài sản mang tính chọn lọc, không dễ để sở hữu.

Sự xuất hiện của The Rey Edition - bộ sưu tập duplex tại Rivea Residences - là một minh chứng cho xu hướng này, khi sản phẩm không đơn thuần bổ sung nguồn cung mà còn góp phần định hình một chuẩn giá trị khác cho bất động sản nội đô.

Sở hữu tọa độ “vàng” chỉ mất chưa đầy 10 phút để tiếp cận hồ Hoàn Kiếm, các căn duplex The Rey Edition được bố trí từ tầng 20 đến 35, được Meygroup phát triển như một “bộ sưu tập” hữu hạn với mỗi không gian sống là một phiên bản khác biệt, mang bản sắc riêng.

THE REY EDITION - BỘ SƯU TẬP GIỚI HẠN VÀ NHỮNG ĐẶC QUYỀN RIÊNG CÓ CỦA GIỚI TINH HOA

Mỗi căn duplex thuộc bộ sưu tập The Rey Edition là một phiên bản bất động sản giới hạn dành riêng cho giới tinh hoa. Ảnh phối cảnh: Meygroup.

The Rey Edition được định vị là “tọa độ sống giới hạn giữa lõi trung tâm”, nơi không gian sống được tách khỏi nhịp đô thị đông đúc, hướng tới một cộng đồng cư dân có sự tương đồng về gu sống và chuẩn mực trải nghiệm.

Bước vào bên trong mỗi căn duplex, không gian sống được mở rộng theo chiều cao với thiết kế thông tầng gần 7m, tạo cảm giác như một “biệt thự trên không” giữa lòng đô thị. Mỗi căn có diện tích lớn hiếm có trong nội đô (từ 225 - 304m2), được tổ chức như một không gian sống đa lớp: khu sinh hoạt chung rộng mở, hai phòng master riêng biệt, cùng hệ kính kịch trần đón ánh sáng và tầm nhìn trọn vẹn Sông Hồng và Phố Cổ.

Không gian sống tiếp tục được mở rộng với ban công tích hợp hồ bơi riêng và khoảng sân vườn giữa tầng không, mang đến trải nghiệm sống mang tinh thần nghỉ dưỡng ngay tại chính ngôi nhà.

Mỗi căn duplex The Rey Edition đều được thiết kế ban công tích hợp hồ bơi và mảng sân vườn riêng tạo nên trải nghiệm sống như “nghỉ dưỡng tại gia”. Ảnh phối cảnh: Meygroup.

Song hành với đó là những đặc quyền sống được thiết kế nhằm đảm bảo sự riêng tư và tính liền mạch trong trải nghiệm. Mỗi chủ nhân của những “dinh thự trên không” được phục vụ bởi thang máy riêng, kết nối trực tiếp từ vị trí đỗ xe ô tô định danh tại hầm B1, tạo nên hành trình di chuyển riêng tư và tách biệt với không gian chung.

Hệ tiện ích nội khu được vận hành với các dịch vụ chuẩn 5 sao, sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu kết nối và hưởng thụ của cư dân. Business Lounge là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian làm việc và tiếp khách sang trọng. Phòng tiệc Party Room giúp chủ nhân tổ chức những buổi tiệc quy mô, gặp gỡ đối tác một cách chuyên nghiệp và riêng tư.

Các tiện ích khác như Golf 3D Private cùng bể bơi bốn mùa dài 50m chuẩn Olympic và phòng Gym Private giúp chăm sóc thể chất toàn diện; khu BBQ ngoài trời cho những cuộc tụ họp thân mật; Bar garden hay khu "Camping trên mây" mang đến những trải nghiệm giao thoa đầy khác biệt. Tất cả đều được “may đo” cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Giữa không gian đô thị đông đúc và thiếu vắng dấu ấn riêng, The Rey Edition là biểu tượng mới định hình một chuẩn sống hoàn toàn khác biệt của sự riêng tư có chọn lọc, sự tinh tuyển không phô trương và sự tận hưởng có chiều sâu. Vì thế, không chỉ đắt giá bởi những lợi thế không cần đong đếm như vị trí khan hiếm, đặc quyền sống vượt chuẩn, The Rey Edition mang đến những cơ hội sở hữu giới hạn để giới tinh hoa khẳng định mình.