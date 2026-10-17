The Upper East Saigon giành giải ngay lần đầu tham dự Vietnam Property Awards 2026

Ngay lần đầu tham dự, Bách Lộc, doanh nghiệp thành viên của HASCO Holdings, đã ghi dấu ấn với dự án căn hộ hạng sang hướng đến đời sống đa thế hệ. Theo doanh nghiệp, giá trị của ngôi nhà không chỉ nằm ở trải nghiệm sống hiện tại, mà còn ở khả năng đồng hành cùng sự trưởng thành của gia đình, nơi những thành tựu, nếp sống và tài sản được gìn giữ qua năm tháng.
Là nhà phát triển mới trong phân khúc bất động sản hạng sang, Bách Lộc định hình hướng đi bằng tuyên ngôn “Fortune by Design – Kiến tạo thịnh vượng”. Theo đó, thịnh vượng không chỉ được nhìn nhận qua giá trị tài sản gia tăng trong quá trình sở hữu, mà còn ở chất lượng sống và những thành quả được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Tư duy này dẫn dắt mọi quyết định phát triển, từ lựa chọn vị trí, quy hoạch đến thiết kế. Mỗi yếu tố đều được Bách Lộc cân nhắc để dự án vừa đáp ứng nhu cầu sống hôm nay, vừa duy trì giá trị sử dụng trong tương lai. The Upper East Saigon là dự án hiện thực hóa định hướng phát triển này của Bách Lộc.
Dự án lấy cảm hứng từ Upper East Side, Manhattan, khu dân cư nổi tiếng với bề dày văn hóa, phong cách sống đặc trưng và những giá trị được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Nằm bên bờ sông Đông (East River) và liền kề Midtown East, khu vực này duy trì nhịp sống yên tĩnh nhưng vẫn kết nối với những trung tâm kinh doanh, thương mại của New York.
Tại TP.HCM, Bách Lộc tìm thấy những điểm tương đồng ở bán đảo Thạnh Mỹ Lợi, bên bờ Đông sông Sài Gòn. Khu vực này thuận tiện di chuyển đến Thủ Thiêm, trung tâm đô thị mới, và Thảo Điền, nơi đã hình thành hệ thống giáo dục quốc tế, thương mại cùng các điểm đến phong cách sống đa dạng.
Sự giao thoa về địa thế ven sông, khả năng tiếp cận đô thị và nhu cầu không gian riêng tư là cơ sở để Bách Lộc diễn giải tinh thần Upper East Side trong bối cảnh Sài Gòn. Định hướng này được cụ thể hóa qua quy hoạch biệt lập 336 căn hộ tại 5 tòa tháp, với chỉ 3–4 căn mỗi tầng và 100% căn góc. Quy mô giới hạn này cùng thiết kế chú trọng khai thác lợi thế vị trí bên sông giúp kiến tạo không gian sống riêng tư, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo sự kết nối cho cộng đồng cư dân.
Với nhiều người Việt Nam, ngôi nhà không chỉ gắn liền với hành trình tạo dựng thành tựu và nền tảng tài sản mà còn là nơi tạo nên văn hóa và truyền thống gia đình. Từ thế hệ đầu tiên xây dựng sự nghiệp đến thế hệ con cháu kế thừa, mỗi chặng đường đều góp phần hình thành kỷ niệm, nếp sống và tạo nên di sản truyền đời.
Tuy nhiên, sự gắn bó không đồng nghĩa với việc tất cả phải có cùng một nếp sinh hoạt. Khi nhu cầu thay đổi, môi trường sống cần dung hòa giữa tính độc lập và sự kết nối. Tại The Upper East Saigon, bài toán này được giải quyết thông qua hệ căn hộ đa dạng cùng cách bố trí không gian hợp lý. Khu vực sinh hoạt chung và riêng được thiết kế để mỗi thành viên có thể duy trì nếp sống cá nhân mà vẫn gắn bó với gia đình, thay vì gò bó vào khái niệm nhiều người cùng sống dưới một mái nhà.
Bên cạnh giá trị tinh thần, ngôi nhà còn là tài sản được tạo dựng từ thành quả lao động và tích lũy của gia đình. Với Bách Lộc, phát triển nhà ở hạng sang đồng nghĩa với việc chú trọng chất lượng phát triển và giá trị sử dụng lâu dài, hướng đến những tài sản có thể trao truyền cho tương lai.
Chiến thắng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026 đánh dấu bước tiến của Bách Lộc trong hành trình kiến tạo những không gian sống chất lượng, hướng đến sự thịnh vượng lâu dài cho nhiều thế hệ gia đình. Sự ghi nhận dành cho The Upper East Saigon cũng là cơ hội để doanh nghiệp đưa triết lý phát triển bất động sản hạng sang đến gần hơn với thị trường.
Thông tin dự án: The Upper East Saigon, Góc đường Nguyễn Địa Lô & Đường số 65, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.
Thông tin Chủ Đầu tư:
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Bách Lộc
Website: https://theuppereastsaigon.com/
Hotline: 0909 79 79 98.
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