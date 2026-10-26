Pristie: Từ trải nghiệm pháo hoa cộng đồng đến tầm nhìn kiến lập phong thái sống

Chỉ trong vòng một tháng, Hà Nội liên tiếp tổ chức các màn trình diễn pháo hoa tại nhiều địa điểm như Công viên Nghĩa Đô, khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây và Đại học Bách khoa. Đằng sau những sự kiện cộng đồng quy mô lớn này có sự tham gia ngày càng rõ nét của các nguồn lực tư nhân, góp phần mở rộng không gian thụ hưởng văn hóa, giải trí của người dân Thủ đô.

Trong số đó, Pristie – thương hiệu bất động sản hạng sang mới gia nhập thị trường – lựa chọn đồng hành cùng các hoạt động văn hóa đô thị như một cách đưa tinh thần thương hiệu đến gần hơn với cộng đồng. Động thái này cũng phần nào hé lộ định hướng của doanh nghiệp: Phát triển bất động sản không chỉ xoay quanh không gian ở, mà còn hướng tới những trải nghiệm sống giàu cảm xúc và bản sắc.

CHẠM TỚI CỘNG ĐỒNG TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐƯỢC ĐẦU TƯ CHỈN CHU

Sự tham gia của khu vực tư nhân đang góp phần tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động văn hóa, giải trí tại đô thị, từ quy mô tổ chức đến chất lượng trải nghiệm. Trong bối cảnh đó, Glow Up Việt Nam tại Công viên Nghĩa Đô là một ví dụ đáng chú ý khi Pristie dành nguồn lực đồng hành cùng một ngày hội cộng đồng mở cửa tự do, hướng tới đông đảo người dân.

Diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, sự kiện được xây dựng theo mô hình glamping giữa không gian xanh nội đô, mang đến điểm hẹn thư giãn, giải trí và kết nối giữa nhịp sống đô thị sôi động. Theo thông tin từ chương trình, hơn 20.000 người đã đến tham dự cùng gia đình và bạn bè, tạo nên không khí lễ hội sôi nổi, đồng thời lan tỏa hình ảnh về một phong thái sống cởi mở, hiện đại và giàu trải nghiệm.

Điểm nhấn của đêm hội là màn trình diễn kết hợp giữa âm nhạc và pháo hoa. Những set nhạc giàu năng lượng của DJ 2pillz hòa cùng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, với 122 giàn pháo đồng loạt khai hỏa ở độ cao 120 m. Sự cộng hưởng giữa âm thanh, ánh sáng và không khí sôi động của hàng vạn người tham dự đã tạo nên điểm nhấn cảm xúc cho sự kiện, góp phần hình thành những trải nghiệm chung giữa lòng Thủ đô.

Âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa nối tiếp nhau, khép lại một ngày trải nghiệm kéo dài nhiều giờ giữa không gian công cộng của thành phố.

Để triển khai những chương trình như vậy, doanh nghiệp cần nguồn lực tài chính đáng kể cùng năng lực tổ chức và phối hợp nhiều bên. Theo thông tin từ đơn vị, Glow Up Việt Nam nhận được sự hướng dẫn, ủng hộ và tin tưởng từ các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố.

Với Pristie, hoạt động đồng hành cùng cộng đồng còn gắn với nền tảng hơn 50 năm tích lũy kinh nghiệm và nguồn lực. Đây được xem là một trong những cơ sở để doanh nghiệp bước vào phân khúc bất động sản hạng sang với định vị “Nhà kiến lập phong thái sống”, hướng tới việc phát triển những không gian sống không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn tạo dựng giá trị từ trải nghiệm, môi trường sống và sự kết nối cộng đồng.

KIẾN LẬP PHONG THÁI SỐNG TỪ NHỮNG QUỸ ĐẤT NỘI ĐÔ CHIẾN LƯỢC

Theo định hướng phát triển được doanh nghiệp giới thiệu, danh mục dự án của Pristie trải rộng tại các khu vực như Ciputra, Cầu Giấy, Lạc Trung và Minh Khai. Đây là những địa bàn có nền tảng đô thị tương đối rõ nét hoặc đang ghi nhận sự chuyển dịch về hạ tầng, thương mại và cơ cấu dân cư. Việc phát triển dự án tại những khu vực này tạo cơ sở để doanh nghiệp theo đuổi chiến lược dài hạn, trong đó chất lượng sống được đặt trong mối liên hệ với hệ sinh thái giao thông, giáo dục, thương mại, dịch vụ, không gian xanh và cộng đồng xung quanh.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, khả năng hiện diện tại những vị trí như Ciputra trở thành một trong những lợi thế quan trọng để Pristie đón đầu những chốn sống tương lai.

Trong danh mục đó, Astor 1 tại Ciputra là dự án đầu tiên Pristie đưa ra thị trường, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình cụ thể hóa định vị thương hiệu. Tọa lạc trong quần thể đô thị Ciputra tại khu vực Tây Hồ Tây, dự án hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống riêng tư, hiện đại và có bản sắc riêng, trong môi trường đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân quốc tế cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.

Lấy cảm hứng từ tinh thần Uptown Manhattan, Astor 1 theo đuổi phong cách sống đề cao tính riêng tư, sự tự do và dấu ấn cá nhân. Lợi thế của dự án không chỉ đến từ vị trí, mà còn từ khả năng kết nối với hệ thống giáo dục quốc tế, thể thao, thương mại và dịch vụ trong khu vực, cùng cộng đồng cư dân đa quốc gia đã hình thành tại Ciputra.

Theo thông tin giới thiệu dự án, Astor 1 gồm 350 căn hộ giới hạn, có chiều cao trần 3,9 m, cùng hơn 25 tiện ích nội khu và khả năng kết nối với hệ sinh thái hơn 50 tiện ích hiện hữu tại Ciputra.

Về kiến trúc, dự án sử dụng ngôn ngữ Art Deco với các đường nét hình học rõ ràng, bố cục đối xứng và tinh thần thẩm mỹ gắn với thời kỳ phát triển thịnh vượng của trường phái này. Cách tiếp cận kiến trúc góp phần định hình diện mạo tòa tháp gần 40 tầng, đồng thời tạo điểm nhấn nhận diện cho dự án trong tổng thể khu đô thị.

Dự án đã giành chiến thắng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 ở hạng mục “Thiết kế kiến trúc căn hộ boutique tốt nhất”.

Từ hoạt động cộng đồng như Glow Up Việt Nam đến dự án bất động sản đầu tay Astor 1, Pristie đang thể hiện định hướng phát triển thương hiệu trên hai phương diện: tạo dựng trải nghiệm gắn với đời sống đô thị và phát triển những không gian ở có bản sắc riêng.

Với định vị “Nhà kiến lập phong thái sống”, Pristie lựa chọn cách tiếp cận thị trường bất động sản hạng sang thông qua sự kết hợp giữa vị trí, kiến trúc, hệ tiện ích và trải nghiệm cộng đồng. Hiệu quả của định hướng này sẽ được thể hiện qua khả năng biến những giá trị được giới thiệu thành chất lượng sống bền vững trong từng dự án cụ thể.

Dự án Astor 1

Địa chỉ: Quỹ đất 20% TM - Lô đất IA25 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, TP Hà Nội

Đơn vị tư vấn phát triển dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Pristie

Thời gian dự kiến bàn giao: Quý 1/2029

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