Thêm không gian pop up cho cộng đồng yêu thích art toy tại Hà Nội

Với nhiều người sưu tầm art toy tại Hà Nội, không gian pop up "KUBO Love, Still" là dịp hiếm hoi được chiếm ngưỡng không gian có chủ đề là một trong những nhân vật art toy được yêu thích của Pop Mart, đồng thời khám phá những sản phẩm giới hạn chỉ được phát hành trong khuôn khổ sự kiện tại Việt Nam.

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Một trong những hoạt động được mong đợi nhất của KUBO Love, Still là buổi giao lưu và ký tặng cùng Artist BAO – người sáng tạo nên nhân vật KUBO.

Artist BAO ký tặng tại không gian pop-up chủ đề "KUBO Love, Still".

Trong khuôn khổ chương trình, khách tham dự có cơ hội gặp gỡ trực tiếp Artist BAO, lắng nghe những chia sẻ về hành trình sáng tạo cũng như nhận chữ ký trên các sản phẩm KUBO yêu thích.

KHÔNG GIAN TRẢI NGHIỆM LẤY CẢM HỨNG TỪ KUBO LOVE, STILL

Lấy cảm hứng từ những cảm xúc thường được giữ lại trong lòng thay vì nói thành lời, thông qua 12 thiết kế trong bộ sưu tập, KUBO xuất hiện trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc, phản chiếu những trải nghiệm quen thuộc của tuổi trẻ: từ những rung động đầu tiên, sự chần chừ trước một lựa chọn cho đến hành trình học cách thấu hiểu chính mình.

12 thiết kế trong bộ sưu tập, KUBO Love, Still.

Tinh thần đó được tái hiện xuyên suốt không gian pop-up thông qua phong cách thiết kế retro cùng những chi tiết thị giác mang màu sắc hoài niệm. KUBO Love, Still được xây dựng như một không gian trải nghiệm, nơi khách tham quan có thể cảm nhận câu chuyện của bộ sưu tập theo cách trực quan hơn, kết hợp với khu vực photobooth có bối cảnh được thiết kế dựa trên concept của bộ sưu tập.

LOẠT SẢN PHẨM GIỚI HẠN CHỈ CÓ TẠI KHÔNG GIAN POP UP KUBO LOVE, STILL TẠI HÀ NỘI

Bên cạnh bộ sưu tập KUBO Love, Still, Pop Mart Việt Nam còn giới thiệu nhiều sản phẩm được phát hành riêng trong khuôn khổ sự kiện.

Nổi bật trong số đó là KUBO Sunny Break Figurine – phiên bản figure được Artist BAO thiết kế dành riêng cho sự kiện tại Việt Nam. Ngoài ra còn có KUBO Sunny Break T-shirt cùng hai phụ kiện thuộc bộ sưu tập Go Around With Pop Mart, lấy cảm hứng từ hành trình khám phá Việt Nam của nhân vật KUBO.

Dù là một nhà sưu tầm lâu năm hay mới lần đầu biết đến nhân vật KUBO, sự kiện KUBO Love, Still mang đến cơ hội để bước vào thế giới cảm xúc của nhân vật và khám phá những câu chuyện phía sau mỗi thiết kế theo cách gần gũi hơn.

Không gian pop up chủ đề "KUBO Love, Still" của Pop Mart diễn ra từ ngày 19/06 đến 20/07 tại Lotte Mall West Lake Hà Nội, hứa hẹn sẽ khuấy động cộng đồng yêu thích đồ chơi nghệ thuật - art toy của thủ đô.