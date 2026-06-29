Từ triển lãm cưới đến quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại

Thị trường dịch vụ cưới toàn cầu đang trên đà tăng trưởng và giữa làn sóng đó, các triển lãm cưới đang khẳng định vai trò là điểm chạm không thể thiếu giữa các cặp đôi và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng phong phú của ngành...

Triển lãm cưới giúp thu hẹp khoảng cách giữa khách hàng và các doanh nghiệp trong ngành.

Theo Allied Market Research, quy mô thị trường dịch vụ cưới toàn cầu được định giá 160,5 tỷ USD vào năm 2020, và dự kiến đạt 414,2 tỷ USD vào năm 2030, tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm (CAGR) 4,8% trong giai đoạn 2021–2030.

Thị trường này đang được thúc đẩy của bởi nhu cầu của các cặp đôi trẻ với các đám cưới độc đáo, mức chi tiêu ngày càng cao cho những trải nghiệm cưới sang trọng và cá nhân hóa, cùng sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các nền tảng số trong việc lên kế hoạch và đặt dịch vụ.

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Các dịch vụ cưới bao gồm một hệ sinh thái rộng lớn các sản phẩm và trải nghiệm gắn liền với việc tổ chức hôn lễ - từ lập kế hoạch, phục vụ ẩm thực, nhiếp ảnh, trang trí, địa điểm tổ chức, vận chuyển cho đến cắm hoa và nhiều hạng mục khác. Đặc biệt, sức ảnh hưởng của mạng xã hội đang truyền cảm hứng để các cặp đôi theo đuổi những đám cưới độc đáo, ấn tượng về mặt thị giác và mang đậm dấu ấn cá nhân - từ đó liên tục thúc đẩy tăng trưởng của thị trường dịch vụ toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, các triển lãm cưới đang nổi lên như một kênh kết nối quan trọng, giúp thu hẹp khoảng cách giữa khách hàng và các doanh nghiệp trong ngành. Thay vì mất hàng tháng tìm kiếm và so sánh, các cặp đôi có thể đến một triển lãm cưới trong một ngày và trực tiếp trải nghiệm các ý tưởng trang trí, thử váy cưới, tham khảo phong cách trang điểm, gặp gỡ nhiếp ảnh gia, tìm hiểu các gói dịch vụ và nhận tư vấn cá nhân hóa từ đội ngũ chuyên gia.

Nhờ vậy, quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại không chỉ được rút ngắn đáng kể về thời gian, mà còn trở nên có chiều sâu hơn khi các cặp đôi có cơ hội nghiên cứu kỹ lưỡng từng dịch vụ hỗ trợ theo đúng nhu cầu và phong cách riêng của mình.

Sức ảnh hưởng của mạng xã hội đang truyền cảm hứng để các cặp đôi theo đuổi những đám cưới độc đáo, ấn tượng về mặt thị giác và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tại Wedding Fair 2026 - The First Page tại Meliá Hanoi vừa qua, hơn 30 đối tác trong lĩnh vực tổ chức tiệc cưới, từ trang trí, trang phục cưới, nhẫn cưới, trang điểm, nhiếp ảnh, quà tặng, thiệp cưới đến các dịch vụ trải nghiệm dành riêng cho cô dâu chú rể... đã cùng nhau thảo luận về xu hướng phát triển của ngành.

Với chủ đề “The First Page – Trang đầu tiên”, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ mong muốn mang đến cho các cặp đôi nguồn cảm hứng để bắt đầu viết nên câu chuyện hạnh phúc của riêng mình, nơi ngày cưới được viết nên như trang đầu tiên đầy cảm xúc, mở ra những chương hạnh phúc trọn vẹn về sau.

Sự kiện cũng là dịp để khách tham dự khám phá những xu hướng cưới mới nhất, gặp gỡ các thương hiệu uy tín trong ngành và tìm kiếm những ý tưởng cho một lễ cưới tinh tế, chỉn chu và mang đậm dấu ấn cá nhân. Các cặp đôi đã có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các ý tưởng trang trí, thử váy cưới, tham khảo phong cách trang điểm, gặp gỡ các nhiếp ảnh gia, tìm hiểu các gói dịch vụ cưới và nhận tư vấn cá nhân hóa từ đội ngũ chuyên gia.

Đại diện Meliá Hanoi chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Wedding Fair 2026 không chỉ là một sự kiện giới thiệu dịch vụ cưới, mà còn là nơi các cặp đôi có thể bắt đầu hình dung rõ hơn về ngày trọng đại của mình. Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, không gian sang trọng và sự đồng hành của hơn 30 đối tác chuyên nghiệp, Meliá Hanoi kỳ vọng mang đến một điểm hẹn cưới đáng nhớ ngay tại trung tâm thủ đô”.

Theo các chuyên gia, ba yếu tố được dự báo sẽ định hình ngành cưới tại Việt Nam trong thời gian tới gồm cá nhân hóa, tính bền vững và trải nghiệm đa giác quan. Thay vì những nghi thức truyền thống đơn giản, nhiều cặp đôi hiện mong muốn lễ cưới phản ánh câu chuyện tình yêu, phong cách sống và dấu ấn riêng.

Do đó, với mùa cưới 2026 - 2027, bên cạnh các nghi thức truyền thống, nhiều cặp đôi trẻ ưu tiên những lễ cưới mang phong cách riêng, đề cao trải nghiệm của khách mời và sự đồng bộ trong từng hạng mục tổ chức. Điều này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trang trí, nhiếp ảnh, thời trang cưới, tổ chức sự kiện và dịch vụ tư vấn cưới phát triển.

Theo ban tổ chức, việc quy tụ nhiều đơn vị trong cùng một không gian giúp khách tham quan có thêm cơ hội so sánh, lựa chọn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách, đồng thời phản ánh xu hướng hình thành hệ sinh thái dịch vụ cưới ngày càng đa dạng và chuyên nghiệp tại Việt Nam.