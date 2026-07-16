Dòng tiền từ World Cup và cách FIFA “bán” cả mùa hè 2026

FIFA cho biết họ có thể sẽ phá vỡ các quy định trong bóng đá và kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp của trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina lên 30 phút. Động thái này nhằm tạo điều kiện cho chương trình biểu diễn với sự góp mặt của Madonna, Justin Bieber, Shakira, Robbie Williams cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Ngoài ra, trận chung kết còn có sự tham dự của dàn sao quốc tế gồm Tom Cruise, Jennifer Hudson và streamer IShowSpeed.
Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có chương trình biểu diễn giữa hai hiệp, đánh dấu một cột mốc mới trong cách tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. "Tiếp nối tinh thần của lễ khai mạc, sự kiện đã chào đón thế giới đến với World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Hoa Kỳ, lễ bế mạc sẽ khép lại hành trình giải đấu thông qua âm nhạc, văn hóa và bóng đá, trước khi tìm ra nhà vô địch của giải đấu này", ông Heimo Schirgi, Giám đốc điều hành World Cup 2026, cho biết.
Trước World Cup 2026, FIFA từng kéo dài thời gian nghỉ giải lao ở trận chung kết FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái, khi chương trình biểu diễn có sự tham gia của Coldplay, Doja Cat, Tems và J Balvin lên đến 24 phút 9 giây.
Với thời lượng nghỉ giữa hiệp được kéo dài và các nghi thức trước và sau trận, trận chung kết World Cup 2026 sẽ trở thành trận đấu có thời lượng dài nhất lịch sử, đồng thời lễ trao cúp vô địch do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chỉ có thể diễn ra vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương.
Việc quy tụ hàng loạt ngôi sao của âm nhạc, điện ảnh và giới sáng tạo nội dung cho thấy tham vọng của FIFA trong việc đưa trận chung kết World Cup vượt khỏi khuôn khổ một sự kiện thể thao. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày tranh cúp vàng được xây dựng như một lễ hội giải trí quy mô toàn cầu, kết hợp bóng đá, âm nhạc và văn hóa đại chúng.
Hiện tại, khi giải đấu chỉ còn trận đấu cuối, lượng đặt vé máy bay và chỗ ở tại Mỹ đã tăng nhanh. "Hiệu ứng World Cup có thể cảm nhận rõ tại các thành phố chủ nhà", David Tinsley, chuyên gia kinh tế cấp cao của Viện nghiên cứu Bank of America nói. “Chi tiêu tăng mạnh, trong đó nhà hàng và quán bar hưởng lợi nhiều nhất”.
Theo Business Insider, nhiều du khách quốc tế mang theo vali trống để mua hàng tại Mỹ, từ đồ điện tử, mỹ phẩm, thuốc không kê đơn cho tới những sản phẩm tiêu dùng như kem đánh răng, thực phẩm bổ sung hoặc quần áo. Target, Walmart và các trung tâm outlet trở thành điểm đến quen thuộc, trong khi doanh số hàng lưu niệm World Cup tại Target ở các thành phố đăng cai tăng tới 66%.
Chú gấu mèo nhồi bông của Wild Bill's Western ở Dallas (bang Texas, Mỹ) đã cháy hàng sau khi tiền đạo Na Uy Erling Haaland ghé thăm cửa hàng. Còn tại FIFA Store, sản phẩm được tìm mua nhiều nhất là áo đấu chính thức của các đội tuyển, với giá dao động từ 100 đến 180 USD mỗi chiếc. Bên cạnh đó là khăn quàng cổ, mũ, bóng thi đấu, cốc lưu niệm và huy hiệu các đội tuyển với mức giá từ 10 đến 50 USD.
Vượt qua cả ngành công nghiệp giải trí, World Cup 2026 thực sự đã trở thành một thị trường quảng cáo khổng lồ. Forbes dẫn số liệu cho thấy chi tiêu quảng cáo liên quan đến World Cup tại Mỹ có thể đạt khoảng 400 – 500 triệu USD. Các doanh nghiệp bán áo đấu, giày thể thao, đồ lưu niệm và sản phẩm gắn với cầu thủ hưởng lợi mạnh.
Còn theo báo cáo mới nhất từ Brand Finance Africa, giá trị thương hiệu của World Cup đã chính thức chạm mốc 5,2 tỷ USD, đánh dấu một bước tiến khổng lồ trong bản đồ kinh tế thể thao toàn cầu. Con số này cho thấy sự tăng trưởng kinh ngạc lên đến 244% so với giá trị 1,5 tỷ USD được ghi nhận tại kỳ World Cup 2010 ở Nam Phi.
Phân tích sâu hơn về cơ cấu doanh thu, các chuyên gia chỉ ra rằng các hợp đồng tài trợ và thương mại đóng vai trò then chốt khi đóng góp tới 1,9 tỷ USD. Bản quyền phát sóng – vốn là "con gà đẻ trứng vàng" của FIFA – xếp thứ hai với 1,8 tỷ USD. Doanh thu từ bán vé đạt 809 triệu USD, trong khi các khoản thu phụ trợ khác đóng góp 313 triệu USD vào tổng ngân sách giải đấu.
Tuy nhiên, chiến thắng kinh tế ấy không được chia đều. FIFA giữ phần doanh thu lớn nhất; doanh nghiệp tư nhân hưởng phần tiêu dùng; còn các thành phố phải đánh cược rằng lợi ích dài hạn sau này sẽ đủ bù đắp chi phí trước mắt. Nhưng dường như, FIFA vẫn chưa có ý định dừng lại. Hãng tin AP mới đây đưa tin FIFA sẽ bán các mảng cỏ chung kết World Cup 2026.
Nhân sự của FIFA sẽ tạo ra các vật phẩm lưu niệm với 4 mức giá gồm 450 USD, 900 USD, 1.200 USD và 3.000 USD (khoảng 11,7 - 78 triệu đồng). FIFA quảng bá đây là cơ hội để người hâm mộ "sở hữu một phần lịch sử bóng đá". Theo mô tả, mỗi sản phẩm đều chứa một mảng cỏ nguyên bản từ mặt sân thi đấu trận chung kết World Cup 2026. FIFA cũng lưu ý chỉ bán tối đa 2.026 sản phẩm ở mỗi hạng giá.
Phiên bản đắt nhất trị giá 3.000 USD, ngoài mảng cỏ còn kèm bản sao vé trận chung kết khắc vàng, mô hình thu nhỏ của quả bóng World Cup và cúp vàng World Cup 2026 bằng pha lê. Tờ The Athletic ước tính FIFA có thể thu về hơn 11 triệu USD chỉ từ ý tưởng này. Hiện tại FIFA mới chỉ nhận đơn đặt hàng từ khách hàng tại Mỹ và châu Âu. Các sản phẩm sẽ được giao sau khi trận chung kết World Cup 2026 kết thúc.
Động thái này cho thấy FIFA đang tìm mọi cách thương mại hóa tối đa sự kiện World Cup 2026. Trước đó, việc mở rộng giải đấu từ 32 lên 48 đội tuyển, với 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, giúp FIFA gia tăng đáng kể nguồn thu từ bản quyền truyền hình, bán vé, dịch vụ hospitality và tài trợ thương mại.
Theo các nghiên cứu kinh tế, World Cup 2026 có thể đóng góp khoảng 41 tỷ USD vào GDP toàn cầu, tạo hơn 824.000 việc làm và mang lại khoảng 9,4 tỷ USD tiền thuế cho khu vực Bắc Mỹ. Với việc tận dụng hệ thống sân vận động và hạ tầng sẵn có, ba quốc gia đăng cai cũng giảm đáng kể chi phí đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả tài chính của kỳ World Cup được kỳ vọng sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về doanh thu.
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