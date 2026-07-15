Huế làm gì để hút hơn 4,3 triệu lượt khách và thu 10.300 tỷ đồng chỉ sau nửa năm?

Từ những sản phẩm du lịch mới, Festival Huế bốn mùa đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá và phục vụ du khách đang tạo nên diện mạo mới cho ngành du lịch Cố đô...

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách đến địa phương ước đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 25,1%; khách nội địa đạt gần 2,8 triệu lượt, tăng 30,1%.

Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng tới 56,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công suất phòng lưu trú trung bình đạt khoảng 99%, cho thấy sức hút của Huế tiếp tục gia tăng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

LÀM MỚI SẢN PHẨM, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG KHÁCH

Kết quả này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, đồng thời khẳng định hiệu quả từ các chương trình quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm và chuỗi sự kiện văn hóa được tổ chức liên tục trong thời gian qua.

Khách nội địa tiếp tục là nguồn khách chủ lực của Huế với xu hướng lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn ngày kết hợp tham quan di sản, khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm các lễ hội đặc sắc.

Ở phân khúc quốc tế, các thị trường truyền thống như Pháp, Mỹ, Đức, Anh và Úc duy trì mức tăng trưởng ổn định. Trong đó, Pháp tiếp tục là thị trường lớn nhất của Huế với khoảng 59.000 lượt khách, chiếm khoảng 15% tổng lượng khách quốc tế. Bên cạnh đó, Canada và Trung Quốc nổi lên là những thị trường tăng trưởng nhanh, mở ra dư địa lớn để đa dạng hóa nguồn khách.

Đông đảo du khách quốc tế khám phá vẻ đẹp di sản và văn hóa Cố đô Huế. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, thành phố đã ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách quan trọng như hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030, Bộ tiêu chí du lịch xanh, Đề án nâng cao chất lượng môi trường du lịch và Chiến lược truyền thông, quảng bá điểm đến Huế giai đoạn 2026 - 2030.

Song song với đó, nhiều sản phẩm đặc trưng tiếp tục được đầu tư và làm mới. Các loại hình du lịch sinh thái biển, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, du lịch cộng đồng, làng nghề, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa tại A Lưới, Phú Lộc ngày càng thu hút du khách.

Đáng chú ý, các tour du lịch xanh, Net Zero gắn với nhà vườn Kim Long, Thủy Biều, rừng ngập mặn Rú Chá cùng việc sử dụng xe đạp, xe điện đang góp phần định hình hình ảnh Huế là điểm đến thân thiện với môi trường.

Một điểm nhấn mới trong nửa đầu năm là việc đưa vào khai thác thí điểm các tuyến du lịch đường thủy trên Ngự Hà, Đông Ba và An Cựu kết nối phố cổ Bao Vinh, Gia Hội. Các mô hình homestay, trải nghiệm nghề truyền thống, quảng bá cổ phục và áo dài Huế cũng tiếp tục được mở rộng, làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa.

FESTIVAL VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠO CÚ HÍCH TĂNG TRƯỞNG

Festival Huế bốn mùa 2026 tiếp tục trở thành động lực thu hút du khách với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Nổi bật là Ngày hội Sen Huế 2026 tại hồ Tịnh Tâm thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong thời gian tới, Huế sẽ tiếp tục tổ chức Ngày hội Huế - Kinh đô Ẩm thực, Liên hoan Trà quốc tế, Ngày hội Lân Huế cùng nhiều chương trình nghệ thuật nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, chuyển đổi số đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới của ngành du lịch. Cổng thông tin Visit Hue được nâng cấp với 5 ngôn ngữ, ứng dụng Visit Hue liên tục bổ sung nhiều tiện ích phục vụ du khách.

Đặc biệt, ngành du lịch đang triển khai trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ tra cứu điểm đến, thời tiết, sự kiện và xây dựng lịch trình cá nhân hóa. Các nền tảng thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), số hóa 3D ẩm thực Huế và cơ sở dữ liệu du lịch thông minh cũng từng bước được hoàn thiện.

Chuyển đổi số góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến Huế. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Song song với đó, hoạt động xúc tiến tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hội chợ, diễn đàn du lịch trong và ngoài nước, chương trình quảng bá tại Hàn Quốc, Trung Quốc cùng nhiều đoàn Famtrip, Presstrip quốc tế đến khảo sát sản phẩm.

Hiện toàn thành phố có 1.074 cơ sở lưu trú với hơn 15.470 phòng, 88 doanh nghiệp lữ hành và gần 3.900 hướng dẫn viên du lịch. Công tác quản lý, kiểm tra chất lượng dịch vụ và đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn được thực hiện thường xuyên.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược phát triển du lịch xanh, bền vững gắn với bảo tồn di sản. Thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường khách và nâng cao chất lượng dịch vụ để từng bước khẳng định Huế là trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Trong 6 tháng cuối năm, Huế đặt mục tiêu đón từ 7,3 - 7,5 triệu lượt khách, phấn đấu đạt doanh thu khoảng 20.000 tỷ đồng thông qua việc phát triển các dòng sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, tâm linh, tàu biển, ẩm thực cùng chuỗi sự kiện lớn như Ngày Bún bò Huế, Liên hoan Trà quốc tế và Ngày hội Lân Huế.