DANAFF IV: Cầu nối điện ảnh Châu Á và thế giới

Với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã chính thức khép lại sau một tuần lễ điện ảnh quốc tế sôi động tại thành phố biển xinh đẹp bằng Lễ Bế mạc và trao giải…

Quang cảnh Lễ bế mạc DANAFF IV 2026.

Tại Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế đều có chung đánh giá: DANAFF IV 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế thường niên nổi bật tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là một tuần lễ điện ảnh sôi động mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam và Châu Á trên trường quốc tế.

DANAFF IV 2026 đã quy tụ 102 tác phẩm điện ảnh từ khắp nơi trên thế giới, với khoảng 200 suất chiếu và sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh và khách mời quốc tế. Đây là cơ hội để các nhà làm phim gặp gỡ, trao đổi và học hỏi lẫn nhau, đồng thời cũng là dịp để khán giả Việt Nam tiếp cận với những tác phẩm điện ảnh đa dạng về phong cách và nội dung.

Tâm điểm của Lễ Bế mạc là phần công bố và trao giải cho các tác phẩm, đạo diễn, biên kịch và diễn viên xuất sắc ở hai hệ thống giải quan trọng: Phim Việt Nam dự thi và Phim Châu Á dự thi. Trong đó, hai hạng mục được công chúng, truyền thông và giới chuyên môn đặc biệt quan tâm là Diễn viên nữ chính xuất sắc và Diễn viên nam chính xuất sắc.

Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận năng lực diễn xuất mà còn tôn vinh những màn hóa thân có khả năng dẫn dắt cảm xúc khán giả, tạo chiều sâu cho nhân vật và góp phần làm nên sức sống của tác phẩm điện ảnh.

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, các tác phẩm tranh giải đã phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây. Những bộ phim được lựa chọn không chỉ đại diện cho thị trường điện ảnh trong nước mà còn cho thấy sự đa dạng trong cách kể chuyện, xây dựng nhân vật và khai thác các vấn đề xã hội, gia đình, bản sắc, con người Việt Nam đương đại. Trong khi đó, hạng mục Phim Châu Á dự thi tiếp tục mở rộng tinh thần quốc tế của DANAFF, đưa khán giả đến với những tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Lễ Bế mạc và trao giải DANAFF IV 2026 có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh; đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành cùng các tổ chức, đơn vị đồng hành. Sự hiện diện của các đại biểu không chỉ thể hiện sự quan tâm, ghi nhận đối với nỗ lực tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của DANAFF trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh, du lịch và sự kiện quốc tế của thành phố.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Giám đốc Liên hoan phim DANAFF, phát biểu tại Lễ bế mạc.

Khởi động lễ bế mạc, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, giám đốc Liên hoan phim DANAFF, nhấn mạnh rằng DANAFF không chỉ là nơi trình chiếu phim và trao giải mà đang từng bước trở thành một nền tảng điện ảnh có vai trò kết nối, phát hiện tài năng và mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành điện ảnh.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng-Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim, cũng bày tỏ kỳ vọng rằng những kết nối được hình thành tại DANAFF IV sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, mở ra các hợp tác mới, ý tưởng sáng tạo mới và những tác phẩm điện ảnh nổi bật trong tương lai.

Kết quả của DANAFF IV đã vinh danh nhiều tác phẩm và cá nhân xuất sắc. Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, giải Phim Việt Nam hay nhất đã thuộc về “Tử Chiến Trên Không”, một tác phẩm không chỉ gây chú ý với diễn xuất của Thái Hòa mà còn khẳng định dấu ấn nổi bật của mình tại mùa liên hoan phim năm nay. Trong khi đó, ở hạng mục Phim Châu Á dự thi, các giải thưởng đã góp phần đưa các tiếng nói điện ảnh đa dạng của Châu Á đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại DANAFF IV 2026 đã gọi tên Thái Hòa với vai diễn trong bộ phim “Tử chiến trên không”.

DANAFF IV 2026 không chỉ khép lại một tuần lễ điện ảnh mà còn mở ra hành trình kết nối giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh Châu Á và thế giới. Từ những giải thưởng được trao, những khoảnh khắc thảm đỏ đến các cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nhà làm phim và công chúng, DANAFF IV tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa, nghệ thuật giữa các quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói riên đến bạn bè quốc tế.