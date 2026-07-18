Trận chung kết của Messi và cái giá để "sở hữu ký ức"

Có một chỉ số mà giới đầu tư vào hàng xa xỉ luôn dõi theo, đôi khi còn nhạy hơn cả giá vàng hay thị trường chứng khoán. Đó là giá trị của “lần đầu tiên” trong lịch sử hoặc "cơ hội cuối cùng”. Trận chung kết World Cup 2026 đã biến khái niệm tưởng như trừu tượng ấy thành những con số rất cụ thể…

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào 2 giờ 00 sáng (giờ Việt Nam) ngày 20/7/2026. Ảnh: The Sun

Theo dữ liệu thời gian thực từ nền tảng giao dịch vé TickPick, giá trung bình của một tấm vé trên thị trường thứ cấp cho trận chung kết đã lên tới khoảng 11.327 USD, tương đương gần 300 triệu đồng. Đây được xem là một trong những mức giá cao nhất từng ghi nhận đối với một sự kiện thể thao tại Mỹ, vượt qua nhiều kỳ Super Bowl và NBA Finals.

Matt Ferrel, Giám đốc Phát triển của TickPick, nhận định rằng đây không còn đơn thuần là một trận đấu mà đã trở thành đỉnh cao của một lễ hội toàn cầu, một khoảnh khắc mang tính biểu tượng mà rất nhiều người muốn trực tiếp chứng kiến.

Ngoài việc World Cup 2026 có thể sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong cách FIFA thương mại hóa giải đấu, lần đầu tiên trong lịch sử, chiếc nhẫn vô địch được đưa vào như một biểu tượng mới của quyền sở hữu ký ức. Đây không chỉ là một sản phẩm lưu niệm mà phản ánh xu hướng ngày càng rõ của nền kinh tế trải nghiệm, nơi giá trị được tạo ra không chỉ từ sự kiện mà còn từ khả năng kéo dài giá trị của sự kiện sau khi tiếng còi mãn cuộc đã vang lên.

GIÁ CỦA CƠ HỘI CUỐI CÙNG

Sức hút của trận chung kết không đến từ Argentina - Tây Ban Nha. Sức hút đến từ dòng chữ vô hình in trên vé: “Cơ hội cuối cùng được chứng kiến huyền thoại chơi trận chung kết World Cup”. Bạn có thể xem lại Super Bowl vào năm sau, song bạn không thể trực tiếp xem lại Messi đá chung kết World Cup lần nữa.

Lionel Messi sắp trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử thi đấu ba trận chung kết World Cup. Ảnh: NPR

Do đó, ngay cả giá vé niêm yết cho trận chung kết của FIFA cũng đủ gây sửng sốt. Các hạng vé tốt có giá từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn USD. Tuy nhiên, đó mới chỉ là giá khởi điểm. Khi bước sang thị trường chuyển nhượng, tấm vé được định giá bằng cảm xúc, bằng nỗi sợ bỏ lỡ và bằng giá trị của một ký ức không thể tái tạo. Hiện trên thị trường thứ cấp, một số tấm vé lên tới hai triệu USD (hơn 50 tỉ đồng) theo ghi nhận của BBC.

Không có bằng chứng cho thấy những mức giá này đã thực sự được giao dịch thành công, nhưng sự xuất hiện của chúng vẫn phản ánh tâm lý của thị trường. Với một bộ phận người hâm mộ, giá trị của tấm vé không còn nằm ở vị trí ngồi hay góc quan sát. Điều họ tìm kiếm là quyền được nói, nhiều năm sau, rằng: "Tôi đã có mặt ở đó khi bàn thắng được ghi".

Cơn sốt ấy nhanh chóng lan sang toàn bộ nền kinh tế dịch vụ quanh trận chung kết. Giá phòng khách sạn tại khu vực gần sân vận động đã tăng mạnh so với ngày thường. Khảo sát mới nhất quanh sân vận động MetLife, New Jersey cho kết quả như sau: Super 8 by Wyndham - khách sạn 2 sao bình dân – có giá phòng 463 USD/đêm cho một căn phòng mà ngày thường có giá 89 USD. Khách sạn Hampton Inn Carlstadt 3 sao công bố giá phòng khởi điểm 1.629 USD/đêm, đắt hơn Four Seasons ở nhiều thành phố châu Âu…

Dưới góc nhìn kinh tế, đây là biểu hiện rõ nét của cái mà các nhà nghiên cứu gọi là nền kinh tế trải nghiệm. Người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng trả giá rất cao cho những khoảnh khắc không thể lặp lại thay vì chỉ sở hữu một sản phẩm vật chất. Giống như việc giới đầu tư rượu vang có một khái niệm rất thú vị là niên vụ cuối cùng. Một chai vang huyền thoại có thể được định giá hàng trăm nghìn USD không chỉ vì chất lượng mà bởi nó sẽ không bao giờ được sản xuất thêm.

Trận chung kết World Cup 2026 tại MetLife là thời khắc lịch sử khi huyền thoại Lionel Messi đối đầu trực diện 'truyền nhân' Lamine Yamal. Ảnh: Sfchronicle

Thời gian còn lại của huyền thoại Messi trên sân cỏ trở thành một phần của hệ sinh thái thương mại xung quanh trận chung kết. Nhìn từ góc độ này, FIFA không chỉ bán 90 phút bóng đá. Giải đấu đang bán quyền được hiện diện trong một khoảnh khắc mà hàng chục năm sau người ta vẫn còn nhắc lại.

2.026 CHIẾC NHẪN: THÊM MỘT NƯỚC CỜ KINH TẾ CỦA FIFA

Theo thông tin được FIFA công bố, tổng cộng 2.026 chiếc nhẫn sẽ được chế tác, tương ứng với năm diễn ra giải đấu. Con số này mang ý nghĩa biểu tượng nhưng đồng thời cũng cho thấy cách FIFA đang biến một dấu mốc thể thao thành một bộ sưu tập có giới hạn.

Mỗi chiếc nhẫn sẽ được đánh số riêng lẻ, để vinh danh giải đấu. Trong tổng số này, 30 chiếc sẽ được trao cho các thành viên của đội vô địch World Cup 2026, trong khi 1.996 chiếc còn lại sẽ được FIFA bán cho người hâm mộ. Giá bán vẫn chưa được công bố.

Đây là mô hình vốn đã rất quen thuộc trong thể thao Mỹ. Tại NBA, NFL hay MLB, chiếc nhẫn vô địch từ lâu đã trở thành biểu tượng cá nhân quan trọng không kém chiếc cúp tập thể. Chiếc cúp thuộc về lịch sử của câu lạc bộ, còn chiếc nhẫn thuộc về từng cá nhân. Nó được đeo, được truyền lại và thậm chí trở thành tài sản có giá trị trên thị trường sưu tầm. Không ít chiếc nhẫn vô địch của các huyền thoại thể thao Mỹ đã được bán đấu giá từ thiện với giá hàng trăm nghìn USD.

Ngoài Cup vàng và huy chương, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ lần đầu được trao nhẫn vô địch sau trận chung kết. Ảnh: MARCA

Năm nay, FIFA dường như nhận ra rằng bóng đá vẫn còn một khoảng trống trong việc kéo dài vòng đời thương mại của chiến thắng. Linh vật World Cup hay một quả bóng có thể là hàng lưu niệm, nhưng một chiếc nhẫn được đánh số riêng, sản xuất giới hạn và gắn trực tiếp với trận chung kết lại tiến gần hơn đến khái niệm vật phẩm sưu tầm.

Từ góc nhìn kinh doanh, đây là bước mở rộng tất yếu của FIFA trong chiến lược đa dạng hóa doanh thu. Thậm chí, FIFA đã hợp tác với Keep Stub bán các mảnh cỏ lấy từ sân vận động New York - New Jersey, nơi sẽ diễn ra trận chung kết.

Phiên bản có giá thấp nhất được niêm yết ở mức 450 USD (11,8 triệu đồng) và cao nhất là 3.000 USD (hơn 78 triệu đồng). Mỗi mảnh cỏ được cắt thành kích thước nhỏ, bảo quản trong lớp nhựa resin trong suốt và đặt trong hộp trưng bày. Trên hộp được khắc logo World Cup 2026, tên sân vận động, ngày diễn ra trận chung kết, tỷ số trận đấu. Sản phẩm cũng đi kèm một USB chứa video xác thực nguồn gốc.

FIFA sẽ bán các mảnh cỏ lấy từ sân vận động New York - New Jersey, nơi diễn ra trận chung kết. Ảnh: LA Times

Việc sản xuất "cỏ lưu niệm" do công ty Keep Stub của Anh thực hiện, cũng giới hạn trong 2.026 sản phẩm. Nếu toàn bộ số lượng các phiên bản được bán hết, doanh thu dự kiến sẽ vượt 11,2 triệu USD.

Chiếc nhẫn hay mảng cỏ thực chất đều phản ánh sự thay đổi trong cách người hâm mộ tiêu dùng thể thao. Họ không chỉ muốn xem trận đấu. Họ muốn mang một phần của trận đấu về nhà. Họ không chỉ mua một sản phẩm lưu niệm mà mua một câu chuyện, một ký ức và một dấu mốc trong cuộc đời.