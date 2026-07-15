World Cup và "liều thuốc" cho sức khỏe tinh thần

Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup còn mang đến những giá trị vượt xa khuôn khổ thể thao. Theo các chuyên gia tâm lý, giải đấu có thể giúp tăng cường cảm giác gắn kết xã hội, giảm căng thẳng và góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần…

Cùng xem bóng đá và ăn mừng chiến thắng giúp tạo nên cảm giác gắn kết cộng đồng. Ảnh: Josue Perez/ZUMA/IMAGO

Khi đội bóng yêu thích ghi bàn tại một trận đấu World Cup, hàng nghìn người trong quán bia, quảng trường hay khu vực xem bóng đá công cộng đồng loạt đứng bật dậy, hò reo, ôm chầm lấy nhau. Điều đặc biệt là nhiều người trong số họ chưa từng quen biết nhau trước đó. Chỉ vài phút trước, họ vẫn là những người xa lạ. Nhưng trong khoảnh khắc trái bóng đi vào lưới, khoảng cách ấy dường như biến mất.

Đó là hình ảnh quen thuộc ở hầu hết các kỳ World Cup và cũng là một trong những lý do khiến giải đấu này trở thành sự kiện thể thao có sức lan tỏa lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo các nhà tâm lý học, những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ mang tính giải trí đó lại có thể tạo ra những tác động tích cực đối với sức khỏe tinh thần.

Katie Wood, nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học Swinburne (Melbourne, Australia), cho rằng giá trị lớn nhất của World Cup không nằm ở những bàn thắng hay chiếc cúp vô địch mà ở khả năng kết nối con người.

"Yếu tố bảo vệ sức khỏe tinh thần quan trọng nhất chính là sự kết nối - kết nối với bản thân, với những người xung quanh, với cộng đồng và với nền văn hóa của mình. Thể thao, đặc biệt là những giải đấu như World Cup, tạo ra chính sự kết nối đó", bà Katie Wood nói với DW.

SỨC MẠNH CỦA CẢM GIÁC ĐƯỢC KẾT NỐI

Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu về sức khỏe tâm thần đều chỉ ra rằng cảm giác cô đơn và bị tách biệt khỏi cộng đồng là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc các rối loạn tâm lý như lo âu hay trầm cảm. Ngược lại, những người duy trì được các mối quan hệ xã hội tích cực thường có khả năng chống chịu tốt hơn trước căng thẳng.

Người dân thành phố Lawrence (bang Kansas, Mỹ) cùng các cổ động viên Algeria cổ vũ đội tuyển Bắc Phi. Ảnh: Emilie Eernisse

Theo bà Wood, điều thú vị là sự kết nối này không nhất thiết phải đến từ gia đình hay bạn bè thân thiết. Đôi khi, chỉ cần con người cảm thấy mình là một phần của một tập thể lớn hơn cũng đủ để tạo ra tác động tích cực đối với tâm lý. World Cup là một trong số rất ít sự kiện trên thế giới có thể tạo ra cảm giác đó ở quy mô toàn cầu.

Hàng triệu người cùng theo dõi một trận đấu, cùng hồi hộp trước tiếng còi khai cuộc, cùng vỡ òa khi đội bóng ghi bàn hoặc cùng tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Dù đến từ những quốc gia khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau hay có nền văn hóa khác nhau, họ vẫn chia sẻ cùng một trạng thái cảm xúc trong cùng một thời điểm. Đó là trải nghiệm tập thể mà không nhiều sự kiện có thể mang lại.

Theo các chuyên gia, chính những trải nghiệm đồng thời này giúp con người cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng rộng lớn hơn, từ đó làm giảm cảm giác cô lập vốn đang trở thành vấn đề ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại.

WORLD CUP GẮN KẾT NHỮNG NGƯỜI XA LẠ

World Cup năm nay đã chứng kiến không ít hình ảnh cho thấy bóng đá có thể nhanh chóng tạo nên những cây cầu kết nối giữa những con người vốn hoàn toàn xa lạ. Tại thành phố Lawrence, bang Kansas (Mỹ), nơi đội tuyển Algeria lựa chọn làm đại bản doanh trong thời gian diễn ra giải đấu, khu trung tâm thành phố đã biến thành một "biển xanh - trắng" trong trận đấu giữa Algeria và Áo.

Dù Morocco thất bại trước Pháp ở tứ kết, các cổ động viên nước này vẫn tận hưởng bầu không khí đoàn kết và sẻ chia mà World Cup mang lại. Ảnh: Matt Slocum/AP Photo

Không chỉ cộng đồng người Algeria mà hàng trăm người dân Mỹ cũng mặc áo đấu của đội tuyển Bắc Phi, vẽ quốc kỳ Algeria lên khuôn mặt và cầm cờ cùng xuống đường cổ vũ. Khung cảnh ấy phản ánh một điều khá đặc biệt của World Cup: người hâm mộ không chỉ cổ vũ cho đội tuyển quê hư