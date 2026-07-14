Hàng không - Tài chính “bắt tay” kết nối người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á

Vietjet và Ngân hàng số Vikki trở thành đối tác của bốn giải đấu thuộc hệ thống ASEAN United FC, hướng tới kết nối người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á thông qua các dịch vụ hàng không và tài chính số, với tâm điểm là ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 - một trong những giải đấu lớn nhất khu vực…

Ảnh minh họa.

Chiều 13/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki công bố lần lượt là Nhà bảo trợ vận chuyển hàng không và Ngân hàng tại Việt Nam của bốn giải đấu bóng đá Đông Nam Á thuộc ASEAN United FC.

Thỏa thuận hợp tác được xúc tiến bởi Tập đoàn Sportfive, đối tác thương mại độc quyền của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Theo đó, Ngân hàng Số Vikki sẽ đồng hành cùng cả 4 giải đấu lớn thuộc hệ thống ASEAN United FC gồm: ASEAN Hyundai Cup, ASEAN Club Championship Shopee Cup, ASEAN Women's MSIG Cup và ASEAN U-23 Championship.

Tâm điểm sự kiện hợp tác lần này là Giải vô địch bóng đá ASEAN (ASEAN Championship Hyundai Cup 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026. Đây là sân chơi thể thao có quy mô lớn nhất khu vực, đánh dấu cột mốc tròn 30 năm hình thành, phát triển và cũng là nơi đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia tranh tài với tư cách đương kim vô địch.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, ông Ole Schilke, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ đối tác của Tập đoàn Sportfive, kỳ vọng sự liên kết này sẽ thiết lập hạ tầng tiện ích, mang đến các dịch vụ liền mạch cho cổ động viên, từ những chuyến bay đưa người hâm mộ đến các sân cỏ khu vực cho đến các giải pháp tài chính một chạm hiện đại.

Tâm điểm sự kiện hợp tác lần này là Giải vô địch bóng đá ASEAN (ASEAN Championship Hyundai Cup 2026).

Theo ông Tô Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Vietjet, việc hợp tác chiến lược lần này không chỉ đơn thuần là mục tiêu mở rộng thị phần hay gia tăng lượng khách, mà còn hướng đến xây dựng một nền tảng để lan tỏa các giá trị tích cực, kết nối cộng đồng. Thông qua những giá trị chung đó, doanh nghiệp cũng sẽ tạo ra lợi ích bền vững.

Đại diện Vietjet cho biết việc mở rộng mạng bay sẽ tạo thêm điều kiện để hành khách, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá, đến các địa phương, thành phố đăng cai các giải đấu với chi phí phù hợp. Đây cũng là giá trị mà doanh nghiệp mong muốn mang đến cho cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á, giúp nhiều người có cơ hội trực tiếp theo dõi các trận đấu, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong khu vực.

“Hàng không kết hợp với bóng đá sẽ trở thành cầu nối đưa các quốc gia Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn”, ông Thắng nhận định.

Tổng Giám đốc Vikki, ông Trần Xuân Huy nhận bóng lưu niệm từ đại diện AFF tại lễ công bố hợp tác. Ảnh: Vietjet



Đồng quan điểm, ông Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng số Vikki, cho biết thông qua hợp tác với AFF và ASEAN United FC, ngân hàng mong muốn biến niềm vui từ bóng đá thành những giá trị thiết thực trong cuộc sống của khách hàng.

Theo ông Thành, ngay trong mùa giải năm nay, Vikki sẽ triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm Vikki, trúng bóng vàng ký” với tổng giá trị giải thưởng hơn 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó là chương trình livestream “Giờ vàng bóng lăn”, dự đoán kết quả trận đấu, khách hàng gửi tiết kiệm được ưu đãi lãi suất, cơ hội nhận vé xem các trận đấu hấp dẫn.

“Bóng đá là cầu nối cảm xúc mạnh mẽ nhất, trong khi tài chính số là nhịp cầu kết nối con người với những trải nghiệm hiện đại mỗi ngày”, ông Thành nhận định.