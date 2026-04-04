Thêm nhiều hạ tầng năng lượng tại Trung Đông bị tấn công

Vụ việc xảy ra giữa lúc các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Vịnh Ba Tư tiếp tục trở thành mục tiêu của một làn sóng tấn công mới.
Bà Fatima Hayat, người phát ngôn Bộ Điện, Nước và Năng lượng
tái tạo Kuwait, cáo buộc Iran đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh
Cách mạng Hồi giáo Iran phủ nhận và cho rằng Israel mới là bên thực hiện.
Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ ném bom vào một
cây cầu tại Iran, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa mở rộng tấn công
sang các nhà máy điện của nước này.
Theo Công ty Dầu khí Quốc gia Kuwait (KNPC), một máy bay không người
lái đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi của công ty này, khiến nhiều hạng
mục bốc cháy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và KNPC cũng chưa xác định chiếc
máy bay xuất phát từ đâu.
Theo hãng tin Reuters, trước đó, trong đợt tấn công hôm 19/3, cả hai nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi và Mina Abdullah do KNPC vận hành đều bị đánh trúng và gây hỏa họa. Theo KNPC, hai cơ sở này có tổng công suất khoảng 800.000 thùng dầu/ngày.
Trong khi đó tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc
Arab Thống nhất (UAE), giới chức ngày 3/4 cho biết mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn phòng
không đã gây hỏa hoạn tại cơ sở khí đốt Habshan.
Đây là nhà máy xử lý khí đốt lớn
nhất của Abu Dhabi, do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vận hành để
thu gom, xử lý khí đốt từ các mỏ trong tiểu vương quốc và phân phối cho nhu cầu
trong nước. Habshan cũng là điểm xuất phát của tuyến ống dẫn dầu thô của ADNOC
tới cảng Fujairah, nằm bên ngoài eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai cơ sở này
phải ngừng vận hành kể từ khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát.
Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran vào ngày
28/2, Tehran đã nhanh chóng đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng
năng lượng tại những quốc gia Trung Đông là đồng minh của Mỹ. Một trong các mục
tiêu lớn nhất là thành phố công nghiệp Ras Laffan của Qatar, nơi đặt cơ sở khí tự nhiên
hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.
Ở chiều ngược lại, chiến dịch không kích của Mỹ và Israel
cũng nhắm vào nhiều cơ sở năng lượng của Iran, trong đó có các kho nhiên liệu
và mỏ khí đốt.
Khi cuộc chiến bước sang tháng thứ hai, danh sách mục tiêu của
hai bên ngày càng mở rộng, không chỉ dừng ở các cơ sở năng lượng mà còn lan
sang nhà máy thép và nhiều hạ tầng công nghiệp khác. Đáng lo ngại hơn, các nhà
máy khử mặn nước - hạ tầng thiết yếu đối với đời sống tại khu vực sa mạc - cũng
đã trở thành mục tiêu tấn công.
Ông Trump gần đây cảnh báo sẽ nhắm vào các nhà máy điện và
những cơ sở hạ tầng khác của Iran nếu các nhà lãnh đạo nước này không chấp nhận thỏa
thuận hòa bình và chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan
trọng bậc nhất với thị trường năng lượng toàn cầu.
"Quân đội của chúng tôi - lực lượng mạnh nhất thế giới
- thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu phá hủy những gì còn lại ở Iran", Tổng
thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội vào tối ngày thứ Năm (2/4).
Ông Trump cho biết các mục tiêu tiếp theo có thể là cầu đường và nhà máy điện, đồng thời
nói rằng bộ máy lãnh đạo mới tại Iran "biết rõ cần phải làm gì và phải làm
ngay".
Theo ông Fatih Birol, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế
(IEA), kể từ khi chiến sự Iran bùng nổ tới ngày 23/3, ít nhất 40 công trình
năng lượng tại 9 quốc gia Trung Đông đã bị hư hại ở mức “nghiêm trọng” hoặc “rất
nghiêm trọng”.
Còn theo ước tính của công ty Rystad Energy, tính tới ngày 27/3,
thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng trong khu vực đã lên khoảng 25 tỷ USD.
Trong đó, Qatar chịu tổn thất nặng nhất khi các cuộc tấn công đã làm tê liệt
khoảng 20% công suất xuất khẩu LNG của nước này, tương đương 12,8 triệu tấn mỗi
năm.