Thêm nhiều hạ tầng năng lượng tại Trung Đông bị tấn công

Theo tờ báo New York Times, một vụ tấn công tại Kuwait trong ngày thứ Sáu (3/4) đã làm hư hại một nhà máy điện kiêm khử mặn nước...

Vụ việc xảy ra giữa lúc các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Vịnh Ba Tư tiếp tục trở thành mục tiêu của một làn sóng tấn công mới.

Bà Fatima Hayat, người phát ngôn Bộ Điện, Nước và Năng lượng tái tạo Kuwait, cáo buộc Iran đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phủ nhận và cho rằng Israel mới là bên thực hiện.

Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ ném bom vào một cây cầu tại Iran, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa mở rộng tấn công sang các nhà máy điện của nước này.

Theo Công ty Dầu khí Quốc gia Kuwait (KNPC), một máy bay không người lái đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi của công ty này, khiến nhiều hạng mục bốc cháy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và KNPC cũng chưa xác định chiếc máy bay xuất phát từ đâu.

Theo hãng tin Reuters, trước đó, trong đợt tấn công hôm 19/3, cả hai nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi và Mina Abdullah do KNPC vận hành đều bị đánh trúng và gây hỏa họa. Theo KNPC, hai cơ sở này có tổng công suất khoảng 800.000 thùng dầu/ngày.

Trong khi đó tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), giới chức ngày 3/4 cho biết mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn phòng không đã gây hỏa hoạn tại cơ sở khí đốt Habshan.

Đây là nhà máy xử lý khí đốt lớn nhất của Abu Dhabi, do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vận hành để thu gom, xử lý khí đốt từ các mỏ trong tiểu vương quốc và phân phối cho nhu cầu trong nước. Habshan cũng là điểm xuất phát của tuyến ống dẫn dầu thô của ADNOC tới cảng Fujairah, nằm bên ngoài eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai cơ sở này phải ngừng vận hành kể từ khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran vào ngày 28/2, Tehran đã nhanh chóng đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại những quốc gia Trung Đông là đồng minh của Mỹ. Một trong các mục tiêu lớn nhất là thành phố công nghiệp Ras Laffan của Qatar, nơi đặt cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.

Ở chiều ngược lại, chiến dịch không kích của Mỹ và Israel cũng nhắm vào nhiều cơ sở năng lượng của Iran, trong đó có các kho nhiên liệu và mỏ khí đốt.

Khi cuộc chiến bước sang tháng thứ hai, danh sách mục tiêu của hai bên ngày càng mở rộng, không chỉ dừng ở các cơ sở năng lượng mà còn lan sang nhà máy thép và nhiều hạ tầng công nghiệp khác. Đáng lo ngại hơn, các nhà máy khử mặn nước - hạ tầng thiết yếu đối với đời sống tại khu vực sa mạc - cũng đã trở thành mục tiêu tấn công.

Ông Trump gần đây cảnh báo sẽ nhắm vào các nhà máy điện và những cơ sở hạ tầng khác của Iran nếu các nhà lãnh đạo nước này không chấp nhận thỏa thuận hòa bình và chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất với thị trường năng lượng toàn cầu.

"Quân đội của chúng tôi - lực lượng mạnh nhất thế giới - thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu phá hủy những gì còn lại ở Iran", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội vào tối ngày thứ Năm (2/4).

Ông Trump cho biết các mục tiêu tiếp theo có thể là cầu đường và nhà máy điện, đồng thời nói rằng bộ máy lãnh đạo mới tại Iran "biết rõ cần phải làm gì và phải làm ngay".

Theo ông Fatih Birol, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), kể từ khi chiến sự Iran bùng nổ tới ngày 23/3, ít nhất 40 công trình năng lượng tại 9 quốc gia Trung Đông đã bị hư hại ở mức “nghiêm trọng” hoặc “rất nghiêm trọng”.

Còn theo ước tính của công ty Rystad Energy, tính tới ngày 27/3, thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng trong khu vực đã lên khoảng 25 tỷ USD. Trong đó, Qatar chịu tổn thất nặng nhất khi các cuộc tấn công đã làm tê liệt khoảng 20% công suất xuất khẩu LNG của nước này, tương đương 12,8 triệu tấn mỗi năm.