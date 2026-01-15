Thera Healthcare Center và sức hút từ mô hình cho thuê bất động sản chăm sóc sức khỏe

Trong khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang đối mặt với nhiều thách thức về công suất và dòng tiền, một phân khúc mới đang âm thầm tăng trưởng: Bất động sản chăm sóc sức khỏe cho thuê.

Khác với các khu nghỉ dưỡng thông thường, nơi khách lưu trú chủ yếu theo mùa, thời gian ngắn – mô hình bất động sản chăm sóc sức khỏe hướng đến đối tượng cư dân ở dài hạn, đặc biệt là người cao tuổi, người cần phục hồi sức khỏe và nhóm khách hàng trung - cao lưu.

Tại Việt Nam, phần lớn các khu nghỉ dưỡng hiện nay vẫn tập trung vào trải nghiệm thư giãn, giải trí, trong khi dịch vụ y tế chỉ mang tính hỗ trợ. Ngược lại, Thera Home của Onsen Fuji được phát triển theo hướng căn hộ trị liệu, nơi chăm sóc sức khỏe không phải tiện ích cộng thêm mà là chức năng cốt lõi.

CHUẨN CHĂM SÓC QUỐC TẾ TRONG KHÔNG GIAN KHOÁNG NÓNG

Thera Home hiện được phát triển tại 3 dự án, trong đó riêng tại Tokyu Retreat (Thanh Thuỷ, Phú Thọ) được quy hoạch gồm 925 căn hộ tại tòa Thera Home cao 26 tầng. Đặc biệt chủ đầu tư dành riêng 4 tầng cho Thera Healthcare Center - viện dưỡng lão đầu tiên được phát triển ngay trong lòng tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn nhất miền Bắc Lynntimes Thanh Thuỷ, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố trị liệu tự nhiên, y học hiện đại và chăm sóc cá nhân hoá toàn diện.

Một yếu tố quan trọng giúp Thera Healthcare Center tạo dấu ấn là sự hợp tác chuyên môn với Azurit Hansa (Đức), đơn vị có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng và vận hành các trung tâm dưỡng lão tại châu Âu. Việc áp dụng tiêu chuẩn vận hành quốc tế giúp Thera Home không chỉ dừng ở không gian sống tiện nghi, mà còn đảm bảo yếu tố an toàn y khoa, cá nhân hóa chăm sóc và phục hồi sức khỏe dài hạn – những tiêu chí ngày càng được coi trọng tại thị trường Việt Nam.

Sự xuất hiện của Thera Home cho thấy thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn mới.

Theo các chuyên gia, một trong những rào cản lớn khiến nghỉ dưỡng thông thường khó chuyển đổi sang mô hình chăm sóc sức khỏe là thiết kế công trình. Người cao tuổi và người cần phục hồi chức năng đòi hỏi không gian sống đáp ứng tiêu chuẩn y tế khắt khe.

Tại Thera Healthcare Center, thiết kế không gian sống được tiếp cận từ góc độ công năng chăm sóc, thay vì chỉ dừng ở tiện nghi. Các khu vực chăm sóc sức khỏe được trang bị giường y tế thông minh, cho phép xoay chỉnh linh hoạt nhằm hỗ trợ sinh hoạt, nghỉ ngơi và điều dưỡng hằng ngày, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi hoặc người có nhu cầu phục hồi chức năng. Song song đó, hệ thống sưởi hiện đại giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong không gian sống – yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa các rủi ro tim mạch, hô hấp, nhất là trong điều kiện thời tiết miền Bắc.

Bể khoáng nóng tại gia được dẫn nguồn từ mạch khoáng nằm sâu trong lòng đất duy trì từ 37-53 độ C chứa chất Radon quý hiếm.

Chất lượng sống tại đây còn được chăm chút thông qua những lớp thiết kế “thầm lặng” nhưng có tác động trực tiếp tới sức khỏe lâu dài. Hệ thống lọc khí ion âm và máy lọc nước ion kiềm nhằm nâng cao chất lượng hô hấp và chuyển hóa, hệ thống chiếu sáng được điều chỉnh theo nhịp sinh học để hỗ trợ giấc ngủ và trạng thái cân bằng của cơ thể.

Không gian nội thất ưu tiên an toàn với vật liệu kháng khuẩn, thiết kế bo tròn giảm nguy cơ va chạm, nội thất công thái học hỗ trợ tư thế tự nhiên, giảm áp lực lên hệ cơ xương khớp. Kết hợp với bể khoáng nóng tại gia được dẫn nguồn từ mạch khoáng nằm sâu trong lòng đất duy trì từ 37-53 độ C chứa nhiều chất như Natri, Canxi, Magie và đặc biệt là chất Radon quý hiếm cùng hệ thống hỗ trợ y tế 24/7.

Tắm khoáng nóng có thể làm giảm triệu chứng đau do tác dụng giãn cơ và tăng tuần hoàn cục bộ nhờ nhiệt độ nước. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Inquiry (2021) với gần 1.300 người mắc viêm khớp và đau cơ xương cho thấy 83% số người tham gia ghi nhận sự cải thiện triệu chứng sau khi ngâm suối khoáng nóng.

Mô hình Thera Home không chỉ theo đuổi tiện ích bề nổi, mà hướng tới một trải nghiệm sống tinh tế, nơi sức khỏe được bảo vệ một cách chủ động và bền vững.

LỢI THẾ ĐẦU TƯ TỪ BẤT ĐỘNG SẢN KHOÁNG NÓNG

Từ góc độ đầu tư, bất động sản khoáng nóng sở hữu lợi thế khi gắn với nguồn tài nguyên hữu hạn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe có tính lặp lại. Khác với bất động sản nghỉ dưỡng phụ thuộc chủ yếu vào mùa vụ và du lịch ngắn hạn, khoáng nóng phục vụ trực tiếp nhu cầu phục hồi, trị liệu và duy trì sức khỏe - đặc biệt rõ nét ở nhóm trung niên và cao tuổi.

Giá trị đầu tư của khoáng nóng không chỉ nằm ở yếu tố tự nhiên, mà còn ở năng lực tổ chức và vận hành đã được kiểm chứng. Thực tế tại Lynntimes Thanh Thủy - Onsen Fuji cho thấy, tổ hợp này đang thu hút khoảng 35.000–40.000 lượt du khách mỗi tháng, tạo ra dòng khách ổn định và nhu cầu sử dụng khoáng nóng mang tính thường xuyên. Đây là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá khả năng khai thác thực tế, thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng.

Khi khoáng nóng được tích hợp trực tiếp vào không gian sống, công năng của bất động sản được “kích hoạt” mỗi ngày. Người ở không cần chờ đến kỳ nghỉ để sử dụng dịch vụ, mà biến trị liệu và phục hồi thành một phần của sinh hoạt thường nhật. Với nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với thời gian lưu trú dài hơn, tần suất thay đổi khách thấp hơn và dòng tiền cho thuê có thể dự báo rõ ràng hơn.

