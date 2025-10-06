Thị phần môi giới quý 3/2025: SSI tăng mạnh

So với quý 2/2025 thì quý 3 này thị phần của VPS tiếp tục dẫn đầu mới 16,02% và tăng 1,03% so với bán niên 2025. Đáng chú ý, thị phần của SSI đứng thứ 2 lại tăng mạnh nhất tới 1,35% từ 10,47% lên 11,02%; TCBS cũng tăng 0,28% lên 7,75%; Trong khi đó, Vietcap giảm 0,38% xuống 6,43%; HSC cũng giảm 0,4% xuống 6,259%;

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố thông tin về giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý 3/2025.

Cụ thể: HOSE vừa công bố thông tin về giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý 2/2025 bao gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, VNDirect, MBS, Mirae Asset, VCBS và KIS VN với tổng thị phần 69,05% thị phần tăng 0,56% so với bán niên 2025.

Theo đó, 5 vị trí đẫn đầu trên bảng xếp hạng không có sự thay đổi gồm: VPS, SSI, TCB, Vietcap và HSC.



Đáng chú ý, thị phần của SSI đứng thứ 2 lại tăng mạnh nhất tới 1,35% từ 10,47% lên 11,02%; TCBS cũng tăng 0,28% lên 7,75%; Trong khi đó, Vietcap giảm 0,38% xuống 6,43%; HSC cũng giảm 0,4% xuống 6,259%;

Ở vị trí thứ 6, MBS tăng thị phần 0,3% lên 5,61%; VNDS giảm từ vị trí thứ 6 trong quý 2 xuống vị trí thứ 7 với 5,42%; Mirae Asset (Việt Nam) lại giảm từ 3,74% xuống còn 2,97%; VCBS từ vị trí thứ 10 trong 6 tháng đầu năm lên vị trí thứ 9 với 2,88% và cuối cùng là KIS giảm 0,29% xuống còn 2,87%.