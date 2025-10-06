Thị phần môi giới quý 3/2025: SSI tăng mạnh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 06/10/2025
Hà Anh
06/10/2025, 18:43
So với quý 2/2025 thì quý 3 này thị phần của VPS tiếp tục dẫn đầu mới 16,02% và tăng 1,03% so với bán niên 2025. Đáng chú ý, thị phần của SSI đứng thứ 2 lại tăng mạnh nhất tới 1,35% từ 10,47% lên 11,02%; TCBS cũng tăng 0,28% lên 7,75%; Trong khi đó, Vietcap giảm 0,38% xuống 6,43%; HSC cũng giảm 0,4% xuống 6,259%;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố thông tin về giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý 3/2025.
Cụ thể: HOSE vừa công bố thông tin về giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý 2/2025 bao gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, VNDirect, MBS, Mirae Asset, VCBS và KIS VN với tổng thị phần 69,05% thị phần tăng 0,56% so với bán niên 2025.
Theo đó, 5 vị trí đẫn đầu trên bảng xếp hạng không có sự thay đổi gồm: VPS, SSI, TCB, Vietcap và HSC. Tuy nhiên so với quý 2/2025 thì quý 3 này thị phần của VPS tiếp tục dẫn đầu với 16,02% và tăng 1,03% so với bán niên 2025.
Đáng chú ý, thị phần của SSI đứng thứ 2 lại tăng mạnh nhất tới 1,35% từ 10,47% lên 11,02%; TCBS cũng tăng 0,28% lên 7,75%; Trong khi đó, Vietcap giảm 0,38% xuống 6,43%; HSC cũng giảm 0,4% xuống 6,259%;
Ở vị trí thứ 6, MBS tăng thị phần 0,3% lên 5,61%; VNDS giảm từ vị trí thứ 6 trong quý 2 xuống vị trí thứ 7 với 5,42%; Mirae Asset (Việt Nam) lại giảm từ 3,74% xuống còn 2,97%; VCBS từ vị trí thứ 10 trong 6 tháng đầu năm lên vị trí thứ 9 với 2,88% và cuối cùng là KIS giảm 0,29% xuống còn 2,87%.
Sau giao dịch này, MB đã giảm sở hữu tại MBS xuống còn gần 381,4 triệu cổ phiếu, tương đương 66,58% vốn điều lệ.
Mức phạt nặng nhất là 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin theo quy định.
HOSE sẽ đưa cổ phiếu VMD vào diện kiểm soát từ ngày 8/10/2025, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét hơn 30 ngày so với quy định.
POW thông báo triển khai đồng thời 3 hình thức chào bán, phát hành cổ phiếu đã được thông qua với tổng cộng gần 726 triệu cổ phiếu.
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company thông báo đã mua vào 1 triệu cổ phiếu TCH, nâng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm gần 43 triệu cổ phiếu, chiếm 4,94% lên gần 43,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,05%, và trở thành cổ đông lớn vào ngày 1/10.
