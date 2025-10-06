Thứ Hai, 06/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Thị phần môi giới quý 3/2025: SSI tăng mạnh

Hà Anh

06/10/2025, 18:43

So với quý 2/2025 thì quý 3 này thị phần của VPS tiếp tục dẫn đầu mới 16,02% và tăng 1,03% so với bán niên 2025. Đáng chú ý, thị phần của SSI đứng thứ 2 lại tăng mạnh nhất tới 1,35% từ 10,47% lên 11,02%; TCBS cũng tăng 0,28% lên 7,75%; Trong khi đó, Vietcap giảm 0,38% xuống 6,43%; HSC cũng giảm 0,4% xuống 6,259%;

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố thông tin về giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý 3/2025.

Cụ thể: HOSE vừa công bố thông tin về giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý 2/2025 bao gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, VNDirect, MBS, Mirae Asset, VCBS và KIS VN với tổng thị phần 69,05% thị phần tăng 0,56% so với bán niên 2025.

Theo đó, 5 vị trí đẫn đầu trên bảng xếp hạng không có sự thay đổi gồm: VPS, SSI, TCB, Vietcap và HSC. Tuy nhiên so với quý 2/2025 thì quý 3 này thị phần của VPS tiếp tục dẫn đầu với 16,02% và tăng 1,03% so với bán niên 2025. 

Đáng chú ý, thị phần của SSI đứng thứ 2 lại tăng mạnh nhất tới 1,35% từ 10,47% lên 11,02%; TCBS cũng tăng 0,28% lên 7,75%; Trong khi đó, Vietcap giảm 0,38% xuống 6,43%; HSC cũng giảm 0,4% xuống 6,259%;

Ở vị trí thứ 6, MBS tăng thị phần 0,3% lên 5,61%; VNDS giảm từ vị trí thứ 6 trong quý 2 xuống vị trí thứ 7 với 5,42%; Mirae Asset (Việt Nam) lại giảm từ 3,74% xuống còn 2,97%; VCBS từ vị trí thứ 10 trong 6 tháng đầu năm lên vị trí thứ 9 với 2,88% và cuối cùng là KIS giảm 0,29% xuống còn 2,87%.

chứng khoán SSI tăng trưởng thị phần TCBS thị phần môi giới chứng khoán thị phần môi giới chứng khoán quý 3/2025 vcbs VPS

