Thị trường bánh Trung thu cao cấp hướng đến hương vị lành mạnh

Đối với doanh nghiệp bánh Trung thu, mùa Tết đoàn viên là mùa bán hàng lớn thứ 2 trong năm, sau mùa Tết Nguyên Đán. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị tung ra dòng sản phẩm độc đáo nhất của mình nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận…

Mùa Trung thu năm 2025 khác biệt với các năm trước bởi Chính phủ đang đẩy mạnh kiểm soát vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Theo đó, dòng bánh Trung thu nhà làm, bánh Trung thu giá rẻ ít được người tiêu dùng quan tâm. Thay vào đó là các thương hiệu lớn tung chương trình bán hàng từ sớm, song hành cùng dòng bánh Trung thu cao cấp từ các khách sạn 5 sao, để “làm nóng” thị trường quà biếu, tặng.

Ghi nhận từ thị trường cho thấy, nhu cầu và khẩu vị của người tiêu dùng ngày càng nâng cao. Thay vì chỉ chú trọng vào vẻ ngoài độc đáo của bao bì, năm nay, thị trường bánh Trung thu cao cấp chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ sang việc cải tiến chất lượng và tìm kiếm những nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Các thương hiệu đều nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, cho ra mắt các dòng bánh "healthy" nhằm phục vụ mọi đối tượng khách hàng.

Với dòng bánh Trung thu cao cấp, thực khách sẽ tìm thấy những chiếc bánh với thành phần tự nhiên như trà xanh, hạt sen, đậu đen, mè đen, hạt macca… mang lại hương vị thanh tao, ít ngọt và giàu dưỡng chất. Dành riêng cho người ăn kiêng, ăn chay hoặc những người có bệnh lý như tiểu đường, tim mạch là dòng bánh ít đường, giảm ngọt. Cùng với đó là sự xuất hiện của một số nguyên liệu quý hiếm: yến sào, hạt chia, chà là, vi cá... để tăng cường giá trị dinh dưỡng cho chiếc bánh.

METROPOLE CINEMA: HÀ NỘI QUA NHỮNG THƯỚC PHIM

Mùa trăng năm nay, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp được thiết kế tinh tế tôn vinh nét thanh lịch vượt thời gian của Hà Nội qua những thước phim xưa.

Được làm thủ công theo công thức độc đáo, mỗi chiếc bánh Trung thu đều mang dấu ấn ẩm thực đặc trưng của Metropole Hà Nội với nguyên liệu tuyển chọn và không sử dụng chất bảo quản. Bộ sưu tập năm nay giới thiệu hai loại bánh nướng và bánh dẻo cùng sáu hương vị đặc sắc: đậu đỏ và hạt dẻ cười; hạt sen và hạt macca; đậu xanh và quả chà là; thập cẩm truyền thống; đậu xanh, mơ và trứng muối; vừng đen và hạt hướng dương.

Mỗi hộp bánh khắc họa vẻ đẹp của Hà Nội như những thước phim xưa. Hộp Metropole Premier 2 bánh (mỗi bánh 200g) có giá 1.860.000 đồng, trong khi hộp 4 bánh (mỗi bánh 200g) và hộp 6 bánh (mỗi bánh 100g) đều có giá 3.330.000 đồng. Phiên bản giới hạn đặc biệt – hộp sơn mài Metropole Premier 6 bánh (mỗi bánh 100g) kèm 2 hộp trà Sen Hoàng Đế và Hoa Nhài có giá 9.990.000 đồng.

Nhân dịp này, Metropole Hà Nội có chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các đơn hàng trước ngày 26/9: Tặng 1 hộp Di sản 6 bánh cho mỗi đơn hàng 8 hộp, hoặc nhận ưu đãi lên đến 15% cho các đơn hàng từ 15 hoặc 30 hộp trở lên. Thành viên thẻ Accor Plus, các đại lý và công ty hưởng ưu đãi thêm 10%...

Để đặt bánh, liên hệ: 0243 826 6919 (ext. 8200) hoặc email Bang.Au@sofitel.com.

NGUYỆT HOA CAO

Trong không khí mùa trăng sum vầy đang đến gần, Sheraton Hanoi West giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp mang tên “Nguyệt Hoa Cao”, tái hiện chính khu vườn xanh mát trong khuôn viên khách sạn. Trong đó, mỗi hộp bánh trở thành một sản phẩm mang tính sưu tầm – hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và tư duy sáng tạo đương thời.

Hộp “Vọng Nguyệt” (giá từ 820.000 đồng) gồm 04 chiếc bánh tinh tuyển kết hợp cùng một hộp trà thượng hạng. Hộp “Tường Viên” (từ 950.000 đồng) 06 chiếc bánh Trung thu với đầy đủ các hương vị đặc trưng trong bộ sưu tập: Thập cẩm, Mè đen trứng muối, Sen trứng muối, Matcha trứng muối, Đậu đỏ trứng muối và bánh nướng than tre trà Ô Long trứng muối.

Khách hàng đặt hàng sớm trước ngày 22/08/2025, được giảm ngay 5%. Ngoài ra còn có chương trình ưu đãi theo số lượng: từ 51 – 80 hộp: giảm 10%, từ 81 – 100 hộp: giảm 15%...

Để đặt bánh, liên hệ 096 3621 422 hoặc duy.dong@sheraton.com.

NGUYỆT DẠ HOA VIÊN

Giữa không gian thi vị của mùa trăng, Novotel Hanoi Thai Ha & Novotel Suites Hanoi giới thiệu bộ sưu tập bánh “Nguyệt Dạ Hoa Viên” nổi bật với thiết kế hộp vuông kèm tay xách quai da hiện đại, hoa văn điểm xuyết trang nhã, gam màu thanh lịch. Điểm đặc biệt làm nên tính độc nhất của bộ sưu tập nằm ở quá trình sản xuất, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng.

Đây được xem như một tuyên ngôn tinh tế của khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha & Novotel Suites Hanoi trong việc cam kết phát triển bền vững và giảm thiểu rác thải nhựa ra ngoài tự nhiên. Bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp năm nay giới thiệu 06 hương vị đặc sắc: cốm xoài hồ đào; trà xanh mochi trứng muối; than tre phô mai; chocolate cam mochi; việt quất phô mai; thập cẩm gà quay vi cá…

Với mong muốn mang đến trải nghiệm quà tặng sang trọng, bộ sưu tập gồm 03 lựa chọn phù hợp mọi dịp trao tặng: Hộp Nguyệt Dạ có giá 920.000 đồng/hộp, gồm 04 vị bánh; Hộp Nguyệt Hoa có giá 1.190.000 đồng/hộp, gồm 06 vị bánh; Hộp Nguyệt Viên có giá 1.750.000 đồng/hộp, gồm 03 vị bánh và 01 chai rượu vang.

Người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm lên tới 20% khi mua đơn hàng số lượng lớn. Đối với khách hàng hàng Accor Plus, nhận thêm ưu đãi 5% khi mua đơn hàng số lượng lớn.

Để đặt bánh, liên hệ: 903 211 761 hoặc Vera.NGO@accor.com.

MINH NGUYỆT THANH CA

Mùa thu năm nay, khách sạn Capella Hanoi ra mắt hộp bánh Trung thu cao cấp mang tên “Minh Nguyệt Thanh Ca” - tôn vinh nghệ thuật ca trù qua mỹ học thiết kế và bốn vị bánh tinh tế. Bề mặt hộp là một bức tranh thị giác gợi không gian ca trù truyền thống, với hoa văn được cách điệu từ quạt giấy, phách, và chất liệu sơn mài gợi cảm giác cổ điển.

Màu sắc trung tính, chắt lọc, lấy cảm hứng từ bảng màu mùa thu phương Đông: nhã nhặn, tiết chế nhưng có chiều sâu. Ẩn sau lớp vỏ thủ công là bốn vị bánh được sáng tạo bởi các đầu bếp của Backstage - nhà hàng đã được Michelin Guide vinh danh ba năm liên tiếp. Mỗi vị bánh mang theo một tinh thần riêng, đồng điệu với âm sắc của từng bài ca trù.

Vị thập cẩm trứng muối giữ lại linh hồn truyền thống với hạt sen, mứt vỏ cam, mỡ đường và lòng đỏ trứng muối béo bùi - viên mãn và tròn đầy như tiếng trống chầu. Vị cà phê cốt dừa – đậu xanh lại nhẹ nhàng và tỉnh thức, như một đoạn hát nói gợi chuyện đời thường bằng giọng trầm đục đầy ý vị. Vị hạnh nhân – nam việt quất là quãng ngân tươi sáng, thanh khoảnh; trong khi táo đỏ – mè đen là một nốt trầm tĩnh, lắng sâu – như câu ca dừng lại giữa một đêm hội đã qua nửa…

Thực khách có thể đặt trước bánh Trung thu từ nay đến hết ngày 31/8 để nhận ưu đãi giảm 15% hoặc hưởng ưu đãi giảm18% dành riêng cho hội viên The Social Club. Bánh được bày bán tại Diva's Lounge từ ngày 10/8.

Để đặt bánh, liên hệ: 0936 184 283 hoặc FB.sale@capellahotels.com.

NGUYỆT VŨ ĐOÀN VIÊN

Nhiều năm qua, mỗi dịp Trung thu về, những chiếc bánh của hệ thống khách sạn Mường Thanh thường được chọn làm quà tặng gửi tới đối tác, khách hàng thân thiết, dù chưa xuất hiện trên thị trường.

Chính sự động viên, khích lệ ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để năm nay, lần đầu tiên, Tập đoàn Mường Thanh quyết định đưa bánh trung thu ra thị trường với quy mô rộng rãi hơn, để nhiều người có thể thưởng thức hương vị bánh Tết, một món quà giản dị mang theo niềm tự hào bản sắc Việt.

Bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp mang tên “Nguyệt Vũ Đoàn Viên” lấy cảm hứng từ nghệ thuật khảm trai truyền thống. Kết tinh của sự khéo léo, kiên nhẫn và óc thẩm mỹ của người Việt.

Mỗi họa tiết khảm trai là kết quả của hàng chục công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi đôi tay và lòng yêu nghề sâu sắc. Bộ sưu tập gồm 6 hương vị tinh tuyển: hạt sen - trà xanh, mè đen, đậu xanh – hạt chia, hồng trà, việt quất và thập cẩm. Mức giá 850.000 đồng hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho một món quà sang trọng, chỉn chu.

Để đặt bánh, liên hệ: 19001833 hoặc website https://muongthanh.com.