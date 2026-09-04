Thị trường cân bằng trở lại, cổ phiếu trụ giúp VN-Index tăng mạnh

Tâm lý khá ổn định trong phiên sáng nay dù độ rộng vẫn đang cho thấy sắc đỏ áp đảo. Nhóm cổ phiếu blue-chips giữ nhịp tích cực, thậm chí VN-Index còn tăng mạnh 1,08%, VN30-Index tăng 0,8%.

VIC và VHM đang kéo mạnh VN-Index.

Hai trụ lớn nhất của chỉ số là VIC và VHM đồng loạt tăng mạnh 3,89% và 2,86%. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã đem về hơn 19 điểm trong tổng mức tăng 19,82 điểm của VN-Index. Với VN30-Index, hai trụ đem về hơn 10 điểm trong tổng mức tăng 15,77 điểm.

Ảnh hưởng của VIC và VHM hạn chế hơn trong VN30-Index nhưng vẫn đóng góp chủ yếu. Rổ blue-chips này khá tích cực với nhiều mã khác mạnh như VIB tăng 2,38%, VPL tăng 2,22%, VPB tăng 1,67%, VRE tăng 1,52%, VNM tăng 1,14%. Trong 10 cổ phiếu đỏ chỉ có SSB giảm 1,64% và GAS giảm 1,31% là đáng kể.

Diễn biến phục hồi của nhóm blue-chips khá sớm, VN30-Index đạt đỉnh ngay từ khoảng 9h35, tăng 1,33% so với tham chiếu. Sức ép từ phía bán sau đó kiềm chế đà tăng, nhưng không gây tổn hại quá nhiều. Thống kê chỉ có 10 cổ phiếu lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất. Cả VN-Index lẫn VN30-Index không leo dốc thêm được là do các trụ chững lại: VIC cũng đã tụt giá khoảng 2,31% so với đỉnh, VHM trượt xuống 1,95%. 10 cổ phiếu đỏ lúc chốt phiên sáng của nhóm VN30 đều là những mã đảo chiều giảm sau khi tăng đầu ngày.

Độ rộng tổng thể của sàn HoSE sáng nay cũng cho thấy hiện tượng phục hồi đang chững lại. Thời điểm VN-Index đạt đỉnh lúc 9h35 có 163 mã tăng/71 mã giảm. Đến 10h chỉ còn 106 mã tăng/132 mã giảm, lúc 11h là 93 mã tăng/171 mã giảm và kết phiên là 111 mã tăng/172 mã giảm. Với số lượng cổ phiếu đỏ tăng dần theo thời gian, áp lực bán được xác nhận. Dù vậy ảnh hưởng là không nhiều.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Trong 172 cổ phiếu đỏ cũng mới chỉ có 71 mã giảm quá 1% và chiếm 12,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. 14 mã trong số này đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên với duy nhất PNJ giảm 2,14% và DXG giảm 2,12% giao dịch trên trăm tỷ đồng. CII giảm 1,72%, DGW giảm 2,81%, KDH giảm 1,7%, DPM giảm 1,93% là các mã khác thanh khoản khá cao. Tuy vậy các cổ phiếu này cũng đang nỗ lực “thoát đáy”, ví dụ PNJ đã phục hồi 2,09% so với giá thấp nhất.

Ở phía tăng, 35 cổ phiếu đang tăng từ 1% trở lên, chiếm 36,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tuy vậy nhóm này có sự chi phối lớn của VIC và VHM. Nếu không tính giao dịch của hai cổ phiếu này thì 33 mã còn lại chỉ chiếm 11,8% giao dịch sàn. VPB tăng 1,67% khớp 262,8 tỷ; VRE tăng 1,52% với 128,1 tỷ; DGC tăng 6,57% với 66,8 tỷ; VNM tăng 1,14% với 58,8 tỷ; VIB tăng 2,38% với 54,4 tỷ là những cổ phiếu thanh khoản nổi bật.

Như vậy, 70% số cổ phiếu (có giao dịch) ở HoSE và 75,5% thanh khoản (không tính VHM, VIC) tập trung ở những cổ phiếu biến động rất hẹp. Đây là bằng chứng rõ nhất về sự cân bằng của thị trường. Thêm nữa, tổng giá trị khớp lệnh sàn này khá thấp với 5.901 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm 15% so với sáng hôm qua, phản ánh áp lực giao dịch cũng nhẹ đi đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có tín hiệu giao dịch cân bằng hơn, thậm chí đang mua ròng nhẹ 87,3 tỷ đồng trên sàn HoSE. Hôm qua khối này bán cực mạnh hơn 1.520 tỷ đồng với cổ phiếu sàn này. Các mã được mua ròng nổi bật sáng nay là VIC +144,2 tỷ, VHM +92 tỷ, VPB +53,5 tỷ, FPT +42,4 tỷ. Phía bán ròng có VCB -51 tỷ, DXG -50,9 tỷ, HPG -31,8 tỷ, HDB -26,3 tỷ, KDH -23,1 tỷ.