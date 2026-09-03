VN-Index đối mặt áp lực điều chỉnh trong vùng 1800 - 1820 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/9/2026.

Theo VCSC, về mặt kỹ thuật, VN-Index hồi phục từ khu vực 1800 điểm và đóng cửa trên MA5, cho thấy đà tăng vẫn chiếm ưu thế về cuối phiên.

Kết phiên ngày 3/9, VN-Index giảm 4,40 điểm, tương đương 0,24% xuống mốc 1.827,72 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 2,53 điểm, tương đương 0,89% xuống mốc 282,24 điểm.

Sự phân hóa nhiều khả năng sẽ tiếp diễn khi chỉ số bước vào giai đoạn tích lũy xử lý cản tại vùng giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với tín hiệu rút chân từ vùng hỗ trợ 1.800 điểm đi kèm thanh khoản sụt giảm, thị trường đang cho thấy trạng thái rũ bỏ áp lực bán khá thành công dù dòng tiền mua lên vẫn còn sự thận trọng nhất định. Sự phân hóa nhiều khả năng sẽ tiếp diễn khi chỉ số bước vào giai đoạn tích lũy xử lý cản tại vùng giá cao.

Chiến lược ưu tiên lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và tận dụng các nhịp rung lắc để cơ cấu lại danh mục. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát phản ứng của dòng tiền tại các vùng kháng cự mạnh và tuyệt đối tránh việc mua đuổi giá trong những nhịp kéo thốc hưng phấn”.

Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng trong bối cảnh thanh khoản thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1802 – 1830 điểm, VN-Index đóng cửa tại mốc 1827,72 điểm, giảm hơn 5 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & gia dụng giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bán lẻ, Dịch vụ tài chính… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng nhẹ trên sàn UPCOM. Cổ phiếu VIC đóng vai trò trụ đỡ trong phiên hôm nay, giúp hạn chế nhịp điều chỉnh của thị trường chung. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng trong bối cảnh thanh khoản thấp”.

VN-Index có thể liên tục chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng giá 1800 điểm - 1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực sau khi vượt lên vùng kháng cự mạnh quanh 1800 điểm, cũng như đường xu hướng điều chỉnh, tích lũy kéo dài từ tháng 5/2026. Ngắn hạn áp lực cung giá cao đang gia tăng trở lại và VN-Index có thể liên tục chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng giá 1800 điểm - 1820 điểm. Trong khi VN30 đang vượt lên kháng cự mạnh vùng giá trung bình 200 phiên và chịu áp lực bán vùng kháng cự mạnh quanh 2.000 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 7/2026.

Thị trường đã bắt đầu tháng 9, trong tháng 9/2026, thị trường chịu ảnh hưởng chi phối với những yếu tố: Yếu tố tích cực: 1) Nền kinh tế tăng trưởng tốt. 2) Lạm phát hạ nhiệt, lãi suất kỳ vọng tạo đỉnh. 3) Thị trường nâng hạng trong tháng 9/2026. 4). Kỳ vọng vào kế hoạch thoái vốn Nhà nước. 5) Vốn hóa thị trường vẫn tương đối hợp lý so với nền kinh tế, tăng trưởng GDP. Yếu tố rủi ro, bất định: 1) Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn. 2) Áp lực thuế quan gia tăng trở lại. 3) Bong bóng cổ phiếu công nghệ AI, giá bất động sản giảm... 4) Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao. Chúng tôi sẽ đánh giá, phân tích chi tiết tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường, nhóm ngành, doanh nghiệp trong báo cáo chiến lược tháng 9/2026.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh kháng cự 1870 - 1880

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 4,4 điểm (-0,2%), đóng cửa tại mức 1827,7 điểm. Chỉ số chịu áp lực giảm từ đầu phiên sáng, sau đó hồi phục với lực kéo chủ yếu từ VIC trong phần còn lại của phiên giao dịch, qua đó đóng cửa gần mốc tham chiếu. Thanh khoản thị trường duy trì so với phiên liền trước, đạt 17,464 tỷ VND.

Diễn biến VN-Index cho thấy chỉ số vẫn chưa vi phạm xu hướng hồi phục kéo dài trước đó khi chỉ số đã quay lại kiểm định hỗ trợ tại MA100 ngày và bật tăng từ đây với lực kéo chính đến từ nhóm Vingroup. Dòng tiền vào thị trường vẫn được duy trì với giá trị giao dịch cải thiện nhẹ so với các phiên trước đó. Do đó, chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh kháng cự 1870 - 1880. Chúng tôi cũng lưu ý độ rộng thị trường thu hẹp là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu tập trung trở lại nhóm vốn hóa lớn thay vì lan tỏa trên thị trường như các phiên trước đó. Do đó, nhà đầu tư nếu có ý định giải ngân có thể cân nhắc các cổ phiếu thuộc nhóm VN30 đang có dòng tiền vào hỗ trợ với mục tiêu giao dịch ngắn hạn”.

Lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu trên thị trường

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay tạo nến giảm điểm tạo 1 nến búa với bóng nến dưới dài đi cùng với thanh khoản giảm nhẹ so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đảo chiều hướng xuống, phản ánh xu hướng tăng điểm của chỉ số có phần chậm lại. Bên cạnh đó, thanh khoản sụt giảm cũng thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1800-1810 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, cặp chỉ báo RSI đảo chiều tăng lại sau khi kiểm tra cung cầu quanh vùng hỗ trợ 1810- 1820. Với việc chỉ số chung sau khi chạm đường MA20 đã có lực bật mạnh trở lại cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc quanh khu vực này trong các phiên sắp tới.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm 4 điểm trong phiên giao dịch hôm nay và dao động trong biên lớn. Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ, và đồng thời thay vì vội vàng bắt đáy thì nhà đầu tư nên tận dụng thời gian này để "sàng lọc" và tìm ra các cổ phiếu vẫn giữ vững được các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như MA20 hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán tháo của thị trường chung để tìm kiếm cơ hội giải ngân nếu VN-Index có thể lấy lại đà tăng trong những phiên tới. Các cổ phiếu có sức chống chịu tốt trong xu hướng giảm của VN-Index thường cũng sẽ là những cổ phiếu phục hồi nhanh và mạnh nhất trong pha hồi phục của thị trường”.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp cận lại vùng giá cao quanh 1840 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index hồi phục từ khu vực 1800 điểm và đóng cửa trên MA5, cho thấy đà tăng vẫn chiếm ưu thế về cuối phiên. Do đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp cận lại vùng giá cao của tuần 24–28/08, quanh 1840 điểm, trong phiên 04/09. Hỗ trợ gần là vùng 1800 điểm”.

VN-Index tiếp tục trụ vững về mặt điểm số sau nhịp rung lắc mạnh trong phiên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục trụ vững về mặt điểm số sau nhịp rung lắc mạnh trong phiên. Khu vực hỗ trợ quan trọng 1810 – 1820 duy trì vai trò điểm tựa ngắn hạn cho chỉ số trước áp lực chốt lời gia tăng quanh vùng cản 1830 – 1870”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.