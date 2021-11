Thị trường căn hộ tại thành phố Thuận An: Chần chừ sẽ bỏ lỡ cơ hội

Với lợi thế liền kề Tp.HCM cùng cơ sở hạ tầng tốt nhất Bình Dương, Thành phố Thuận An đang là điểm đến an cư của nhiều người. Dù nguồn cung chung cư tại địa phương này không quá khan hiếm nhưng để sở hữu căn hộ có mức giá vừa tầm, người trẻ phải biết cách nắm bắt cơ hội.

ÁP LỰC VỀ CĂN HỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU Ở THỰC NGÀY CÀNG TĂNG TẠI THÀNH PHỐ THUẬN AN

Theo nghiên cứu của CBRE, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương hiện tại đã gấp đôi tổng nguồn cung 10 năm trước. Trong đó, phần lớn các dự án tập trung tại Thuận An - địa phương vừa được công nhận là thành phố vào tháng 2/2020.

Những con số này không có gì đáng ngạc nhiên bởi những năm qua, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Bình Dương diễn ra mạnh mẽ. Ngay cả trong thời điểm dịch Covid-19 với nhiều khó khăn, Bình Dương vẫn tiếp tục giữ vững vị thế top đầu cả nước về thu hút vốn FDI (chỉ xếp sau Tp.HCM và Hà Nội). Theo Bộ Công Thương, trong 5 tháng đầu năm 2021, Bình Dương đã thu hút gần 1,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng hơn gấp rưỡi so với năm trước.

Hiện tại, Bình Dương có hơn 1,2 triệu chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề đến sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp VSIP, Đồng An, Việt Hương,... Trong đó, Thuận An đang là thành phố sở hữu dân số đông nhất tỉnh với hơn 50% là dân nhập cư. Đây là nhóm đối tượng không chỉ có nhu cầu an cư rất lớn mà còn hướng đến một cuộc sống tiện nghi, thoải mái và đảm bảo an ninh.

Bên cạnh đó, quỹ đất ngày càng cạn kiệt khiến căn hộ giá vừa tầm gần như “mất tích” khỏi thị trường bất động sản Tp.HCM và thành phố Thủ Đức. Nếu muốn sở hữu nhà riêng, người dân buộc lòng phải dịch chuyển đến các vùng lân cận. Thành phố Thuận An trở thành một trong những điểm đón của làn sóng di cư này bởi lợi thế là trung tâm của các thành phố lớn (thành phố Dĩ An, thành phốThủ Dầu Một, thành phốThủ Đức và Tp.HCM).

Và với hạ tầng giao thông đồng bộ, từ thành phố Thuận An người dân dễ dàng đến thành phốThủ Đức trong 20 phút và chỉ mất 30 phút để di chuyển vào trung tâm Tp. HCM thông qua Quốc lộ 13 kết nối Phạm Văn Đồng, Mỹ Phước - Tân Vạn kết nối ra Quốc lộ 1K đến xa lộ Hà Nội...

TS Trần Nguyễn Minh Hải - Chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng Tp.HCM đánh giá: Nếu xét về cơ sở hạ tầng, về bài toán công ăn việc làm và về tiện ích cộng đồng, trong đó bao gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại,... thì thành phố Thuận An đang dẫn đầu tại Bình Dương. Dự đoán, các yếu tố này sẽ ngày càng hoàn thiện trong vài năm tới, khi Bình Dương đã chủ trương đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, nhằm quy hoạch Thuận An trở thành "trung tâm dịch vụ và công nghiệp đầu não" của tỉnh. Đây là những yếu tố bản lề để thu hút các nhà đầu tư bất động sản và di dân cơ học.

Tuy nhiên, khi nhu cầu an cư tại thành phố Thuận An ngày càng lớn nhưng căn hộ có mức giá vừa tầm thu nhập với đại đa số người dân vẫn còn khá ít. Theo ghi nhận gần đây, trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 30 dự án được cấp phép mở bán với giá dao động từ 27 - 40 triệu đồng/m2, trong đó hơn một nửa số lượng căn hộ có mức giá trên 30 triệu đồng/m2. Có thể thấy, người trẻ muốn sở hữu nhà tại TP. Thuận An là một thách thức không hề nhỏ.

TECCO FELICE HOMES - MỞ RỘNG "CÁNH CỬA HẸP" CHO NGƯỜI TRẺ MUỐN MUA NHÀ

Nằm trong số ít những dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, Tecco Felice Homes nổi bật với mức giá không thể tốt hơn, chỉ từ 1,1 tỉ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, như hé cánh cửa cho những người đang ấp ủ giấc mơ an cư. Theo tính toán, khách hàng chỉ cần có trong tay 200 triệu và tổng mức thu nhập trung bình khoảng 16 - 20 triệu đồng/tháng. Đây là con số “dễ thở” đối với các gia đình trẻ hay các kỹ sư, nhân viên văn phòng, lao động có thâm niên,…

Thiết kế thông minh với không gian tiện nghi, thông thoáng là một trong những ưu thế nổi bật của Tecco Felice Homes.

Dự án đang thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều người, trong đó anh Nguyễn Thành (32 tuổi, kỹ sư khu công nghiệp Vsip) chia sẻ: “Tôi làm việc tại thành phốThuận An được 5 năm và có ý định sinh sống lâu dài. Sau khi tham khảo rất nhiều dự án, tôi chọn căn hộ Tecco Felice Homes vì đáp ứng tiêu chí từ giá cả hợp lý, thiết kế hiện đại, tiện ích đa dạng, nhất là vị trí ngay trung tâm nên rất thuận tiện để tôi đi làm hay con cái đi học sau này”.

So với mức giá, Tecco Felice Homes đang mang đến nhiều giá trị vượt mong đợi của cư dân. Dự án tọa lạc tại trục đường chính Lê Thị Trung, cách vòng xoay An Phú nhộn nhịp chỉ 500m nên rất dễ dàng kết nối với các tiện ích trong khu vực. Từ các khu công nghiệp quy mô lớn (Việt Hương, Vsip 1, Đồng An 1,…), khu chợ dân sinh, trường học các cấp đến trung tâm mua sắm hiện đại (Lotte Mart, Aoen Mall), bệnh viện quốc tế (Becamex, Columbia),…

Tại Tecco Felice Homes, người trẻ cũng có thể dễ dàng cho mình căn hộ phù hợp, từ 1 đến 3 phòng ngủ với layout tối ưu không góc chết. Đặc biệt, 100% các căn hộ có tầm nhìn không bị che chắn, nhờ thế cư dân có thể tận hưởng không gian sống thoáng đãng ngập tràn ánh sáng, đón gió tự nhiên.

Từ công viên trên cao Sky Park, cư dân có thể ngắm trọn cảnh thành phố Thuận An 360 độ.

Nhằm hướng đến cuộc sống tiện nghi cho cư dân khi sinh sống dài lâu, Tecco Felice Homes thiết kế 25 tiện ích nội khu đáp ứng tối đa nhu cầu thiết yếu. Đó là chuỗi shophouse tập trung nhiều thương hiệu uy tín, hồ bơi nội khu, công viên ngoài trời cho thiếu nhi,… Đặc biệt, điểm nhấn của Tecco Felice Homes là công viên trên cao Sky Park, nơi cư dân có thể tổ chức BBQ hay ngắm pháo hoa từ phía Landmark 81 - bừng sáng cả khu đông Sài Gòn vào những dịp đặc biệt.

Bên cạnh đó, cư dân Tecco Felice Homes cũng hoàn toàn yên khi sự riêng tư được đảm bảo bằng hệ thống an ninh 4 lớp hoạt động 24/7 gồm: camera giám sát khu vực hành lang và khu công cộng xung quanh tòa nhà, bảo vệ trực, thang máy thẻ,....

Đặc biệt, Tecco Felice Homes đang có mức giá ưu đãi hậu dịch Covid -19 chỉ từ 22,9 triệu đồng/m2 cùng nhiều chính sách thanh toán linh hoạt như trả trước 200 triệu, thanh toán 2%/ tháng, ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 70%... Đây được xem là cơ hội “hiếm có khó tìm” để người trẻ sở hữu căn hộ nằm ngay trung tâm thành phốThuận An trên thị trường lúc này.