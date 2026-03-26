Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, xuất hiện những “tay chơi” mới
Tuấn Sơn
26/03/2026, 14:45
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng mang tính cấu trúc, dần khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn trọng yếu của nền kinh tế. Kết thúc năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 41%, đưa tổng vốn hóa thị trường đạt tỷ lệ 86,7% GDP.
So với các thị trường có mức độ phát triển cao hơn như Ấn Độ hay Thái Lan, dư địa mở rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất lớn. Song song đó, Chính phủ hướng đến mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường đạt 100% GDP trong năm 2026.
Diễn biến thị trường có mối liên hệ chặt chẽ với nền tảng kinh tế vĩ mô. Năm 2025, GDP Việt Nam tăng trưởng khoảng 8,02%, thuộc nhóm cao trên thế giới, được hỗ trợ bởi sự cải thiện của lợi nhuận doanh nghiệp và qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn được xem là điểm sáng nhờ các cải cách kinh tế và tiềm năng đón dòng vốn dịch chuyển. Dù vậy, một số rủi ro như biến động tỷ giá, gián đoạn chuỗi cung ứng hay tác động từ xung đột thương mại vẫn cần được theo dõi. Tuy nhiên, xét tổng thể, mức độ ảnh hưởng được đánh giá thấp hơn so với nhiều thị trường trong khu vực.
ĐỊNH GIÁ HẤP DẪN, KỲ VỌNG NÂNG HẠNG TẠO ĐỘNG LỰC
Về độ hấp dẫn của thị trường khi so sánh với nhóm thị trường mới nổi, định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn ở mức hấp dẫn và được cũng cố bởi tăng trưởng thu nhập của doanh nghiệp vượt trội. Định giá của VN-Index hiện đang giao dịch quanh mức P/E 13.6 lần vào cuối tháng 3/2026, thấp hơn đáng kể so với nhiều thị trường trong khu vực, trong khi tăng trưởng EPS toàn thị trường năm 2025 đạt gần 29.7%, và được dự báo sẽ tiép tục tăng khoảng 18% YoY trong năm 2026.
Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu có xu hướng tìm đến các thị trường tăng trưởng với định giá hợp lý, Việt Nam nổi lên như một điểm đến tiềm năng, đặc biệt với các quỹ đầu tư theo định hướng tăng trưởng.
Kỳ vọng nâng hạng thị trường tiếp tục là yếu tố được quan tâm. Nếu được công nhận là thị trường mới nổi, Việt Nam có thể thu hút thêm khoảng 8–10 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2030. Đáng chú ý, dòng vốn này chủ yếu đến từ các định chế tài chính dài hạn như quỹ hưu trí và bảo hiểm, góp phần nâng cao chất lượng thị trường, giảm biến động và hỗ trợ quá trình tái định giá trong dài hạn.
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TĂNG TRƯỞNG MẠNH, CƠ HỘI CHO NHỮNG “TAY CHƠI” BỨT TỐC
Giai đoạn 2020–2025 có thể xem là bước ngoặt của ngành chứng khoán, khi bức tranh thị trường thay đổi rõ nét so với gần hai thập kỷ trước đó. Sự bùng nổ số lượng nhà đầu tư, được thúc đẩy bởi công nghệ và các phương thức bán hàng mới, đã tái định hình cách thức vận hành của toàn ngành. Trong bối cảnh đó, áp lực nâng cao năng lực tài chính và đầu tư hạ tầng công nghệ trở thành yêu cầu mang tính sống còn đối với các công ty chứng khoán.
Trong bối cảnh đó, một số tên tuổi mới như TCBS, KAFI, VPS, VPBankS, OCBS,… bắt đầu cuộc đua tăng vốn và tập trung vào phát triển nền tảng công nghệ để thâm nhập thị trường với tốc độ cao. Sự xuất hiện của các nhân tố mới này không chỉ làm gia tăng mức độ cạnh tranh, mà còn góp phần tái định hình cấu trúc ngành theo hướng hiện đại - số hóa, mở ra cơ hội cho các mô hình tăng trưởng mới.
Cùng với quỹ đạo tăng trưởng của ngành, có thể kể đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi. Chỉ trong vòng 4 năm từ 2022-2025, vốn điều lệ công ty này đã tăng từ 1.000 tỷ lên 7.500 tỷ đồng và đang được dự kiến tăng lên 8.787 tỷ đồng theo công bố kế hoạch tại đại hội cổ đông năm 2026 (top 12).
Giá trị tổng tài sản cũng theo đó tăng lên từ 1.961 tỷ lên 26.131 tỷ, trong đó số dư nghiệp vụ cho vay ký quỹ đạt 10.720 (+101% YoY) vào cuối năm 2025. Ghi nhận tổng doanh thu tăng từ mức 116 tỷ năm 2022 lên 2.842 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng từ 20 tỷ lên 456 tỷ đồng, đạt tăng trưởng kép lần lượt là 190.4% và 183.7%.
Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã phát triển mảng kinh doanh nghiệp vụ nguồn vốn ở quy mô lớn, một mô hình bài bản và khác biệt so với phần còn lại. Dẫn chứng, chỉ sau 4 năm, công ty đã dẫn đầu ở mảng kinh doanh giấy tờ có giá và top 9 toàn thị trường về giao dịch trái phiếu chính phủ với quy mô giao dịch đạt 767.800 tỷ đồng (+307% YoY).
Kafi được định vị theo mô hình công ty chứng khoán bán lẻ, lấy khách hàng làm trung tâm. Năm 2025, tổng giá trị giao dịch của khách hàng đạt gần 134.000 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng nhanh của tệp khách hàng cũng như mức độ tham gia giao dịch.
Trong giai đoạn tiếp theo, công ty này cũng đặt mục tiêu tiếp tục gia tăng quy mô khách hàng và phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo hướng quản lý tài sản toàn diện. Định hướng này phản ánh xu hướng chung của ngành, khi các công ty chứng khoán dần chuyển dịch từ mô hình môi giới truyền thống sang mô hình dịch vụ tài chính tổng hợp.
Theo giới phân tích, trong bối cảnh ngành đang mở rộng nhanh, những doanh nghiệp có khả năng tăng vốn, đa dạng hóa nguồn thu và xây dựng nền tảng khách hàng sớm sẽ có lợi thế trong dài hạn, dù vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ các công ty dẫn đầu.
Trong chu kỳ tăng trưởng mới, cơ hội được cho là sẽ nghiêng về nhóm doanh nghiệp có khả năng mở rộng quy mô, kiểm soát rủi ro và phát triển hệ sinh thái sản phẩm phù hợp. Tuy vậy, cuộc đua thị phần được dự báo sẽ ngày càng khắt khe hơn.
Phiên tăng mạnh hôm qua giúp một bộ phận nhà đầu tư bất ngờ có lãi T+ khá tốt và một đợt chốt lời xuất hiện hôm nay. Quan điểm ngắn hạn chi phối ở thời điểm hiện tại là bình thường, vì không có gì đảm bảo thị trường đã chạm đáy và một đồng bỏ vào túi là một đồng an toàn.
Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng
Mặc dù VN-Index chiều nay cải thiện không đáng kể nhưng giá cổ phiếu cũng đã nhích lên so với buổi sáng. Điều bất ngờ là trong khi số lớn blue-chips suy yếu, nhóm vừa và nhỏ lại ổn định, thậm chí thu hút dòng tiền bắt đáy. Khối ngoại cũng mua ròng hơn 100 tỷ đồng sau khi bán ròng lớn trong buổi sáng.
Bỏ khấu trừ thuế 0,1% doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại dự thảo Thông tư thuế tài sản mã hóa
Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa, Cục Thuế quyết định bỏ nội dung khấu trừ thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại khoản 2 Điều 4, chuyển sang áp dụng theo các quy định chung của chính sách thuế hiện hành...
“Soi” giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng
Với gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân năm 2026, nhóm hưởng lợi trực tiếp Xây dựng hạ tầng nhờ nhận các gói thầu thi công hạ tầng, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn.
Thanh khoản thấp đột biến, thị trường điều chỉnh
Lực cầu đột ngột “bốc hơi” trong phiên sáng nay mở đường cho một đợt chốt lời T+ sau phiên tăng mạnh hôm qua. Số cổ phiếu đỏ trong VN-Index nhiều gấp 2,3 lần số xanh nhưng thanh khoản thấp kỷ lục 5 tuần.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: