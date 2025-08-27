Thị trường chững lại, cổ phiếu tăng nóng đã điều chỉnh, chiến thuật đi tiền sao cho chuẩn?

Nhà đầu tư không nhất thiết phải từ bỏ chiến thuật giao dịch thuận xu thế, bởi đây vẫn là một chiến thuật hay. Tuy nhiên, cần điều chỉnh lại một chút, nên lựa chọn những ngành, cổ phiếu dẫn đầu và dẫn dắt thị trường.

Sau phiên bùng nổ hôm qua, VN-Index có xu hướng yếu dần và chững lại trong phiên hôm nay. Nhận định về diễn biến thị trường trong giai đoạn này, ông Đào Hồng Dương, Giám đốc phân tích Ngành và Cổ phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam trong hai tháng vừa quan nằm trong top tăng mạnh nhất thế giới. Tăng mãi thì cũng phải có lúc chững lại và nghỉ ngơi.

Trong ngắn hạn, Vn-Index sẽ đón nhận một số thông tin có thể tác động đến tâm lý thị trường. Thứ nhất là việc Fed có hạ lãi suất trong cuộc họp 17/9 sắp tới hay không.

Thứ hai diễn biến tỷ giá, đặc biệt sau ngày 25 – 26/8 khi Ngân hàng Nhà nước công bố bán kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang với giá chặn trần 26.550 VND/USD.

Hai yếu tố này sẽ tác động tương đối lên tâm lý thị trường trung dài hạn. Nếu Fed hạ lãi suất, diễn biến thị trường sẽ rất tốt, còn nếu không hạ lãi suất trong tháng 9 thì thị trường cũng sẽ không chịu tác động tiêu cực hơn nữa.

Thứ ba, cuối tháng 9, đầu tháng 10, FTSE sẽ công bố nâng hạng thị trường Việt Nam. Thứ 4 là biến động về cán cân thương mại và kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 và 9 – yếu tố tín hiệu cho thấy mức độ ảnh hưởng thực tế của thuế quan. Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn rất tốt. Đến trung tuần tháng 8, thặng dư thương mại vẫn đạt trên 10 tỷ USD, nhưng đã có những dấu hiệu chững lại.

Với bức tranh hiện tại, danh mục đầu tư như thế nào là phù hợp? Theo chuyên gia của VPBankS, trong giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng, tập trung vào một vài nhóm cổ phiếu như trong 1 tháng vừa qua, đầu tư, lựa chọn chiến thuật thuận theo xu thế (momentum trading) thường có kết quả tốt hơn so với chỉ số chung của thị trường.

Tức là phong cách đầu tư theo dòng tiền vẫn đạt hiệu suất trong suốt hai tháng vừa qua, cho tới phiên điều chỉnh tuần trước.

Trong suốt giai đoạn đó, việc phân bổ danh mục, chọn ngành, phân bổ đồng đều … chịu sức ép lớn vì hiệu suất không bằng so với mong muốn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi thị trường chững lại trên những nhóm cổ phiếu đã tăng nóng thì đây là lúc nhà đầu tư nên cân nhắc tái cân bằng lại danh mục.

Nhà đầu tư không nhất thiết phải từ bỏ chiến thuật giao dịch thuận xu thế, bởi đây vẫn là một chiến thuật hay. Tuy nhiên, cần điều chỉnh lại một chút, nên lựa chọn những ngành, cổ phiếu dẫn đầu và dẫn dắt thị trường.

Chia sẻ kinh nghiệm, ông Dương cho biết hiện nay vẫn dựa vào mô hình CANSLIM để lựa chọn cổ phiếu, gồm 7 tiêu chí. Yếu tố đầu tiên là Current Earning - lợi nhuận hiện tại, nhà đầu tư nên tập trung vào lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 và EPS tăng trưởng tốt so với cùng kỳ và đầu năm.

Thứ hai, Annual Earning - lợi nhuận năm, tập trung phân tích kỳ vọng lợi nhuận, EPS của năm 2025. Để phân tích được dữ liệu này, có thể đặt ra ngưỡng tối thiểu và tối đa của lợi nhuận, ứng với kịch bản xấu và tốt.

Với yếu tố về New Product, Service - sản phẩm, dịch vụ mới, cổ phiếu nên có sự thay đổi về kinh doanh cốt lõi tích cực, chẳng hạn với Bất động sản nên có dự án mới được mở bán, chào bán đại dự án hoặc hưởng lợi rõ nét về chu kỳ kinh tế, chính sách tài khóa, tiền tệ giai đoạn 2025 – 2026.

Với yếu tố Supply and Demand - Cung và cầu, chọn những ngành có dòng tiền mạnh và ổn định.

Thứ 5, Leader or Laggard - dẫn đầu hay bị bỏ lại, nhà đầu tư nên chọn cổ phiếu dẫn đầu ngành. Theo chia sẻ ở phần trước, dẫn đầu các nhóm ngành thường chỉ có vài cổ phiếu, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu dẫn đầu ngành về cả dòng tiền, vốn hóa hoặc lợi nhuận.

Thứ 6, với yếu tố Institutional Sponsorship - nhà đầu tư tổ chức, chọn những cổ phiếu hưởng lợi từ dòng tiền nâng hạng. Cuối cùng, yếu tố Market Direction - xu hướng thị trường, nên giữ góc nhìn dài hạn với danh mục đầu tư, ít nhất là trong vòng 6 tháng, chứ không phải 6 ngày.

Đồng thời, luôn phải xác định phương án trung bình giá và cơ cấu lại cổ phiếu trong danh mục khi đối mặt với các điều chỉnh thứ cấp.

"Phiên giảm của ngày thứ 6 chưa đạt đến mức độ của một phiên điều chỉnh theo sóng Elliott mà chỉ là một nhiễu động trong sóng 1. Nhiễu động này phải chạm đến 1/3 sóng tăng trước đó mới xác định rằng đây là một sóng điều chỉnh. Bởi vậy, biến động của thị trường có thể là rất lớn và nhà đầu tư cần xác định phương án để bình quân giá hoặc cơ cấu danh mục cho các điều chỉnh, nhiễu động của thị trường", chuyên gia Đào Hồng Dương khuyến nghị.