Trang chủ Chứng khoán

Tranh thủ giá hồi, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.200 tỷ

Thu Minh

26/08/2025, 21:14

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1189.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1072.1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau hai phiên lao dốc nặng, thị trường bất ngờ xuất hiện diễn biến bùng nổ hôm nay. VN-Index lấy lại được 2/3 số điểm đã mất của hai phiên giao dịch liền trước đó. Chỉ số đóng cửa tăng vọt 53,6 điểm tương ứng tăng 3,32% tiến thẳng về sát đỉnh cũ 1.667,63 với độ rộng đẹp mỹ mãn 299 mã tăng trên 45 mã giảm điểm.

Gần như không còn lại một nhóm nào đóng cửa dưới tham chiếu, trong đó ngân hàng, bất động sản, chứng khoán dẫn dắt đà tăng trưởng hôm nay. SHB, MSB bật tăng kịch trần các mã khác cũng bung nóc như MBB, ACB, CTG, TCB, TPB, HDB, SSB, EIB... Chỉ tính riêng nhóm nhà băng đã đóng góp 10 điểm cho thị trường chung.

Ngoài ra, hai cổ phiếu kéo điểm mạnh mẽ nữa phải nhắc đến VHM và VIC trong đó VHM bật tăng hết biên độ, VIC tăng 3,44%. Bộ đôi cổ phiếu này cũng đem về hơn 11,4 điểm. Hàng loạt cổ phiếu bất động sản khác bứt phá như KDH, DXG, IDC, PDR, NLG, KBC, VNL, VRE...

Sôi động nhất sàn hôm nay là nhóm chứng khoán, tím rực cả sàn như VIX, SSI, VND, ORS, CTS, PHS, TCI, APS. Đặc biệt SHS 9,58%; MBS tăng 9,09%... Hàng loạt mã khác rực rỡ nhờ triển vọng ngành khi một số doanh nghiệp được kỳ vọng sàn giao dịch tiền số trong thời gian tới.

Nhìn chung thị trường khá tích cực, dòng tiền lan tỏa đồng đều ở khắp các nhóm ngành khác nhau. Mặc dù vậy thanh khoản sụt giảm mạnh, ba sàn khớp lệnh còn 41.800 tỷ đồng.

Phiên phục hồi mạnh mẽ hôm nay tuy đưa VN-Index quay lại sát đỉnh cao lịch sử, nhưng mức độ phục hồi ở cổ phiếu thì đa số không được như vậy. Nguyên nhân là thị trường đã điều chỉnh trước VN-Index nhiều phiên và biên độ giảm ở cổ phiếu lớn hơn so với chỉ số. Thậm chí ngay cả những mã dẫn dắt điểm số hôm nay như ngân hàng cũng chưa quay lại được đỉnh cũ.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 686.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 228.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, MWG, TPB, CTG, ClI, DIG, GEX, SHB, GMD, TCB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VHM, SSI, VIC, BID, FPT, E1VFVN30, VCB, TCH.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1189.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1072.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSl, MBB, VHM, FPT, TCB, ACB, VSC, BAF, VIC, VCB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: SHB, TPB, STB, VPB, VIX, EIB, DIG, HDB, HAG.

Tự doanh bán ròng 348.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 266.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Bất động sản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm E1VFVN30, NVL, MSN, HPG, FUEVFVND, GEX, STB, TCB, VHM, ACB. Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VPB, MWG, DGC, PNJ, LPB, VRE, DXG, NT2, FCN, VIB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 662.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 577.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có MBB, TCB, MWG, VIX, SSI, BAF, VSC, CTG, ACB, GEX. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, STB, TPB, VPB, HPG, HAG, HDB, BID, VJC, VIC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.921,4 tỷ đồng, tăng +102,0% so với phiên liền trước và đóng góp 11,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cố phiếu HAG, VPB và MSB, cụ thể hơn 71,8 triệu đơn vị cổ phiếu HAG tương đương 1.149,6 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tự doanh trong nước bán thóa thuận 20,2 triệu đơn vị cổ phiếu VPB (trị giá 631 tỷ đồng) cho nhà đầu tư cá nhân. Tổ chức nước ngoài mua thỏa thuận hơn 39,4 triệu đơn vị cổ phiếu MSB (trị giá 626,4 tỷ đồng) từ nhà đầu tư cá nhân và Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Bán lẻ, Dệt may trong khi giảm ở Ngân hàng, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Kho bãi, Dầu khí.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: