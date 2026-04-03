Thị trường đúc bán dẫn toàn cầu lập kỷ lục doanh thu 320 tỷ USD năm 2025
Hạ Chi
03/04/2026, 09:08
Đóng gói tiên tiến không còn đơn thuần là khâu hỗ trợ phía sau, mà đã trở thành mắt xích chiến lược trong phát triển các hệ thống AI hiện nay...
Thị trường đúc bán dẫn toàn cầu ghi nhận doanh thu kỷ lục 320 tỷ USD trong năm 2025, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo về thị trường “Foundry 2.0” của Counterpoint Research. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu đối với GPU phục vụ trí tuệ nhân tạo và các chip AI ASIC.
“Foundry 2.0” của Counterpoint Research là một khái niệm mở rộng, trong đó phạm vi thống kê không chỉ dừng lại ở các xưởng đúc thuần túy, mà còn bao gồm cả những doanh nghiệp bán dẫn vận hành chuỗi sản xuất khép kín (IDM), các công ty lắp ráp và kiểm thử thuê ngoài (OSAT), cùng các nhà cung cấp mặt nạ quang học.
Trong bối cảnh đó, TSMC chiếm tới 38% thị phần toàn cầu với doanh thu cả năm tăng 36% so với năm trước. Trong khi, các xưởng đúc ngoài TSMC chỉ ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn khoảng 8% trong năm qua.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp Trung Quốc lại gây chú ý. SMIC đạt mức tăng trưởng 16%, trong khi Nexchip tăng tới 24%, nhờ hưởng lợi từ xu hướng nội địa hóa chuỗi cung ứng. Counterpoint dự báo đà tăng trưởng hai chữ số của các nhà sản xuất Trung Quốc có thể tiếp tục được duy trì sang năm 2026.
Ông Jake Lai, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, nhận định rằng thách thức của ngành bán dẫn không còn chỉ nằm ở năng lực sản xuất wafer mà đang chuyển dịch sang bài toán tích hợp ở cấp độ hệ thống. Khi dư địa mở rộng ở khâu front-end dần thu hẹp, các điểm nghẽn kỹ thuật có xu hướng dịch chuyển về phía cuối chuỗi sản xuất (back-end).
Samsung Electronics được Counterpoint Research đánh giá là một năm “đan xen nhiều gam màu”. Ông Tom Kang, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint, nhận định nhu cầu đối với tiến trình 4nm của Samsung nhìn chung vẫn ổn định, qua đó hỗ trợ khả năng duy trì mức giá tốt hơn. Trong khi đó, bước chuyển sang tiến trình 2nm được kỳ vọng sẽ giúp hãng giành thêm các đơn hàng có giá trị cao, đặc biệt trong các lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh như AI và thiết bị di động.
Theo phân tích của Counterpoint, Intel Foundry hiện chiếm khoảng 6% tổng doanh thu trong hệ sinh thái Foundry 2.0. Trong nửa cuối năm 2025, Intel Foundry cùng các IDM khác như Texas Instruments và Infineon chủ yếu tập trung điều chỉnh tồn kho sau giai đoạn tích trữ trước đó. Kết quả là Texas Instruments ghi nhận phục hồi 13% so với cùng kỳ, còn Infineon tăng trưởng 5%.
Ở một diễn biến khác, lĩnh vực lắp ráp và kiểm thử bán dẫn thuê ngoài (OSAT) ghi nhận tăng trưởng 10% doanh thu trong năm 2025. Động lực chủ yếu đến từ việc các doanh nghiệp như ASE Technology Holding(bao gồm SPIL) và Amkor Technology hấp thụ lượng nhu cầu dịch chuyển, trong bối cảnh năng lực đóng gói tiên tiến nội bộ của TSMC vẫn còn hạn chế. Trong đó, ASE duy trì tốc độ tăng trưởng vượt mặt bằng chung, vươn lên trở thành doanh nghiệp có doanh thu lớn thứ hai trên toàn thị trường Foundry 2.0, chỉ xếp sau TSMC.
Counterpoint dự báo công suất đóng gói tiên tiến của toàn ngành có thể tăng khoảng 80% trong năm 2026. Động lực tăng trưởng đến từ việc các doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chủ động thiết lập các thỏa thuận hợp tác dài hạn với các nhà cung cấp OSAT, nhằm bảo đảm năng lực sản xuất cho những công nghệ đóng gói tiên tiến như CoWoS-S và CoWoS-L.
Ông William Li, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, nhấn mạnh đóng gói tiên tiến không còn đơn thuần là khâu hỗ trợ phía sau, mà đã trở thành mắt xích chiến lược trong phát triển các hệ thống AI.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: