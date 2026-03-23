Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Elon Musk chi 25 tỷ USD, dựng siêu tổ hợp bán dẫn chưa từng có

Hạ Chi

23/03/2026, 07:43

TeraFab được kỳ vọng đạt công suất từ 100 đến 200 tỷ chip AI tiến trình 2nm/năm - sản lượng vượt xa phần lớn các cơ sở bán dẫn hiện nay...

Ảnh minh hoạ.

Elon Musk vừa công bố dự án TeraFab – một tổ hợp sản xuất chip quy mô lớn, quy tụ toàn bộ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông, gồm Tesla, SpaceX và xAI, nhằm phát triển các bộ xử lý AI tiên tiến phục vụ robot, xe tự hành và cả các trung tâm dữ liệu đặt ngoài không gian.

Theo vị tỷ phú này, TeraFab có thể mở đường cho một tương lai nơi hạ tầng điện toán được triển khai trên quỹ đạo, sau đó mở rộng dần ra ngoài không gian.

Tại sự kiện ra mắt, ông mô tả dự án như nỗ lực xây dựng nền tảng điện toán cho kỷ nguyên “đa hành tinh”, xa hơn là “nền văn minh thiên hà”.

Theo ông, nhu cầu tính toán của AI trong tương lai sẽ tăng đến mức năng lực sản xuất chip hiện nay không còn đáp ứng được, buộc phải hình thành một cơ sở sản xuất hoàn toàn mới với quy mô chưa từng có. Và TeraFab được vị tỷ phú kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò này.

Trong đó, Tesla sẽ giữ vai trò dẫn dắt chính trong dự án, cùng với sự tham gia của SpaceX và tích hợp công nghệ từ xAI.

Tổng vốn đầu tư dự kiến dao động từ 20–25 tỷ USD. Khi đi vào vận hành, nhà máy được kỳ vọng đạt công suất từ 100 đến 200 tỷ chip AI tiến trình 2nm mỗi năm. Con số sản lượng vượt xa phần lớn các cơ sở bán dẫn hiện nay.

Theo Elon Musk, những con chip được sản xuất tại TeraFab sẽ là nền tảng cho hàng loạt ứng dụng trong hệ sinh thái của vị tỷ phú, từ các mẫu xe tự hành của Tesla, robot hình người Optimus, cho tới các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn ngoài không gian.

Đáng chú ý, khác với mô hình nhà máy bán dẫn truyền thống, TeraFab sẽ được thiết kế theo hướng tích hợp gần như toàn bộ chuỗi sản xuất trong một tổ hợp duy nhất. Tại đây, các khâu từ sản xuất chip logic, bộ nhớ, đóng gói, kiểm thử,... đều được thực hiện khép kín trong cùng một khu phức hợp.

Các chip sản xuất tại TeraFab sẽ phục vụ hai nhóm mục tiêu chính. Thứ nhất là các chip dành cho các sản phẩm của Tesla, đặc biệt là xe tự hành và robot Optimus.

Elon Musk cho rằng trong tương lai số lượng robot Optimus có thể còn vượt xa quy mô sản xuất ô tô, kéo theo nhu cầu khổng lồ đối với các bộ xử lý AI chuyên dụng.

Nhóm thứ hai là dòng chip mang tên D3, được thiết kế riêng để sử dụng ngoài không gian, hướng tới việc vận hành các trung tâm dữ liệu AI đặt trên quỹ đạo – các hệ thống mà SpaceX có thể triển khai bằng tên lửa Starship.

Các trung tâm dữ liệu AI trên Trái đất hiện tiêu thụ lượng điện rất lớn, kéo theo nhu cầu đáng kể về hạ tầng làm mát và quỹ đất. Do đó, theo tỷ phú Elon Musk, việc triển khai điện toán ngoài không gian có thể tận dụng nguồn năng lượng gần như vô tận từ Mặt Trời, qua đó mở ra khả năng mở rộng hạ tầng AI ở quy mô gần như không giới hạn.

Công nghiệp bán dẫn Đài Loan đứng trước cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu

10:18, 18/03/2026

Công nghiệp bán dẫn Đài Loan đứng trước cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu

Việt Nam tham gia mọi công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

07:55, 11/03/2026

Việt Nam tham gia mọi công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

11:49, 08/03/2026

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Từ khóa:

chip AI dự án TeraFab Elon musk kinh tế số SpaceX Tesla xAI

Đọc thêm

Hai nghị quyết "mở đường" đưa phân cấp, phân quyền vào cuộc sống

Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào cuộc sống đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị quốc gia đó là trao quyền và cách giám sát vận hành quyền đó. Đây là sự kết hợp giữa thể chế và công nghệ để mở đường đưa đến sự thành công của phân cấp, phân quyền.

Trong hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng điện thoại các loại và linh kiện ghi nhận khoảng 28,84 tỷ USD, tương đương gần 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước...

Đông Hoản, thành phố công nghiệp từng góp phần tạo nên danh xưng "công xưởng thế giới" của Trung Quốc, nay lại chứng kiến làn sóng nhà máy đóng cửa và tình trạng lao động mất việc gia tăng...

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với chiến lược "chuyển đổi kép" - kết hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Cùng việc phấn đấu có ít nhất 50% doanh nghiệp sử dụng tên miền .vn vào năm 2030, Huế còn đặt mục tiêu đạt khoảng 12.000 tên miền .vn, tương đương 9–10 tên miền trên 1.000 dân...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

eMagazine

Đọc nhiều nhất

1

Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Thị trường

2

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Tiêu điểm

4

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bất động sản

5

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy