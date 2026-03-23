Elon Musk chi 25 tỷ USD, dựng siêu tổ hợp bán dẫn chưa từng có

TeraFab được kỳ vọng đạt công suất từ 100 đến 200 tỷ chip AI tiến trình 2nm/năm - sản lượng vượt xa phần lớn các cơ sở bán dẫn hiện nay...

Elon Musk vừa công bố dự án TeraFab – một tổ hợp sản xuất chip quy mô lớn, quy tụ toàn bộ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông, gồm Tesla, SpaceX và xAI, nhằm phát triển các bộ xử lý AI tiên tiến phục vụ robot, xe tự hành và cả các trung tâm dữ liệu đặt ngoài không gian.

Theo vị tỷ phú này, TeraFab có thể mở đường cho một tương lai nơi hạ tầng điện toán được triển khai trên quỹ đạo, sau đó mở rộng dần ra ngoài không gian.

Tại sự kiện ra mắt, ông mô tả dự án như nỗ lực xây dựng nền tảng điện toán cho kỷ nguyên “đa hành tinh”, xa hơn là “nền văn minh thiên hà”.

Theo ông, nhu cầu tính toán của AI trong tương lai sẽ tăng đến mức năng lực sản xuất chip hiện nay không còn đáp ứng được, buộc phải hình thành một cơ sở sản xuất hoàn toàn mới với quy mô chưa từng có. Và TeraFab được vị tỷ phú kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò này.

Trong đó, Tesla sẽ giữ vai trò dẫn dắt chính trong dự án, cùng với sự tham gia của SpaceX và tích hợp công nghệ từ xAI.

Tổng vốn đầu tư dự kiến dao động từ 20–25 tỷ USD. Khi đi vào vận hành, nhà máy được kỳ vọng đạt công suất từ 100 đến 200 tỷ chip AI tiến trình 2nm mỗi năm. Con số sản lượng vượt xa phần lớn các cơ sở bán dẫn hiện nay.

Theo Elon Musk, những con chip được sản xuất tại TeraFab sẽ là nền tảng cho hàng loạt ứng dụng trong hệ sinh thái của vị tỷ phú, từ các mẫu xe tự hành của Tesla, robot hình người Optimus, cho tới các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn ngoài không gian.

Đáng chú ý, khác với mô hình nhà máy bán dẫn truyền thống, TeraFab sẽ được thiết kế theo hướng tích hợp gần như toàn bộ chuỗi sản xuất trong một tổ hợp duy nhất. Tại đây, các khâu từ sản xuất chip logic, bộ nhớ, đóng gói, kiểm thử,... đều được thực hiện khép kín trong cùng một khu phức hợp.

Các chip sản xuất tại TeraFab sẽ phục vụ hai nhóm mục tiêu chính. Thứ nhất là các chip dành cho các sản phẩm của Tesla, đặc biệt là xe tự hành và robot Optimus.

Elon Musk cho rằng trong tương lai số lượng robot Optimus có thể còn vượt xa quy mô sản xuất ô tô, kéo theo nhu cầu khổng lồ đối với các bộ xử lý AI chuyên dụng.

Nhóm thứ hai là dòng chip mang tên D3, được thiết kế riêng để sử dụng ngoài không gian, hướng tới việc vận hành các trung tâm dữ liệu AI đặt trên quỹ đạo – các hệ thống mà SpaceX có thể triển khai bằng tên lửa Starship.

Các trung tâm dữ liệu AI trên Trái đất hiện tiêu thụ lượng điện rất lớn, kéo theo nhu cầu đáng kể về hạ tầng làm mát và quỹ đất. Do đó, theo tỷ phú Elon Musk, việc triển khai điện toán ngoài không gian có thể tận dụng nguồn năng lượng gần như vô tận từ Mặt Trời, qua đó mở ra khả năng mở rộng hạ tầng AI ở quy mô gần như không giới hạn.