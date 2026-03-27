Thị trường hàng xa xỉ ở Dubai “vạ lây” xung đột Mỹ - Iran

Xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến thị trường hàng xa xỉ tại Dubai, một trong những trung tâm kinh doanh đồ hiệu lớn nhất thế giới...

Theo tờ báo Financial Times, chiến sự diễn ra căng thẳng đã khiến cho các trung tâm mua sắm hào nhoáng của Dubai trở nên vắng vẻ, đồng thời cản trở việc tiếp cận các biển cảng quan trọng, gây gián đoạn lớn tại một thị trường quan trọng của ngành công nghiệp xa xỉ toàn cầu.

Tại Dubai Mall, trung tâm thương mại lớn nhất với hơn 1.200 cửa hàng và thường đón hơn 100 triệu lượt khách mỗi năm, lượng khách đã giảm mạnh trong ba tuần đầu tiên của cuộc chiến. Số lượng khách tại cửa hiệu Bloomingdale’s tại Dubai Mall đã giảm 45% so với cùng kỳ tháng trước. Tương tự, lượng khách ghé qua cửa hiệu Harvey Nichols ở trung tâm thương mại Mall of the Emirates, nơi có khu trượt tuyết trong nhà, cũng giảm 57% trong cùng khoảng thời gian.

Doanh thu bán hàng trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, kết thúc vào ngày 19/3, đã giảm hơn 60% tại cả hai cửa hàng nói trên so với cùng kỳ năm ngoái.

Với địa vị trung tâm tài chính và du lịch hàng đầu của khu vực, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - quốc gia mà Dubai là một tiểu vương quốc thành viên - đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những tuần gần đây khi Iran tập trung trả đũa vào các đồng minh Vùng Vịnh của Mỹ.

Đối với ngành công nghiệp xa xỉ, Vùng Vịnh giàu tài nguyên dầu mỏ là một trong số ít khu vực mang lại sự tăng trưởng doanh thu ổn định trong những năm gần đây, khi doanh thu ở Trung Quốc và châu Âu suy giảm. Khu vực này chiếm khoảng 5% doanh thu bán hàng của hầu hết các tập đoàn xa xỉ - theo ngân hàng Morgan Stanley.

Hơn một nửa hoạt động kinh doanh hàng xa xỉ ở Vùng Vịnh tập trung tại UAE, nơi phần lớn chi tiêu đến từ du khách Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Nhà lãnh đạo UAE, tiểu vương Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, đã đến thăm Dubai Mall trong những ngày đầu của cuộc chiến nhằm phát đi tín hiệu rằng các cửa hàng vẫn an toàn và mở cửa kinh doanh. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2, lượng khách du lịch và cư dân đến các trung tâm mua sắm hàng đầu này của Dubai đã giảm mạnh - theo tài liệu mà Financial Times xem được.

Cũng theo tài liệu trên, ba nhà bán lẻ hàng xa xỉ Italy có hoạt động lớn tại Dubai cho biết doanh số bán hàng của họ tại tiểu vương quốc này đã giảm từ 35-40% so với trước chiến tranh. Một nhà điều hành trong ngành hàng xa xỉ của Italy cho biết chi phí vận hành các cửa hàng tại Dubai rất cao, đồng nghĩa với việc họ "phải hoạt động hết công suất hoặc sẽ liên tục thua lỗ... một kịch bản giảm chi tiêu du lịch trong suốt cả năm thực sự là điều tồi tệ".

Tỷ trọng của thị trường Trung Đông trong doanh thu toàn cầu của một số thương hiệu hàng xa xỉ. Đơn vị: % - Nguồn: Morgan Stanley/FT.

Tuy nhiên, cũng có những đánh giá có phần lạc quan hơn. CEO của một hãng bán lẻ hàng xa xỉ toàn cầu cho biết nhiều khách hàng vùng Vịnh của họ đã rời khu vực này đến châu Âu, đặc biệt là London, và vẫn tiếp tục mua sắm tại đó.

Bán lẻ là động lực quan trọng của nền kinh tế Dubai. Trong quý 3/2025, các ngành thương mại bán buôn và bán lẻ chiếm 25,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tiểu vương quốc này.

Nhu cầu tiêu dùng đang suy yếu do chiến tranh lại càng yếu thêm bởi sự gián đoạn nguồn cung hàng hóa vào khu vực, chủ yếu do Iran hạn chế cho phép tàu bè đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Các tàu đến cảng Khor Fakkan - nơi cách Dubai khoảng 85 dặm và đang ưu tiên hàng hóa thiết yếu - đang chậm từ 10 ngày trở lên, theo công ty vận tảiDHL.

Do vậy, các công ty châu Âu đã buộc phải chuyển hướng hàng hóa đến Dubai qua các cảng ở Oman và Saudi Arabia. Sau đó, hàng hóa phải đi hàng trăm dặm bằng đường bộ, dẫn đến tình trạng thiếu xe tải và chi phí giao hàng tăng mạnh - theo các nguồn thạo tin.

Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh từ 3.000-5.000 USD mỗi container hàng đã trở thành tiêu chuẩn mới. DHL xác nhận họ đang bổ sung phụ phí về nhiên liệu và thời gian hành trình.

Hai nhà xuất khẩu có trụ sở tại Milan, bao gồm một nhà sản xuất đồ nội thất xa xỉ, cho biết hàng hóa dành cho các khách hàng doanh nghiệp lớn ở Dubai đã được chuyển hướng đến Jeddah, Saudi Arabia. Từ đó, hàng sẽ được vận chuyển bằng xe tải đến UAE, với phụ phí hơn 30.000 euro mỗi lô hàng.

Thậm chí, một số nhà xuất khẩu đã phát hiện ra rằng các lô hàng đang trên đường đến Trung Đông khi chiến tranh nổ ra đã phải đi đường vòng qua những nơi xa xôi như Ấn Độ hoặc Singapore. Một nhà điều hành doanh nghiệp vận chuyển đã gọi những tình huống này là “ác mộng”.