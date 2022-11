Thị trường ngoại tệ khởi sắc, Ngân hàng Nhà nước giảm giá bán USD

Ghi nhận trong phiên giao dịch hôm qua (10/11), Ngân hàng Nhà nước chính thức điều chỉnh tỷ giá bán USD tại Sở Giao dịch từ mức 24.870 VND xuống 24.860 VND, tương đương giảm 10VND.

Mức giảm trên rất nhẹ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà điều hành tiền tệ giảm tỷ giá bán USD. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có tới 6 lần liên tiếp thực hiện tăng giá bán USD, từ mức 23.050 VND lên 24.870 VND.

Theo nhìn nhận ban đầu, sự điều chỉnh này liên quan đến những tín hiệu lạc quan tại thị trường tiền tệ thời gian gần đây. Và Ngân hàng Nhà nước đã cho thấy hành động trong việc điều hành chính sách của mình ngày càng linh hoạt, thích ứng nhanh hơn với diễn biến mới.

Nói thêm về tín hiệu lạc quan, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy CPI tháng 10 của Mỹ chỉ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cả năm thấp nhất của CPI kể từ đầu năm và thấp hơn nhiều so với mức tăng 8,2% ghi nhận trong tháng 9, đồng thời thấp hơn so với mức dự báo tăng 0,6% và 7,9% mà giới chuyên gia đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Nếu không tính hai mặt hàng có biến động lớn là thực phẩm và năng lượng, CPI lõi chỉ tăng 0,3% trong tháng và tăng 6,3% trong vòng 1 năm, cũng thấp hơn so với dự báo.

Khi chứng kiến lạm phát bắt đầu giảm xuống, thị trường kỳ vọng rằng Fed sắp giảm bớt tốc độ tăng lãi suất. Theo đó, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD có phiên giảm hơn 2%, mạnh nhất kể từ năm 2009. Ghi nhận trong sáng nay, chỉ số này dao động quanh ngưỡng 108,4 điểm, thấp nhất gần 2 tháng.

Ngân hàng Nhà nước lần đầu tiên giảm giá bán USD trong năm 2022

Trong nước, thị trường ngoại tệ cũng đón nhận tin vui. Đó là nguồn cung ngoại tệ đến từ các khoản tài trợ ngày càng được công bố nhiều. Điển hình như: Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế (DFC) ký kết cho ngân hàng SeABank vay 200 triệu USD; ADB và ngân hàng VPBank kỳ kết gói vay xã hội trị giá 500 triệu USD; F88 huy động thành công 60 triệu từ các tổ chức tài chính quốc tế; HSBC hỗ trợ Masan Group huy động gói tín dụng trị giá 600 triệu USD…

Hiện tại, giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại đang có chiều hướng giảm, trái lại giá USD mua vào lại được điều chỉnh tăng lên. Qua đó, chênh lệch mua bán USD đã thu hẹp đáng kể từ mức 250 VND xuống còn 150 VND.

Thông thường, trong trường hợp tỷ giá có nguy cơ biến động mạnh, mức chênh lệch mua – bán sẽ được các ngân hàng nới rộng nhằm tránh rủi ro. Do đó, với việc hạ mức chênh lệch, các ngân hàng đang cho thấy niềm tin theo hướng tỷ giá USD/VND ổn định ngày càng được gia cố.

Theo Công ty chứng khoán BSC, mức độ mất giá của VND so với USD vẫn ở mức thấp so với nhiều đồng tiền khác như Yên Nhật, Bạt Thái, Nhân dân tệ, Won Hàn Quốc. Dự trữ ngoại hối hiện ước tính đạt 85,7 tỷ USD, Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa để điều tiết tỷ giá. Đà tăng của tỷ giá có thể chậm lại khi Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành giúp bình ổn lại dòng vốn ngoại đang có xu hướng chảy khỏi thị trường Việt Nam.