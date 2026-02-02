Thị trường tài sản số toàn cầu đang bước qua giai đoạn thử nghiệm để chính thức trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính và công nghệ số mới...

Thị trường tài sản số toàn cầu và Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, từ một hiện tượng thử nghiệm trở thành một phần không thể thiếu trong dòng chảy kinh tế số toàn cầu. Theo dự báo của JPMorgan, vốn hóa thị trường tài sản mã hóa toàn cầu có thể đạt 10.000 tỷ USD vào năm 2030.

Trước đó, vào tháng 7/2025, thị trường đã đạt đỉnh với mức vốn hóa xấp xỉ 4.000 tỷ USD, và hiện nay vẫn duy trì ở mức khoảng 3.100 tỷ USD. Khối lượng giao dịch trung bình trong 24 giờ đạt khoảng 100 tỷ USD, với gần 900 sàn giao dịch hoạt động trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, tài sản mã hóa đang thâm nhập nhanh chóng. Số lượng các dự án phát hành token đã tăng trưởng mạnh mẽ, từ 13 triệu vào tháng 5/2025 lên khoảng 28 triệu hiện nay. Điều này cho thấy sự sôi động và quy mô ngày càng lớn của lĩnh vực tài sản số.

Tổng số người tham gia vào thị trường tài sản mã hóa trên toàn cầu đã tiệm cận mốc 1 tỷ người, và dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt 4 tỷ người. Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, có thời điểm lên tới 21 triệu người, nằm trong top 7 quốc gia có số lượng người sở hữu tài sản mã hóa lớn nhất thế giới.

Việt Nam cũng nổi bật với tỷ lệ người trẻ làm việc tự do sở hữu tài sản mã hóa cao nhất thế giới. Đặc biệt, Việt Nam nằm trong top 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương về dòng vốn từ thị trường blockchain và tài sản mã hóa đổ vào trong nước, với tổng giá trị dòng vốn đạt khoảng 220 tỷ USD vào năm 2025.

Trên bình diện quốc tế, ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức lớn tham gia sâu vào thị trường này. Chính phủ các nước như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Ukraine và El Salvador đã và đang nắm giữ, thậm chí đưa Bitcoin vào danh mục dự trữ quốc gia. Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ 46 hợp pháp hóa tài sản mã hóa, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển thị trường tài sản số trong nước.

Việc Việt Nam chính thức hợp pháp hóa tài sản mã hóa thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số và triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa không chỉ mang ý nghĩa thừa nhận một lớp tài sản mới, mà còn cho thấy lựa chọn chiến lược của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh thu hút dòng vốn, công nghệ và nhân lực số ở giai đoạn phát triển mới...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 5-2026 phát hành ngày 02/02/2026. Kính mời quý độc giả tìm đọc ở đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-5-2026.html