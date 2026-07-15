Thị trường gia dụng loại bỏ dần các sản phẩm tiêu tốn điện năng

Nhãn năng lượng trên sản phẩm đang góp phần thay đổi xu hướng tiêu dùng theo hướng ưu tiên các sản phẩm xanh, công nghệ cao và tiết kiệm năng lượng. Đối với doanh nghiệp, đây cũng là động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến dây chuyền sản xuất...

Ảnh minh họa: Greentist

Tại Home Show Vietnam 2026 vừa qua, hơn 14.000 khách tham quan chuyên ngành, nhà mua hàng và chuyên viên thu mua đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự. Điều này cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng hấp dẫn của khu vực nhờ quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm gia dụng hiện đại.

Home Show Vietnam 2026 quy tụ hàng nghìn sản phẩm thuộc 8 nhóm ngành hàng chủ lực như đồ dùng nhà bếp, trang trí nội thất, dệt may gia đình, quà tặng sáng tạo, sản phẩm ngoài trời, điện gia dụng và thiết bị nhà thông minh. Triển lãm phản ánh những xu hướng đang định hình thị trường gia dụng toàn cầu, nổi bật là nhà thông minh ứng dụng AI, sản phẩm xanh và phát triển bền vững, thiết kế nguyên bản, sản phẩm tùy chỉnh cho thị trường ASEAN và các giải pháp phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đặc biệt, người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng mua sắm trực tuyến đối với các mặt hàng điện tử và điện gia dụng. Theo dữ liệu của Metric, trong 4 tháng đầu năm 2026, doanh số của ngành hàng này trên các sàn thương mại điện tử đạt khoảng 10.300 tỷ đồng, với 31,7 triệu sản phẩm được bán ra từ gần 580.000 nhà bán hàng.

HomeShow Vietnam 2026 quy tụ gần 300 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Ảnh: Home Show Vietnam

Xét theo cơ cấu doanh thu, nhóm sản phẩm có giá dưới 350.000 đồng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tuy nhiên, các sản phẩm thuộc phân khúc từ 1,5 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng cũng ghi nhận doanh số khả quan, phản ánh nhu cầu đối với các thiết bị điện gia dụng cỡ lớn và sản phẩm công nghệ phục vụ gia đình tiếp tục tăng.

Về cơ cấu ngành hàng, đồ gia dụng nhà bếp tiếp tục dẫn đầu doanh số với khoảng 3.500 tỷ đồng. Xếp sau là thiết bị gia dụng nhỏ với gần 3.300 tỷ đồng, trong khi thiết bị gia dụng lớn đạt khoảng 1.600 tỷ đồng. Đây đều là những nhóm sản phẩm có nhu cầu mua sắm ổn định trên các sàn thương mại điện tử.

Theo đánh giá của Metric, các thiết bị gia dụng cỡ lớn vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ chất lượng sản phẩm ngày càng được cải thiện và sự đa dạng về thương hiệu. Tuy nhiên, nhóm hàng này chưa phát huy hết tiềm năng trên kênh bán hàng trực tuyến do vẫn gặp những rào cản như chi phí vận chuyển, lắp đặt và chính sách bảo hành sau bán.

Một xu hướng đáng chú ý khác là người mua ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tiết kiệm điện. Những từ khóa liên quan đến khả năng tiết kiệm năng lượng xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều trong các nhóm sản phẩm như điều hòa, tủ lạnh, quạt điện, đèn chiếu sáng và bếp điện. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và tối ưu chi tiêu của gia đình.

Nguồn: Metric.vn

Thực tế này cũng được chứng minh tại các hệ thống siêu thị điện máy. Đại diện Siêu thị Điện máy xanh trên phố Thái Hà (Hà Nội) thông tin, từ đầu tháng 5 đến nay số lượng thiết bị làm mát bán ra đã tăng đến 100% so với cùng kỳ năm trước. Quạt điện, quạt điều hòa, quạt hơi nước và điều hòa là những mặt hàng được người tiêu dùng tìm kiếm nhiều nhất.

Bên cạnh nhu cầu mua thiết bị làm mát, xu hướng sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện cũng được quan tâm nhiều hơn. Ông Trần Quang Tuấn Anh, Giám đốc một chuỗi cửa hàng điện máy tại Hà Nội, cho biết: "Với các dòng quạt thông minh hiện nay, thiết bị có thể tự điều chỉnh tốc độ gió phù hợp với nhiệt độ phòng, giúp tiết kiệm điện năng. Khách hàng cũng ưu tiên các sản phẩm sử dụng động cơ mới, vẫn đảm bảo hiệu suất làm mát nhưng mức tiêu thụ điện chỉ bằng khoảng một nửa so với động cơ thông thường”.

Đối với điều hòa, các dòng máy sử dụng công nghệ inverter (tiết kiệm điện) có công suất 12.000 -15.000 BTU với mức giá từ 6 - 7 triệu đồng là phân khúc được nhiều người tìm mua. Ở phân khúc cao hơn, Tổng giám đốc hệ thống siêu thị điện máy Pico Hồ Đức Trí cho biết những sản phẩm máy lạnh công suất lớn sử dụng công nghệ inverter, cảm biến nhiệt thông minh, lọc bụi mịn, có thể điều khiển qua điện thoại thông minh… thì dù giá bán gần 30 triệu đồng những vẫn được nhiều khách hàng “chốt đơn”.

Điều hòa sử dụng công nghệ inverter được nhiều người tìm mua. Ảnh: Điện máy Xanh.

Thực tế, một trong những giải pháp trọng tâm để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được Bộ Công Thương khuyến khích là sử dụng các sản phẩm, thiết bị có dán nhãn năng lượng. Nhãn năng lượng giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết các thông số về mức tiêu thụ năng lượng, hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị, từ đó lựa chọn được sản phẩm chất lượng, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường

Riêng đối với sản phẩm điều hòa không khí, từ năm 2020 đến năm 2025 đã có khoảng 600 model đăng ký dán nhãn năng lượng gửi tới Bộ Công Thương, trong bối cảnh quy mô thị trường điều hòa không khí gia dụng đạt khoảng 2,1 triệu bộ mỗi năm. Trong đó, các dòng máy Non-Inverter chủ yếu thuộc nhóm 1 - 3 sao, trong khi dòng Inverter tập trung ở nhóm 4 - 5 sao và chiếm khoảng 80% thị phần.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc nâng chuẩn hiệu suất năng lượng không chỉ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ mà còn giúp thị trường loại bỏ dần các sản phẩm tiêu tốn điện năng, hiệu suất thấp. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm xây dựng nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Giới phân tích cũng cho rằng, khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến hiệu quả sử dụng lâu dài thay vì chỉ nhìn vào mức giá ban đầu, thị trường điện tử - điện gia dụng sẽ bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm dịch vụ. Đây cũng là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào những dòng sản phẩm đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.

Nhãn năng lượng còn góp phần thay đổi xu hướng tiêu dùng theo hướng ưu tiên các sản phẩm xanh.

Song song, sự phát triển của thương mại điện tử không chỉ tạo thêm doanh thu mà còn buộc các doanh nghiệp điện máy phải thay đổi chiến lược kinh doanh. Thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng giá bán như trước, nhiều doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua chính sách giao hàng nhanh, lắp đặt tận nơi, bảo hành điện tử, đổi trả linh hoạt... Đây là những yếu tố ngày càng ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm, đặc biệt đối với các sản phẩm có giá trị cao.