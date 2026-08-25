Thị trường tiềm năng hàng chục tỷ USD từ CCS – Carbon Capture & Storage

Một thị trường hoàn toàn mới ở Việt Nam có thể mang lại nguồn lợi vô cùng to lớn, đó là CCS - Carbon Capture & Storage. Nhất là khi nhu cầu giảm phát thải khí nhà kính trên toàn cầu tăng cao để đạt mục tiêu Net-Zero. Quy mô thị trường này dự báo trị giá hàng chục tỷ USD, mở ra cơ hội thương mại hóa carbon, sản xuất hydro sạch và phát triển công nghệ năng lượng mới.

Tại Việt Nam, lần đầu tiên, hoạt động thu giữ và lưu trữ carbon CCS được đưa vào Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026. Hoạt động CCS gắn trực tiếp với hoạt động dầu khí.

Luật Dầu khí sửa đổi cũng làm rõ quyền của nhà thầu đối với tín chỉ carbon; trách nhiệm giám sát, quan trắc và khắc phục sự cố sau khi đóng mỏ.

CCS - một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD. Ảnh: VnEconomy

Tổng Giám đốc Roland Berger Việt Nam Bùi Đào Thái Trường đánh giá đây là một thị trường rất mới, một cơ hội mới cho Việt Nam. Tuy nhiên, để thị trường này vận hành được thì cần phải có những định chế, cơ chế cụ thể. Luật dầu khí (sửa đổi) là điều kiện cần để Việt Nam có thể Việt Nam tận dụng được cơ hội này trong tương lai.

Để có được một thị trường CCS, không hề đơn giản… So với các nước trong khu vực, Việt Nam đang bị chậm hơn. Malaysia, Indonesia đã có những chính sách, định chế về carbon capture, luật về CCS từ năm 2025. Các quốc gia này cũng đã có dự án hợp tác khai thác CCS và gia nhập thị trường giao dịch carbon xuyên biên giới.

Theo đánh giá của các nhà khoa học thì việc lưu trữ carbon là một tiềm năng, đặc biệt đối với những hoạt động khai khoáng dầu, khi nguồn mỏ cạn kiệt dần hoặc hết thì có thể tận dụng, sử dụng những nguồn mỏ đó chuyển thành một nguồn thu mới. "Đó là một cách mà chúng ta có được nguồn thu từ những mỏ đã cạn kiệt để tìm kiếm cơ hội của mỏ mới", ông Trường cho hay.

Luật Dầu khí sửa đổi được cho là điều kiện đầu tiên, cần có. Tuy nhiên, để nhanh chóng phát triển được thị trường CCS thì các chuyên gia cho rằng cần phải có cả chính sách G2G. Có nghĩa, Việt Nam cần đối thoại với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc để có những hỗ trợ về mặt đầu tư, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện để có thể giao dịch tín chỉ carbon xuyên biên giới một cách tốt hơn.