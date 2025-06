Thị trường trái phiếu tháng 5/2025: Giá trị phát hành mới tăng 35% so với tháng trước

Báo cáo Tổng quan thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 5/2025 được Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Rating) cho thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5/2025 và 5 tháng đầu năm 2025 thể hiện xu hướng phân hóa tín nhiệm rõ nét. Trong khi các ngân hàng thương mại dẫn dắt thị trường với lượng phát hành mới tăng vọt, thì khối bất động sản tiếp tục đối mặt với áp lực chậm trả và rủi ro đáo hạn trong những tháng cuối năm.

Chỉ trong tháng 5/2025, tổng giá trị phát hành mới đạt 66 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với tháng trước. Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2025, tổng lượng phát hành mới đã chạm mốc 137 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 79% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực chính của sự tăng trưởng này đến từ nhóm ngân hàng thương mại. Các ngân hàng đã phát hành tới 100 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm, tăng ấn tượng 193% so với cùng kỳ. Theo VIS Rating, nguyên nhân chính là do tăng trưởng cho vay đang cao hơn nhiều so với tăng trưởng huy động tiền gửi, buộc các ngân hàng phải tăng cường phát hành trái phiếu dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn.

Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm, khi các ngân hàng có kế hoạch phát hành gần 200 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, với những kế hoạch lớn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (30 nghìn tỷ đồng) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (20 nghìn tỷ đồng).

Trái ngược với bức tranh sáng của ngành ngân hàng, khối bất động sản tiếp tục là tâm điểm của những lo ngại về rủi ro tín dụng. Trong tháng 5/2025, thị trường ghi nhận thêm 4 trái phiếu chậm trả lần đầu từ 3 công ty bất động sản liên quan đến Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Sunshine (bao gồm Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land và Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine). Đây đều là những doanh nghiệp đã có lịch sử chậm trả trái phiếu trước đó và có hồ sơ tín nhiệm yếu, với lợi nhuận thấp và đòn bẩy tài chính cao.

Theo Thống kê của VIS Rating, tình hình tại một số nhóm doanh nghiệp lớn khá căng thẳng. Tất cả các trái phiếu do nhóm Hưng Thịnh và các công ty liên quan phát hành đều đã rơi vào tình trạng chậm trả. Trong khi đó, nhóm Sunshine đã chậm trả 6,6 nghìn tỷ đồng trên tổng số 25 nghìn tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Áp lực đối với thị trường được dự báo sẽ càng gia tăng trong 6 tháng cuối năm 2025, khi có tới 474 trái phiếu với tổng dư nợ 150 nghìn tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán. Đáng chú ý, ngành bất động sản chiếm một nửa tổng giá trị đáo hạn này.

Đáng lưu ý, VIS Rating đã đưa ra cảnh báo về 26 trái phiếu sắp đáo hạn với dư nợ 19 nghìn tỷ đồng, được phát hành bởi 15 công ty bất động sản, có nguy cơ cao sẽ chậm trả lần đầu.

Mặc dù có những điểm sáng về việc xử lý nợ khi 6 công ty bất động sản đã thanh toán gần 5 nghìn tỷ đồng nợ gốc chậm trả trong tháng 5/2025, và tỷ lệ thu hồi nợ gốc chậm trả trên toàn thị trường nhích nhẹ lên 31,9%, áp lực đáo hạn sắp tới vẫn là một thách thức lớn đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ từ các nhà đầu tư.