Thiên Phủ khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng nơi đại ngàn Xứ Thanh

​Từ một vùng núi khó khăn, xã Thiên Phủ (Thanh Hóa), được sáp nhập từ hai xã, đã thay da đổi thịt nhờ quyết tâm vượt khó. Địa phương này đã đạt những thành tựu đáng kể trong xây dựng nông thôn mới (12/19 tiêu chí bình quân), giảm tỷ lệ hộ nghèo mạnh mẽ (còn 10,97%) và nâng cao thu nhập bình quân đầu người (ước đạt 41,79 triệu đồng/năm)...

Với tiềm năng cảnh quan hùng vĩ và bản sắc văn hóa Thái, Mường, Thiên Phủ đang tập trung xây dựng mô hình du lịch cộng đồng xanh, bền vững dựa trên ba trọng tâm: bảo tồn hệ sinh thái, phát triển hạ tầng du lịch gắn với bản sắc dân tộc và đào tạo nhân lực tại chỗ, mở ra một tương lai tươi sáng cho vùng đất núi rừng Xứ Thanh.

​Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thiên Phủ đã dồn sức phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, cải thiện đời sống. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, hoàn thiện, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xã.

​Cụ thể, trong nhiệm kỳ, xã Thiên Phủ đã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 89,5% kế hoạch; xã Nam Động đạt 11/19 tiêu chí, đạt 58% kế hoạch. Tính bình quân chung của hai xã đạt 12/19 tiêu chí, một con số đáng mừng đối với khu vực miền núi.

ĐIỂM SÁNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG XANH

​Song hành với nông thôn mới, công tác giảm nghèo được quan tâm từ xã đến các bản. Sản phẩm măng khô xé sợi “Mường Khăng” của xã Thiên Phủ đã được công nhận sản phẩm OCOP, khẳng định giá trị thương hiệu nông sản địa phương.

​Bên cạnh đó, Thiên Phủ sở hữu địa thế tự nhiên lý tưởng cho phát triển du lịch cộng đồng. Những cung đường uốn lượn quanh sườn núi rất hợp cho các hoạt động mạo hiểm như chạy trail, đua xe đạp địa hình, trekking rừng. Các bản làng Thái, Mường với những nếp nhà sàn và phong tục truyền thống tạo điều kiện tuyệt vời để hình thành các mô hình homestay, farmstay đậm bản sắc vùng cao.

​Chính quyền Thiên Phủ quyết tâm đổi mới tư duy phát triển. Chủ tịch UBND xã Phan Văn Đại cho biết: “Chúng tôi đang xây dựng đề án quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025 - 2030 với ba trọng tâm: Bảo tồn hệ sinh thái rừng - hang động. Phát triển hạ tầng du lịch gắn với bản sắc dân tộc và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Thiên Phủ muốn làm du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững”.

Thác nước Bản Bất

​Xã Thiên Phủ cũng tích cực phối hợp với các tổ chức hỗ trợ vùng cao mở lớp tập huấn du lịch cộng đồng, hướng dẫn bà con kỹ năng đón khách, phục vụ ăn uống, quảng bá sản phẩm và giữ gìn môi trường. Nhiều ngôi nhà sàn được chỉnh trang sạch đẹp, trang trí bằng vật liệu thân thiện với thiên nhiên.

Các hộ dân mạnh dạn mở homestay, dịch vụ ăn uống, dẫn tour; bản Bất, bản Bâu, bản Lương dần trở thành điểm đến được du khách yêu thích, mang lại nguồn thu mới. Mô hình du lịch cộng đồng giúp người dân phát huy văn hóa truyền thống, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên.

​Khu du lịch cộng đồng xã Thiên Phủ là chốn dừng chân giữa mây trời đại ngàn, nơi du khách có thể hòa mình vào cuộc sống bản địa. Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và sự mộc mạc, hữu tình của bản làng đã tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Từ một vùng đất xa xôi, hẻo lánh, Thiên Phủ đang dần trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng xanh – bản sắc – bền vững của Xứ Thanh, thu hút du khách tìm về với sự yên bình và khám phá những giá trị văn hóa đích thực.

​KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN VÀ TINH HOA ẨM THỰC BẢN ĐỊA

​Vẻ đẹp hùng vĩ, phong cảnh nguyên sơ, mộc mạc của núi rừng Thiên Phủ được thể hiện rõ nét nhất qua kỳ quan Hang động Nàng Mọn. Con đường đi vào hang động là một hành trình khám phá vẻ đẹp trùng điệp, nơi thiên nhiên vẫn còn nguyên sơ, đầy mê hoặc.

Thạch nhũ trong hang Nàng Mọn

​Hang động Nàng Mọn là một tuyệt tác của tự nhiên qua hàng triệu năm kiến tạo, nơi lưu giữ những kỳ quan kỳ vĩ. Với những khối thạch nhũ rủ xuống lung linh, những mạch nước ngầm róc rách, hang động này mang lại trải nghiệm phiêu lưu. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của các khối nhũ đá có hình thù độc đáo, lung linh như trong truyện cổ tích, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ giữa khung cảnh hùng vĩ và huyền ảo.

​Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên choáng ngợp, du khách đến Thiên Phủ còn được thưởng thức những tinh hoa ẩm thực bản địa. Đặc sắc nhất phải kể đến Xôi ngũ sắc tại khu du lịch cộng đồng.

Từ những hạt nếp trắng dẻo thơm qua bàn tay khéo léo của người Thái, xôi ngũ sắc được tạo nên rực rỡ: đỏ gấc may mắn, vàng nghệ rực rỡ, tím lá cẩm ngọt ngào, xanh lá dứa mát lành, và trắng tinh khôi. Mỗi màu là một hương vị hòa quyện, dẻo thơm khó cưỡng, "ngon mắt, mê miệng, chuẩn vị miền núi".

​Địa phương cũng chú trọng phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng để du khách có thể mang về làm quà. Ngoài măng khô xé sợi, còn có cá suối sấy, rượu men lá, và đặc biệt là món quà lưu niệm ý nghĩa – Vải dệt thổ cẩm. Vải thổ cẩm ở Thiên Phủ được dệt hoàn toàn thủ công bởi đôi bàn tay khéo léo của những cô gái Thái.

Từng đường chỉ, hoa văn đều mang trong mình câu chuyện về cuộc sống, về núi rừng và tình người nơi đây. Mỗi tấm vải là sự kết tinh của văn hóa và tâm hồn người bản địa, là món quà của tình yêu, của văn hóa và của những bàn tay cần mẫn nơi núi rừng. Khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức ẩm thực đã tạo nên một Thiên Phủ đa sắc, hấp dẫn du khách.