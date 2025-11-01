Thiệt hại nặng do mưa lũ, Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ hỗ trợ 800 tỷ đồng

Cùng với 800 tỷ đồng, Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mỳ ăn liền và 2 tấn lương khô cùng cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs… để tổ chức khám bệnh cho nhân dân, tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người...

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí 800 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 100 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp để phân bổ cho các địa phương, đơn vị thực hiện hỗ trợ dân sinh (nhà ở, sản xuất nông nghiệp, sa bồi, thủy phá), khắc phục đảm bảo giao thông bước 1, khắc phục các công trình thủy lợi, nước sạch sinh hoạt bị sạt lở, cuốn trôi, đứt gãy kênh mương, đường ống dẫn nước, khắc phục sạt lở đất, núi… nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân trong thời gian tới.

700 tỷ đồng còn lại hỗ trợ tái thiết sau thiên tai khắc phục sạt lở, hư hỏng các công trình giao thông bước 2 và khắc phục các công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng và sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền và 2 tấn lương khô cùng cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs… để tổ chức khám bệnh cho nhân dân, tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người.

Báo cáo nhanh số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, mưa lũ đã khiến 2 người ở xã Sơn Tây bị thương; 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn trên 70%; 40 ngôi nhà bị hư hỏng.

Về nông nghiệp, mưa lũ đã khiến hơn 44 ha diện tích lúa và 99 ha hoa màu bị ngập; hơn 15 ha đất canh tác bị sa bồi, thủy phá; 0,07 ha cây lâu năm bị thiệt hại…

Về chăn nuôi, gia súc bị chết 13 con; gia cầm bị chết, cuốn trôi 870 con. 5.200 m kênh mương và 13 công trình thủy lợi bị hư hại; 19 công trình đập dâng bị hư hỏng; 2 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng, cuốn trôi…

Về giao thông, có hơn 200 vị trí trên tuyến Quốc lộ ủy quyền, đường tỉnh bị sạt lở taluy, đất đá tràn ra đường với khối lượng ước khoảng 60.000 m3; trong đó có hơn 20 vị trí sạt lở gây ách tắc đường và 80 tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở, hư hỏng. Mưa lũ cũng đã làm 4 điểm trường và 1 trạm y tế bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại hơn 314 tỷ đồng.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng để khắc phục ban đầu các thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, do địa bàn rộng nên nhu cầu kinh phí khắc phục là rất lớn, vượt ngoài khả năng nguồn lực của tỉnh.