Thiệt hại nặng do mưa lũ, Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ hỗ trợ 800 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 01/11/2025
Châu Anh
01/11/2025, 14:23
Cùng với 800 tỷ đồng, Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mỳ ăn liền và 2 tấn lương khô cùng cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs… để tổ chức khám bệnh cho nhân dân, tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người...
Báo cáo nhanh số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mưa lũ đã khiến 2 người ở xã Sơn Tây bị thương; 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn trên 70%; 40 ngôi nhà bị hư hỏng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí 800 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, 100 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp để phân bổ cho các địa phương, đơn vị thực hiện hỗ trợ dân sinh (nhà ở, sản xuất nông nghiệp, sa bồi, thủy phá), khắc phục đảm bảo giao thông bước 1, khắc phục các công trình thủy lợi, nước sạch sinh hoạt bị sạt lở, cuốn trôi, đứt gãy kênh mương, đường ống dẫn nước, khắc phục sạt lở đất, núi… nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân trong thời gian tới.
700 tỷ đồng còn lại hỗ trợ tái thiết sau thiên tai khắc phục sạt lở, hư hỏng các công trình giao thông bước 2 và khắc phục các công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng và sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi.
Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền và 2 tấn lương khô cùng cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs… để tổ chức khám bệnh cho nhân dân, tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người.
Báo cáo nhanh số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, mưa lũ đã khiến 2 người ở xã Sơn Tây bị thương; 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn trên 70%; 40 ngôi nhà bị hư hỏng.
Về nông nghiệp, mưa lũ đã khiến hơn 44 ha diện tích lúa và 99 ha hoa màu bị ngập; hơn 15 ha đất canh tác bị sa bồi, thủy phá; 0,07 ha cây lâu năm bị thiệt hại…
Về chăn nuôi, gia súc bị chết 13 con; gia cầm bị chết, cuốn trôi 870 con. 5.200 m kênh mương và 13 công trình thủy lợi bị hư hại; 19 công trình đập dâng bị hư hỏng; 2 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng, cuốn trôi…
Về giao thông, có hơn 200 vị trí trên tuyến Quốc lộ ủy quyền, đường tỉnh bị sạt lở taluy, đất đá tràn ra đường với khối lượng ước khoảng 60.000 m3; trong đó có hơn 20 vị trí sạt lở gây ách tắc đường và 80 tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở, hư hỏng. Mưa lũ cũng đã làm 4 điểm trường và 1 trạm y tế bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại hơn 314 tỷ đồng.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng để khắc phục ban đầu các thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, do địa bàn rộng nên nhu cầu kinh phí khắc phục là rất lớn, vượt ngoài khả năng nguồn lực của tỉnh.
Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”...
Đến 7h sáng nay (1/11), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 400.000 khách hàng, tương đương hơn 84% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua...
Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã hỗ trợ gần 10.000 rọ đá cho các địa phương bị thiệt hại nặng như thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để gia cố mái taluy, bảo vệ kết cấu nền đường và phòng chống sạt lở tái phát...
Triển khai Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân...
Sau hơn 8 tháng, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 đã thu hút hơn 7.000 học sinh và 2.500 giáo viên trên toàn quốc tham gia, với 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ Việt Nam...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: