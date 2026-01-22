Thỏa thuận đầu tư 250 tỷ USD vào Mỹ không làm suy yếu ngành công nghiệp chip của Đài Loan

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
22/01/2026, 09:28
Lãnh đạo Đài Loan khẳng định thỏa thuận thương mại mới với Hoa Kỳ không chỉ không làm tổn hại đến ngành công nghiệp bán dẫn – lĩnh vực được xem là “lá chắn silicon” then chốt của hòn đảo, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, mà còn mang lại lợi ích cho đôi bên…
Theo Reuters, bà Cheng Li-chiun, quan chức Đài Loan, cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ – Đài Loan vừa đạt được sẽ không làm xói mòn ngành công nghiệp chip trên đảo. Theo bà, bán dẫn không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược, nhất là khi Trung Quốc đại lục liên tục gia tăng sức ép và tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.
Theo nội dung thỏa thuận, các doanh nghiệp Đài Loan sẽ đầu tư khoảng 250 tỷ USD vào Hoa Kỳ, tập trung vào sản xuất bán dẫn, năng lượng và các hoạt động nghiên cứu, phát triển, vận hành trí tuệ nhân tạo. Song song với đó, Đài Loan sẽ cấp thêm 250 tỷ USD bảo lãnh tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp của mình xây dựng hoặc mở rộng các cơ sở sản xuất, nghiên cứu tại Mỹ.
Quy mô đầu tư lớn khiến không ít ý kiến lo ngại Đài Loan có thể đánh mất lợi thế trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến, khi năng lực sản xuất và nghiên cứu bị phân tán ra bên ngoài. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Đài Loan, khu vực này đã chủ động kiểm soát quá trình này, bảo đảm những công nghệ tiên tiến nhất vẫn được giữ lại trên đảo, đồng thời bác bỏ đề xuất chuyển một nửa sản lượng chip phục vụ thị trường Mỹ sang sản xuất tại lãnh thổ Hoa Kỳ.
“Đây không phải là chuyển dịch chuỗi cung ứng. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ các ngành công nghệ cao của Đài Loan mở rộng ra thị trường quốc tế, gia tăng năng lực và hiện diện toàn cầu, đặc biệt là tại Hoa Kỳ”, bà Cheng nhấn mạnh.
Đổi lại gói đầu tư tổng cộng 500 tỷ USD, Hoa Kỳ cam kết áp dụng mức thuế nhập khẩu bằng 0 đối với chip sản xuất tại Đài Loan, trong phạm vi hạn ngạch tương đương 2,5 lần công suất hiện có của mỗi doanh nghiệp Đài Loan tại Mỹ, trong thời gian các nhà máy mới đang được xây dựng. Khi các cơ sở này hoàn tất và đi vào hoạt động, hạn ngạch sẽ giảm xuống còn 1,5 lần, nhưng mức thuế vẫn được giữ ở mức 0%.
Với phần sản lượng vượt hạn ngạch, phía Đài Loan kỳ vọng tiếp tục được hưởng cơ chế ưu đãi, qua đó tránh nguy cơ chịu mức thuế rất cao, có thể lên tới 300%, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khi xem xét áp thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu.
“Về thuế bán dẫn theo Mục 232, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick có đề cập khả năng mức thuế khoảng 100%, song đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Dù kịch bản nào xảy ra, chúng tôi bảo đảm Đài Loan sẽ được hưởng ưu đãi tốt nhất: không thuế trong hạn ngạch và vẫn được ưu đãi ngay cả ngoài hạn ngạch”, bà Cheng cho biết.
“Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiến tới thông điệp ‘Đài Loan và Hoa Kỳ có thể cùng dẫn dắt’. Dưới làn sóng AI, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để xây dựng một chuỗi cung ứng công nghệ cao cho các nền dân chủ. Đây chính là mục tiêu chiến lược của chúng tôi”, bà Cheng nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn trong quan hệ Mỹ – Đài Loan.
08:17, 17/01/2026
