Thời hạn cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy các Bộ, ngành, địa phương

Nhật Dương

21/04/2026, 10:24

Bộ Nội vụ đề nghị cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy của các bộ, ngành, địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất...

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đã gửi công văn đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ (không bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy của các bộ, ngành, địa phương. 

Công văn nêu, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 214/NQ-CP, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng hệ thống phần mềm thử nghiệm quản lý cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy. Các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai hoàn thiện việc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 31/3/2026, vẫn còn nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các Bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành, chưa bảo đảm tiến độ cập nhật thông tin.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất của Trung ương, Bộ, ngành và địa phương.

Thời gian hoàn thành việc cập nhật thông tin trước ngày 30/4/2026. Thông tin cơ bản gồm có: Thông tin chung về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Về vị trí việc làm; biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; lao động hợp đồng và tinh giản biên chế.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị, các báo cáo về tổ chức, bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất với dữ liệu đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu theo định kỳ báo cáo.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, về quản lý biên chế, Bộ đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương; việc điều chuyển biên chế viên chức thành biên chế công chức và giao biên chế công chức cho một số tổ chức hành chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức.

Trên cơ sở đó, gửi Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định, bảo đảm sự thống nhất trong việc giao biên chế giai đoạn 2026-2031 giữa các khối trong hệ thống chính trị.

Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương

Tổng rà soát biên chế, tổ chức bộ máy sau sắp xếp

