Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục công lập
Khởi Anh
25/05/2026, 11:47
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập...
Nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề như
sau:
1. Mức phụ cấp ưu đãi 20% được áp dụng đối với nhân sự
hỗ trợ giáo dục công tác trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục
thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt, Trường Hữu nghị 80,
Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trung tâm hỗ trợ phát
triển giáo dục hòa nhập.
2. Mức phụ cấp ưu đãi 25% được áp dụng đối với các
trường hợp sau:
a) Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học và
các trường đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, tổ chức chính trị xã hội ở trung ương;
b) Người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại xưởng
trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của cơ sở giáo dục đại học hoặc hướng dẫn
thực hành chương trình giáo dục đại học trên tàu huấn luyện.
3. Mức phụ cấp ưu đãi 30% được áp dụng đối với các
trường hợp sau:
a) Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm chính trị của
xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
b) Nhà giáo giảng dạy lý thuyết hoặc thực hành trong
trường cao đẳng, trường trung cấp;
c) Người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại xưởng
trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của trường cao đẳng, trường trung cấp hoặc
hướng dẫn thực hành chương trình giáo dục nghề nghiệp trên tàu huấn luyện;
d) Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm giáo dục nghề
nghiệp.
4. Mức phụ cấp ưu đãi 35% được áp dụng đối với nhà
giáo giảng dạy trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn các xã
khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải
đảo, xã biên giới theo quy định.
5. Mức phụ cấp ưu đãi 40% được áp dụng đối với các
trường hợp sau:
a) Nhà giáo giảng dạy môn giáo dục chính trị trong
trường trung cấp;
b) Nhà giáo giảng dạy trong trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông, trường trung học nghề;
c) Nhà giáo giảng dạy trong trung tâm giáo dục thường
xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên;
d) Nhà giáo giảng dạy trong trường cán bộ quản lý giáo
dục và đào tạo, trường sư phạm, khoa sư phạm thuộc cơ sở giáo dục đại học,
trường cao đẳng;
đ) Nhà giáo giảng dạy tích hợp lý thuyết với thực hành
trong trường cao đẳng, trường trung cấp;
e) Nhà giáo là Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ
nhân ưu tú trở lên hoặc người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên
hoặc thợ bậc 5/6, 6/7 trở lên hoặc tương đương, trực tiếp giảng dạy thực hành
trong trường cao đẳng, trường trung cấp.
6. Mức phụ cấp ưu đãi 45% được áp dụng đối với các
trường hợp sau:
a) Nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm
non, trường tiểu học;
b) Nhà giáo giảng dạy trong trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề đóng trên địa bàn
các xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã
đảo, hải đảo, xã biên giới theo quy định;
c) Nnhà giáo giảng dạy môn giáo dục chính trị trong
trường cao đẳng, các môn lý luận chính trị trong cơ sở giáo dục đại học, trường
đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức
chính trị - xã hội ở trung ương.
7. Mức phụ cấp ưu đãi 60% được áp dụng đối với các trường
hợp sau:
a) Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công
tác trong trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật,
trường phổ thông dân tộc bán trú;
b) Nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm
non, trường tiểu học đóng trên địa bàn xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới theo quy
định.
8. Mức phụ cấp ưu đãi 70% được áp dụng
đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản
9).
9. Mức phụ cấp ưu đãi 80% được áp dụng đối với các
trường hợp sau:
a) Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công
tác trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường
trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường
Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc;
b) Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công
tác trong trường, lớp dành cho người khuyết tật (trừ trường hợp quy định tại
Điều 4 Nghị định này), trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;
c) Nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm
non, phổ thông, trường trung học nghề, trường chuyên biệt đóng trên địa bàn có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.
10. Nhà giáo giảng dạy trong Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh và trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hưởng
mức phụ cấp ưu đãi theo nghề như hiện hành theo quyết định của Thủ tướng Chính
phủ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cho đến khi có quy định mới.
11. Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác
trong trường giáo dưỡng hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh và phụ cấp
thâm niên theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 8 Điều 6 Nghị định số
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối
với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Nghị định số
204/2004/NĐ-CP). Trường hợp mức phụ cấp được hưởng này thấp hơn mức 70% thì
được hưởng thêm tỉ lệ phần trăm chênh lệch để đạt được mức phụ cấp ưu đãi bằng
70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt
khung (nếu có).
Cách
tính phụ cấp ưu đãi theo nghề
Nghị định quy định mức tiền phụ cấp
ưu đãi theo nghề hằng tháng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và
nhân sự hỗ trợ giáo dục được tính như sau:
Đối với trường hợp trong tháng có thời gian
không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề thì mức tiền phụ cấp ưu đãi theo
nghề đối với thời gian còn lại của tháng được tính như sau:
Nghị định quy định, nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này
không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề trong các khoảng thời gian sau:
1. Thời gian đi công tác, làm việc hoặc học tập ở nước
ngoài theo chế độ chỉ hưởng 40% tiền lương quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị
định số 204/2004/NĐ-CP.
2. Thời gian bị đình chỉ công tác, thời gian bị tạm
giữ, tạm giam.
3. Thời gian nghỉ thai sản đối với nhà giáo nữ và thời
gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo
hiểm xã hội.
4. Thời gian nghỉ không hưởng lương liên tục từ 01
tháng trở lên.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
07/7/2026. Các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định này được
thực hiện kể từ ngày 01/01/2026.
