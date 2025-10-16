Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nguyên tắc điều hành "Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo" là chỉ đạo xuyên suốt, trong đó kỷ cương là chấp hành nghiêm các kết luận chỉ đạo, nguồn lực phải được bảo đảm đầy đủ, phân bổ đúng, trúng, hiệu quả, và kết quả cụ thể, thực chất là thước đo hiệu quả công việc nhằm giải quyết khó khăn trong công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ (15/10/2025), thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong Quý III/2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng, sau 9 tháng triển khai, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có những chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, hạ tầng số từng bước được định hình với việc đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, cùng với đó là sự phát triển của các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

KIÊN ĐỊNH NGUYÊN TẮC "KỶ CƯƠNG ĐI TRƯỚC - NGUỒN LỰC ĐI CÙNG - KẾT QUẢ LÀ THƯỚC ĐO"

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Một số văn bản, quy định cho chuyển đổi số còn chậm ban hành, hạ tầng số tại một số cơ quan đã xuống cấp, thiếu đồng bộ.

Việc kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin còn chưa hiệu quả, chất lượng dịch vụ công trực tuyến chưa đáp ứng kỳ vọng. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sản xuất công nghệ cao chủ yếu là gia công, lắp ráp, một số phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia hoạt động chưa hiệu quả.

Để giải quyết những khó khăn này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra những định hướng lớn và phương châm hành động cụ thể. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nguyên tắc điều hành mới: "Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo". Đây phải là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, trong đó kỷ cương là chấp hành nghiêm các kết luận chỉ đạo, nguồn lực phải được bảo đảm đầy đủ, phân bổ đúng, trúng, hiệu quả, và kết quả cụ thể, thực chất là thước đo hiệu quả công việc.

Một trong những nhiệm vụ đột phá hàng đầu được xác định là "tháo gỡ điểm nghẽn thể chế". Tổng Bí thư yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thể chế quản lý, chia sẻ, khai thác dữ liệu, thể chế về sở hữu trí tuệ, thương mại hoá kết quả nghiên cứu, và thể chế về hợp tác công - tư để huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội. Đồng thời, cần có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp là trung tâm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt, đặt hàng; doanh nghiệp là chủ thể chính trong đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hoá kết quả khoa học, công nghệ.

BA TRỌNG TÂM - BA CÔNG KHAI - MỘT THƯỚC ĐO

Tổng Bí thư khẳng định mọi hoạt động chuyển đổi số, mọi sản phẩm công nghệ phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quyết liệt số hóa toàn diện quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc "một cửa - một lần khai" để giảm chi phí về thời gian và tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Về phương châm hành động, Tổng Bí thư nêu rõ: "Ba trọng tâm - Ba công khai - Một thước đo". Ba trọng tâm bao gồm thể chế hoá kịp thời, đầy đủ các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; tổ chức thực thi quyết liệt, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể; và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ba công khai là công khai tiến độ thực hiện, công khai trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, và công khai kết quả để Nhân dân, xã hội giám sát. Một thước đo là lấy mức sống và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả cao nhất.

Tổng Bí thư yêu cầu phải có sự thay đổi căn bản trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chuyển đổi từ quản lý dựa trên báo cáo định kỳ sang quản trị dựa trên dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, bảo đảm tính minh bạch và giải trình cao.

Các bộ, ngành, địa phương cần nghiêm túc sử dụng Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW làm công cụ thiết yếu trong chỉ đạo, điều hành hằng ngày để giám sát tiến độ, phát hiện sớm các điểm nghẽn và hỗ trợ ra quyết định kịp thời, hiệu quả.

Để bảo đảm thực hiện phương châm trên, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, cần phải nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân về việc triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành 100% nhiệm vụ đúng hạn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả. Dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Dịch vụ công phải làm hài lòng người dân, doanh nghiệp một cách thực chất, tránh hình thức, con số trong báo cáo thì rất tốt, nhưng thực tế lại khác.

KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, QUYẾT LIỆT TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Tổng Bí thư cũng chỉ đạo các cơ quan đảng ở Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng theo đúng lộ trình đã đề ra. Tòa án nhân dân tối cao tiên phong trong việc xây dựng nền tư pháp hiện đại, minh bạch, dựa trên công nghệ số, khẩn trương ban hành Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán về thủ tục tố tụng trên môi trường số, triển khai Đề án số hóa toàn bộ hồ sơ các loại vụ án, tiến tới xây dựng một kho dữ liệu án lệ số tập trung, thông minh.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đảng uỷ Chính phủ tập trung chỉ đạo, có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm 100% nghị định và thông tư hướng dẫn các luật mới liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được ban hành và có hiệu lực chậm nhất trước ngày 31/3/2026.

Đảng uỷ Quốc hội chỉ đạo triển khai Đề án chuyển đổi số của Quốc hội; chỉ đạo tập trung nguồn lực nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu của Quốc hội. Chỉ đạo tổ chức các phiên giải trình, chất vấn và các đoàn giám sát chuyên đề về việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Nội dung giám sát phải tập trung vào tiến độ và chất lượng xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, hiệu quả giải ngân và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, kết quả thực chất của việc thương mại hoá sản phẩm khoa học, công nghệ và mô hình 3 Nhà.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ đạo triển khai Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ đạo tổ chức các chương trình giám sát và phản biện xã hội một cách độc lập, thực chất về chất lượng nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Kênh giám sát này phải trở thành một nguồn thông tin quan trọng, phản ánh tiếng nói của người dân để các cơ quan nhà nước điều chỉnh chính sách và hành động.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã để đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thực chất, hiệu quả, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan, địa phương mình theo nhiệm vụ chi tiết. Tổng Bí thư yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đối với vận mệnh của đất nước.

Phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; không chấp nhận "tư duy nhiệm kỳ", "níu kéo lợi ích cục bộ", không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá. Ai vướng vào những tình trạng này mà không sửa đổi thì phải kịp thời thay thế, không được làm chậm tiến trình phát triển của đất nước. Nhiệm vụ phía trước đòi hỏi mỗi đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, mỗi đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành phải tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực sự "nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả". Kiên quyết chống bệnh hình thức, bệnh thành tích, sự trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; biến mỗi thách thức thành cơ hội, biến mỗi khó khăn thành động lực để đổi mới, sáng tạo.

Giao các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, ngay sau Hội nghị này, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Thông báo này, gửi về Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 18/10/2025. Yêu cầu phải giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025, tạo đà vững chắc cho năm 2026 và cho cả nhiệm kỳ.