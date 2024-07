Thông tin về lễ viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản gửi các cơ quan trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc dự lễ viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các cơ quan, địa phương chuẩn bị và thông báo đến thành viên trong đoàn thực hiện việc mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại có cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR khi vào khu vực tổ chức lễ tang.

Theo thông báo, tang lễ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng Tổng bí thư được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25-7 và từ 7h đến 13h ngày 26-7.

Lễ truy điệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26-7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, TP.HCM.

Trong hai ngày Quốc tang (25 và 26-7-2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

UBND huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) vừa có thông báo về việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25 và 26/7/2024

Để tổ chức lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trang nghiêm và phục vụ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân đến viếng được thuận lợi, Công an huyện Đông Anh thông báo phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hoá thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh như sau:

Thời gian tổ chức phân luồng: Từ 14h ngày 24/7/2024 đến hết ngày 26/7/2024.

Tuyến đường cấm các loại phương tiện: Từ gầm cầu chui thôn Lại Đà - trục đường chính giữa thôn Lại Đà-cuối xóm Trại, Lại Đà.

Điểm để phương tiện giao thông cho khách đến viếng: Khu vực bãi ven đường Trường Sa phía trước khu chung cư Eurowindow (Đông Trù, Đông Hội), tại đây gửi xe miễn phí.

Nhân dân sau khi gửi xe đi bộ vào khu vực lễ viếng theo các hướng chỉ dẫn.

Ban Tổ chức có cung cấp xe điện miễn phí phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khoẻ yếu đến viếng.

Các tuyến đường Đông Hội, đường đê Tả Hồng đoạn từ cổng thôn Trung Thôn đến cổng thôn Đông Trù, từ gầm cầu Đông Trù đến hết thôn Đông Ngàn cấm các phương tiện ô tô đi qua.

Để bảo đảm an ninh, an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, đề nghị nhân dân khi đến viếng mang theo căn cước công dân gắn chíp (hoặc điện thoại có cài đặt VNeID) để quét mã QR tại các điểm kiểm soát.

Theo thông báo từ Công an TP. Hà Nội, để tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn vô hạn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người dân có thể truy cập vào ứng dụng VNeID đã được Bộ Công an cập nhật tính năng Sổ tang điện tử.

UBND TPHCM vừa ban hành Thông cáo báo chí về lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về lễ tang đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, UBND TPHCM thông báo:

Thời gian:

- Lễ viếng: Từ 7h đến 22h ngày 25/7/2024 (thứ năm) và từ 7h đến 12h30' ngày 26/7/2024 (thứ sáu).

- Lễ truy điệu: Lúc 13h ngày 26/7/2024 (thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ), băng vải đen buộc, không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ; vị trí treo cờ rủ tại vị trí treo cờ hằng ngày; ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày Quốc tang (ngày 25 và 26/7/2024). Nhân dân đến viếng và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang (học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, công chức, người lao động mặc đồng phục theo trường, đơn vị); không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn; cá nhân mang theo căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân), không mang theo túi xách, chỉ mang theo dải băng viếng tang (màu đen, chữ trắng), có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do Ban Tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu chuẩn bị. Đối với đoàn đại biểu của UBND các tỉnh, thành khu vực phía Nam; các cơ quan, đơn vị, các tập đoàn tổng công ty, công ty Trung ương trên địa bàn TPHCM, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài: Đề nghị gửi văn bản đăng ký hoặc trao đổi trực tiếp (qua điện thoại) với UBND TPHCM trước 10h ngày 24/7/2024 để Ban Tổ chức bố trí lịch viếng cụ thể vào khung thời gian phù hợp. Phân bổ thời gian viếng tang của các đoàn:

* Từ 7h đến 8h30 ngày 25/7/2024:

- Đoàn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ tại Thành phố.

- Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

- Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng.

- Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ.

- Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 7, 9 và các binh chủng.

- Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM.

- Đoàn đại biểu Thường trực UBND TPHCM.

- Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM (đại diện cho các tầng lớp nhân dân: Nhân sĩ trí thức, tôn giáo, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, phụ nữ, kiều bào).

- Đoàn đại biểu Thành đoàn (đại diện thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi tiêu biểu của TPHCM).

- Đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao (28 cơ quan).

- Đoàn Đảng ủy-Bộ Tư lệnh TPHCM.

- Đoàn Đảng ủy-Công an TPHCM.

- Đoàn Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM.

* Từ 8h30 đến 11h ngày 25/7/2024:

- Đoàn đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại TPHCM.

- Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố.

* Từ 11h đến 13h ngày 25/7/2024: Đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao.

* Từ 13h đến 17h30' ngày 25/7/2024:

- Đoàn đại biểu các Ban Đảng Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM; Văn phòng UBND TPHCM.

- Đoàn quân-dân-chính-đảng thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội TPHCM.

- Đoàn đại biểu các doanh nghiệp TPHCM, quần chúng nhân dân.

- Đoàn đại biểu các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

- Các quận đoàn, huyện đoàn, các tổ chức chính trị-xã hội khác.

* Từ 17h30' đến 22h ngày 25/7/2024:

- Đoàn quân-dân-chính-đảng thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội TPHCM (tiếp theo).

- Các đoàn theo đăng ký và quần chúng nhân dân.

* Từ 7h đến 12h30' ngày 26/7/2024:

- Đoàn đại biểu các trường trung học trên địa bàn Quận 1, Quận 3.

- Đoàn Công an, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

- Đoàn đại biểu các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM.

- Các đoàn theo đăng ký và quần chúng nhân dân.