Thủ đoạn chiếm đoạt tiền của lao động

Nhiều người lao động mất tiền oan khi gặp các đối tượng giả mạo nhân viên Đại sứ quán hoặc gặp pháp nhân không có chức năng đưa người xuất khẩu lao động…

Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Hiền (SN 1996, ở xã Đại Hùng, Thanh Hóa) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Hiền là đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu bản thân làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc, có khả năng đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ. Từ năm 2023-2024, Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 4,8 tỷ đồng của 78 người lao động.

Cáo trạng thể hiện, anh Nguyễn Bạch T. (ở Hà Nội) làm nghề tư vấn, môi giới cho người lao động đi xuất khẩu lao động.

Năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh này quen biết Hiền. Đến tháng 8/2023, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Hiền chủ động liên hệ với anh T. và đưa ra thông tin gian dối giới thiệu Hiền đang làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc. Hiện Đại sứ quán Hàn Quốc đang tuyển lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với số lượng không hạn chế thông qua Hiền.

Hiền đưa ra chương trình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc gồm công việc làm nông nghiệp thời vụ 10 tháng/năm. Mức lương khoảng 50 triệu đồng – 60 triệu đồng/tháng. Chi phí 102 triệu đồng/lao động. Trong đó chi phí làm hộ chiếu, lý lịch là 2 triệu đồng, nộp trước 62 triệu đồng, còn 40 triệu đồng sẽ trừ dần tiền lương. Hai bên không thỏa thuận về hưởng tiền công môi giới.

Anh T. đồng ý sẽ nộp tiền và hồ sơ cho Hiền để làm thủ tục cho lao động. Sau đó, anh T. thông báo cho bạn bè, người thân về chương trình xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Từ ngày 23/8/2023 đến ngày 04/9/2023, 76 người lao động nộp hơn 6,8 tỷ đồng cho anh T. Anh này chuyển hồ sơ và hơn 4,6 tỷ đồng cho Hiền.

Quá trình gặp gỡ, thỏa thuận và thu tiền cho người lao động đi Hàn Quốc, Hiền đều viết giấy đặt cọc với anh T.

Quá thời hạn cam kết, anh T. không thấy Hiền đưa được người lao động đi Hàn Quốc. Anh này tìm hiểu và phát hiện Hiền không làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc nên đòi tiền.

Từ ngày 08/9/2023 đến ngày 25/9/2023, Hiền trả lại hơn 1,9 tỷ đồng và trả trực tiếp cho 4 lao động 247 triệu đồng. Tổng cộng Hiền còn chiếm đoạt của anh T. hơn 2,4 tỷ đồng.

Về phía anh T., đã trả lại cho các lao động hơn 6,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Hiền còn chiếm đoạt tiền hai lao động khác. Tại tòa, gia đình anh T. cho biết gia đình phải thế chấp nhà để trả cho các lao động. Do đó, gia đình mong muốn bị cáo phải hoàn trả lại hơn 2,4 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng bắt Đỗ Thành Nhung (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Nhung sử dụng pháp nhân Công ty Thành Chung để nhận làm dịch vụ visa xuất khẩu lao động sang các nước Canada, New Zealand nhằm thu phí dịch vụ của khách hàng.

Đáng nói, Công ty Thành Chung không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng.

Tuy nhiên, Nhung vẫn đưa ra thông tin gian dối về năng lực của Công ty Thành Chung, sử dụng các tài liệu giả của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hứa hẹn đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang nước này làm việc với mức lương cao tại các nông trại theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa).

Thông qua một công ty trung gian tại thành phố Đà Nẵng, Nhung chiếm đoạt của 2 khách hàng hơn 1,3 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan chức năng đã phát cảnh báo về việc các đối tượng lừa đảo luôn lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người dân, tâm lý muốn được đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài không phải học ngoại ngữ, đi “tắt”, đi “chui”, chi phí thấp, làm việc đơn giản nhưng hưởng lương cao… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đó, người lao động cần chấp hành các quy định của pháp luật về đi lao động tại nước ngoài, có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép…