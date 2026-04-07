Thu hút 100 đại lý ra quân, Khải Hoàn Imperial gây chú ý với định vị căn hộ Bespoke tại Đông Bắc TP.HCM
Thu Ngân
07/04/2026, 11:00
Sự kiện kickoff dự án Khải Hoàn Imperial vừa diễn ra đã thu hút hơn 3.500 chuyên viên kinh doanh đến từ 100 đại lý phân phối, qua đó giới thiệu ra thị trường nguồn cung căn hộ hạng sang tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.
Tổ chức ngày 6/4/2026 tại Thiskyhall Sala, chương trình mang chủ đề “Bản giao hưởng trên Đấu trường La Mã – Bespoke Your Success”, được dàn dựng quy mô lớn với concept sân khấu lấy cảm hứng từ đấu trường La Mã cổ đại. Các yếu tố âm thanh, ánh sáng và trình diễn được thiết kế nhằm truyền tải thông điệp về tinh thần tiên phong và chiến lược chinh phục thị trường của đội ngũ kinh doanh.
Tâm điểm sự kiện là việc công bố thông tin chính thức về dự án Khải Hoàn Imperial. Đại diện đơn vị phát triển cho biết, trong bối cảnh khu vực Bình Dương (cũ) đang chuyển dịch theo hướng đô thị công nghệ – dịch vụ – đổi mới sáng tạo, nhu cầu về không gian sống dành cho lực lượng chuyên gia và lao động chất lượng cao ngày càng gia tăng.
Theo đó, dự án được định vị theo mô hình căn hộ hạng sang chuẩn “Bespoke living” – xu hướng cá nhân hóa không gian sống theo nhu cầu từng nhóm cư dân. Khác với các mô hình phát triển đại trà, Khải Hoàn Imperial được thiết kế đồng bộ từ quy hoạch, kiến trúc đến hệ tiện ích và vận hành, hướng đến nhóm khách hàng là chuyên gia, nhà quản lý và các gia đình có thu nhập cao.
Dự án cũng từng được vinh danh ở hạng mục “Dự án có thiết kế phong cách sống tốt nhất năm 2025” tại Dot Property Southeast Asia Awards, phản ánh định hướng phát triển tập trung vào trải nghiệm sống.
Tại sự kiện, các thông tin về quy hoạch tổng thể, sản phẩm và hệ tiện ích được giới thiệu chi tiết. Dự án tích hợp nhiều tiện ích nội khu như hồ bơi vô cực, công viên, khu thể thao – giải trí, rạp chiếu phim gia đình và không gian sinh hoạt cộng đồng. Ngoài các căn hộ 1–3 phòng ngủ, dự án còn phát triển dòng penthouse giới hạn với hồ bơi riêng.
Ở góc độ thị trường, yếu tố hạ tầng được xem là một trong những động lực quan trọng. Khải Hoàn Imperial tọa lạc trên trục Quốc lộ 13 – tuyến giao thông đang được mở rộng, kết nối trực tiếp với Vành đai 3 và tuyến metro số 2 (TP.HCM – Thủ Dầu Một), đồng thời hưởng lợi từ định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD.
Bên cạnh đó, khu vực dự án hiện đã hình thành hệ sinh thái tiện ích gồm trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, sân golf và các khu công nghiệp – công nghệ cao, tạo nền tảng cho nhu cầu ở thực cũng như tiềm năng khai thác cho thuê.
Dự án có sự tham gia của các đối tác như Dewan (đơn vị thiết kế) và MB Bank (đối tác tài chính), góp phần hoàn thiện hệ sinh thái phát triển.
Việc quy tụ lực lượng phân phối quy mô lớn ngay từ giai đoạn đầu cho thấy kỳ vọng đáng kể của thị trường đối với dự án. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại khu vực Đông Bắc TP.HCM còn hạn chế, Khải Hoàn Imperial được xem là một trong những dự án đáng chú ý trong thời gian tới.
