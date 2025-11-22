Thu ngân sách Quảng Trị vượt mốc 9.400 tỷ đồng, dự kiến tăng trưởng 13,4% trong năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 23/11/2025
Nguyễn Thuấn
22/11/2025, 14:44
Thu ngân sách trên địa bàn Quảng Trị tiếp tục ghi nhận đà tăng ổn định, nhiều khoản thu vượt tiến độ, tạo nền tảng cho việc xây dựng dự toán năm 2026 trong bối cảnh tỉnh bước sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo thông tin từ Thuế tỉnh Quảng Trị, tổng thu ngân sách đến ngày 10/11/2025 của địa phương này đạt hơn 9.400 tỷ đồng, bằng 109,3 % dự toán Trung ương và 100,7 % dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Ước thực hiện cả năm 2025, thu ngân sách toàn tỉnh đạt hơn 10.658 tỷ đồng, tăng 13,4 % so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng này chủ yếu đến từ các khoản thu như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và thu cấp quyền khai thác khoáng sản.
Song song với công tác thu, ngành thuế Quảng Trị triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý nợ. Tính đến ngày 31/10/2025, số nợ thuế thu hồi đạt trên 3.000 tỷ đồng; tổng nợ còn 2.471 tỷ đồng, giảm 19 % so với cùng kỳ năm 2024. Công tác quản lý hồ sơ khai thuế tiếp tục được duy trì tốt, với tỉ lệ nộp hồ sơ bình quân đạt 97,7 %, trong đó nộp đúng hạn đạt 98,69 %. Ngành thuế cũng phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm kê, rà soát và cấp mã số thuế đầy đủ cho người nộp thuế.
Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị, việc lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 được triển khai trong bối cảnh năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cũng là năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026 – 2030. Bộ Tài chính dự kiến giao cho Quảng Trị tổng thu nội địa năm 2026 là 9.758 tỷ đồng; trong đó khoản thu trừ tiền sử dụng đất là 6.258 tỷ đồng, tăng 1,6 % so với ước thực hiện năm 2025.
Tại buổi làm việc với ngành thuế ngày 21/11, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đề nghị ngành thuế tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế theo hướng cụ thể, dễ hiểu trên tất cả các loại hình và phương tiện thông tin. Ông nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ chính quyền cấp xã trong việc thực hiện các chính sách của Luật thuế, bảo đảm đồng bộ và thống nhất.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị ngành thuế chủ động xây dựng cơ chế tạo điều kiện cho người nộp thuế tham gia số hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu.
Đồng thời, ngành thuế cần phối hợp chặt chẽ hơn với công an, quản lý thị trường, hải quan và các sở, ngành liên quan để tham mưu cấp ủy, chính quyền trong đấu tranh chống trốn thuế, gian lận thuế, góp phần tăng thu ngân sách bền vững và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
