Dân sinh

Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu

Khởi Anh

29/09/2025, 19:15

Với hành vi tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động trái phép, doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, công ty buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái pháp luật từ người lao động, kèm theo khoản tiền lãi theo quy định...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam do vi phạm g trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, doanh nghiệp này đã tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hành vi vi phạm này bị xử phạt với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, công ty buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái pháp luật từ người lao động, kèm theo khoản tiền lãi theo quy định.

Liên quan tới việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, theo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, lũy kế đến hết tháng 8/2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 97.963 người, trong đó có 32.849 lao động nữ, bằng 75,3% kế hoạch năm. Mục tiêu năm 2025 là đưa khoảng 130.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong đó, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, với 43.905 lao động, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 37.906 lao động, Hàn Quốc với 8.923 lao động.

Ngoài ba thị trường chủ lực, các nước khác cũng duy trì mức tiếp nhận ổn định, như: Trung Quốc có 2.000 lao động Việt Nam đang làm việc, Singapore gần 1.500 lao động, trong khi các thị trường Châu Âu bước đầu ghi nhận kết quả tích cực, như Rumani 458 lao động và Hungary 581 lao động…

Trong những tháng cuối năm, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2025. Mục tiêu quan trọng không chỉ là đạt chỉ tiêu số lượng theo kế hoạch đã đề ra, mà còn nâng cao chất lượng lao động, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, qua đó khẳng định uy tín, vị thế và thương hiệu lao động Việt Nam trên trường quốc tế

Nhân lực - Việc làm

VnEconomy
VnEconomy

