Lao động đi xuất khẩu phải về nước trước hạn được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng

Phúc Minh

19/09/2025, 09:09

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ hỗ trợ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn trong những tình huống bất khả kháng, mức từ 7 - 30 triệu đồng tùy từng trường hợp...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Trong đó, đáng chú ý là các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quyết định quy định mức hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài từ 10 – 30 triệu đồng/trường hợp.

Mức hỗ trợ từ 7 – 20 triệu đồng/lao động đối với các trường hợp, gồm: (1) Người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác

(2) Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định việc hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong đó, về hỗ trợ người lao động chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí giải quyết vụ việc, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí, nhưng tối đa 50 triệu đồng/vụ việc. Trường hợp vụ việc liên quan đến nhiều người lao động, mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/vụ việc.

Về hỗ trợ thuê chỗ ở tạm thời cho người lao động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, mà người lao động không được bố trí chỗ ở, Quyết định quy định mức hỗ trợ bằng 100% chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ thuê chỗ ở cho người lao động.

Bên cạnh đó, theo Quyết định, thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/trường hợp.

Đại diện thân nhân của người lao động (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh/chị/em ruột), hoặc người được thân nhân của người lao động uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của thân nhân của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ rủi ro, kèm theo 1 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi tới Quỹ.

Đối với trường hợp người lao động phải về nước trước hạn quy định, nếu có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 6 tháng/người/khoá học.

Người lao động được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này khi đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ. Thời điểm áp dụng hỗ trợ tính từ thời điểm người lao động đóng góp Quỹ. Người lao động được hỗ trợ 1 lần đối với từng nội dung hỗ trợ quy định tại Quyết định này cho 1 lần đóng góp Quỹ.

Các nội dung hỗ trợ từ Quỹ không làm giảm, thay đổi hoặc loại bỏ quyền, nghĩa vụ của người lao động, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức đưa đi đối với người lao động theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các quy định pháp luật khác.

