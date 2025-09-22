Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động

Bộ Nội vụ nhận
được báo cáo của một số địa phương phản ánh về vướng mắc trong việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động. Các địa phương cũng đề nghị hướng dẫn
xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh
lao động.
Phản hồi các địa phương, Bộ Nội vụ
cho biết về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, thực hiện căn cứ theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định số
150/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
Trong đó đã quy định Giám đốc
Sở có nhiệm vụ và quyền hạn kiểm
tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân
trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp
luật.
Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 7
của Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề
liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đã quy định cơ
quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước không còn tổ chức thanh tra, thì người đứng đầu giao đơn
vị trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.
Do đó, Giám đốc
Sở căn cứ quy định trên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết khiếu nại về
lao động, an toàn vệ sinh lao động.
Điều 131 Bộ luật
Lao động năm 2019 cũng quy
định, người bị xử lý kỷ
luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc, hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy
không thỏa đáng, có quyền
khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của
pháp luật, hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.
Vì vậy, người lao động, doanh
nghiệp có thể thực hiện quyền khiếu nại, giải quyết khiếu nại, hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao
động theo quy định của Bộ luật Lao động.
Về tố cáo và giải
quyết tố cáo, Bộ Nội vụ hướng
dẫn các địa phương thực hiện căn cứ khoản 1 Điều 41 Luật Tố cáo năm 2018.
Trong đó, đã quy định tố cáo hành vi vi phạm pháp
luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ
quan nào, thì cơ quan
đó có trách nhiệm giải quyết.
Do đó, việc giải
quyết tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động căn cứ quy định tại Khoản 1
Điều 41 Luật Tố cáo năm 2018 để xác định thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.
Bộ Nội vụ đề
nghị Ủy ban nhân dân các địa
phương chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh
lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người
lao động, người sử dụng lao động.