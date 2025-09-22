Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động

Các địa phương chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp...

Bộ Nội vụ nhận được báo cáo của một số địa phương phản ánh về vướng mắc trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động. Các địa phương cũng đề nghị hướng dẫn xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động.

Phản hồi các địa phương, Bộ Nội vụ cho biết về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, thực hiện căn cứ theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó đã quy định Giám đốc Sở có nhiệm vụ và quyền hạn kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 7 của Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đã quy định cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước không còn tổ chức thanh tra, thì người đứng đầu giao đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Do đó, Giám đốc Sở căn cứ quy định trên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn vệ sinh lao động.

Điều 131 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định, người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc, hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng, có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Vì vậy, người lao động, doanh nghiệp có thể thực hiện quyền khiếu nại, giải quyết khiếu nại, hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Về tố cáo và giải quyết tố cáo, Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương thực hiện căn cứ khoản 1 Điều 41 Luật Tố cáo năm 2018.

Trong đó, đã quy định tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào, thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Do đó, việc giải quyết tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Tố cáo năm 2018 để xác định thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.