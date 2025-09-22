Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động

Thu Hằng

22/09/2025, 18:46

Các địa phương chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ nhận được báo cáo của một số địa phương phản ánh về vướng mắc trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động. Các địa phương cũng đề nghị hướng dẫn xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động.

Phản hồi các địa phương, Bộ Nội vụ cho biết về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, thực hiện căn cứ theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó đã quy định Giám đốc Sở có nhiệm vụ và quyền hạn kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 7 của Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đã quy định cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước không còn tổ chức thanh tra, thì người đứng đầu giao đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Do đó, Giám đốc Sở căn cứ quy định trên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn vệ sinh lao động.

Điều 131 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định, người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc, hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng, có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Vì vậy, người lao động, doanh nghiệp có thể thực hiện quyền khiếu nại, giải quyết khiếu nại, hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Về tố cáo và giải quyết tố cáo, Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương thực hiện căn cứ khoản 1 Điều 41 Luật Tố cáo năm 2018.

Trong đó, đã quy định tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào, thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Do đó, việc giải quyết tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Tố cáo năm 2018 để xác định thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

Bộ Nội vụ: Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

11:33, 22/09/2025

Bộ Nội vụ: Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, xếp ngạch công chức sau sắp xếp bộ máy

18:50, 15/08/2025

Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, xếp ngạch công chức sau sắp xếp bộ máy

Bộ Nội vụ cử 34 cán bộ về địa phương hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

06:00, 06/08/2025

Bộ Nội vụ cử 34 cán bộ về địa phương hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

Từ khóa:

dân sinh khiếu nại lao động Nghị định 150/2025 quyền lợi người lao động tố cáo

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu ứng phó với siêu bão Ragasa phải ở mức cao nhất

Thủ tướng yêu cầu ứng phó với siêu bão Ragasa phải ở mức cao nhất

Tối 22/9/2025, siêu bão Ragasa sẽ chính thức đi vào biển Đông, với sức gió mạnh nhất lên đến cấp 17. Đây được đánh giá là cơn bão có cường độ cực mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam.

Sẵn sàng phương án học trực tuyến nếu số 9 bão diễn biến phức tạp

Sẵn sàng phương án học trực tuyến nếu số 9 bão diễn biến phức tạp

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp...

Không để phát sinh tăng số đơn vị chậm đóng bảo hiểm

Không để phát sinh tăng số đơn vị chậm đóng bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện các giải pháp quyết liệt để không phát sinh tăng số đơn vị chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2025...

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

UBND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2025)...

Bộ Nội vụ: Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

Bộ Nội vụ: Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VCCI đề xuất thu hẹp phạm vi loại trừ bù trừ lãi lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tài chính

2

“Ông lớn” ngành bán lẻ của Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Tiêu điểm

3

Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 công trình lớn

Bất động sản

4

Blog chứng khoán: Cầu chờ giá sâu

Chứng khoán

5

Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy