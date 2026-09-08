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Bổ nhiệm Giám đốc Đại học Cần Thơ làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

H Hạ Chi

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1715/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ…

Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính.
Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính.

Ông Trần Trung Tính, 53 tuổi, quê Tây Ninh, là tiến sĩ Kỹ thuật điện. Ông tốt nghiệp Đại học Cần Thơ năm 1997, sau đó tham gia chương trình tu nghiệp tại Hà Lan; học sau đại học và lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ vào các năm 2004 và 2007 tại Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc. Năm 2013, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Trong quá trình công tác, ông Trần Trung Tính đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng, như: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện, Phó Trưởng Khoa Công nghệ Đại học Cần Thơ.

Từ tháng 7/2012 đến tháng 11/2023, ông giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ.

Từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2026, ông làm Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Cần Thơ vào ngày 25/5/2026.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ nhiệm ông Trần Trung Tính, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay gồm Bộ trưởng Vũ Hải Quân và các Thứ trưởng: Bùi Hoàng Phương, Lê Xuân Định, Phạm Đức Long, Hoàng Minh và Trần Trung Tính.

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