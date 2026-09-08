Bổ nhiệm Giám đốc Đại học Cần Thơ làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Trần Trung Tính, 53 tuổi, quê Tây Ninh, là tiến sĩ Kỹ thuật điện. Ông tốt nghiệp Đại học Cần Thơ năm 1997, sau đó tham gia chương trình tu nghiệp tại Hà Lan; học sau đại học và lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ vào các năm 2004 và 2007 tại Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc. Năm 2013, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.
Trong quá trình công tác, ông Trần Trung Tính đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng, như: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện, Phó Trưởng Khoa Công nghệ Đại học Cần Thơ.
Từ tháng 7/2012 đến tháng 11/2023, ông giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ.
Từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2026, ông làm Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Cần Thơ vào ngày 25/5/2026.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ nhiệm ông Trần Trung Tính, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay gồm Bộ trưởng Vũ Hải Quân và các Thứ trưởng: Bùi Hoàng Phương, Lê Xuân Định, Phạm Đức Long, Hoàng Minh và Trần Trung Tính.
Một trong những nhiệm vụ chính của tổ công tác là nghiên cứu, đánh giá thực trạng và tổng hợp kinh nghiệm trong nước, quốc tế để đề xuất mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố…
NVIDIA, tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới, đang vượt ra khỏi vai trò của một nhà sản xuất chip AI...
Phân tích lịch sử diễn biến giá Bitcoin từ năm 2010 đến năm 2026 cho thấy phần lớn mức sinh lời của tài sản này trong một năm thường tập trung vào số rất ít ngày giao dịch...
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản cần chuyển mạnh từ gia công, lắp ráp sang hợp tác dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu - phát triển. Hai nước cần chuyển từ quan hệ "bên chuyển giao - bên tiếp nhận" sang cùng xác định bài toán, cùng nghiên cứu, cùng đầu tư và cùng chia sẻ thị trường...
Đà tăng của cổ phiếu liên quan đến AI đã giúp tài sản của giới tỷ phú tăng mạnh, Bắc Mỹ tiếp tục là nơi tập trung nhiều tỷ phú nhất…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...