Thứ trưởng Lê Văn Thanh: Đã hỗ trợ hơn 15.000 tỷ trong gói 26.000 tỷ theo Nghị quyết 68

Tại họp báo, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã có rất nhiều giải pháp để triển khai hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động.

Ngoài Nghị quyết 42 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 và Quyết định 23 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do Covid-19. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và hỗ trợ túi an sinh xã hội.

Gần đây nhất, ngày 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 03 và Chính phủ ban hành Nghị quyết 116 và ngày 1/10 ban hành Nghị quyết 28 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền là 38.000 tỷ đồng.

Cập nhật về tình hình triển khai các gói hỗ trợ, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, với Nghị quyết 68 (gói 26.000 tỷ đồng), tính đến 1/10, trên cả nước đã hỗ trợ 15.300 tỷ đồng cho 18,32 triệu đối tượng. Về tiền mặt, tổng số kinh phí đã hỗ trợ là 10.000 tỷ đồng và chính sách cho vay vốn hỗ trợ 461,1 tỷ đồng.

Với người có bảo hiểm thất nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt với tổng số tiền là 3.000 tỷ đồng.

Về gạo, đã có tổng cộng 156.349 tấn gạo được xuất hỗ trợ cho 2,4 triệu hộ gia đình trên 30 tỉnh.

"Như vậy, chúng ta đang hỗ trợ bằng tiền mặt trực tiếp và giảm đóng cho người sử dụng lao động 8.000 tỷ đồng. Những khoản này, cố gắng trong vòng 45 ngày sẽ triển khai xong", Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho hay.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, để triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/10, các cơ quan đã khởi động việc này, tới 12h trưa đã hỗ trợ 3.570 người lao động trên cơ sở dữ liệu có sẵn. Các cơ quan phấn đấu trong 5 ngày hỗ trợ cho tất cả người sử dụng lao động và hỗ trợ cho 12,8 triệu lao động trong tối đa trong 45 ngày, rút ngắn 2/3 thời gian so với yêu cầu.

"Trong quá trình triển khai, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình Covid-19 tác động ảnh hưởng đến người dân như thế nào để tham mưu với Chính phủ hỗ trợ người dân trong thời gian tới", Thứ trưởng Lê Văn Thanh, nêu rõ.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan quan theo dõi hằng ngày diễn biến đời sống người dân, thực hiện các chính sách hỗ trợ nhanh nhất, đơn giản nhất, hiệu quả nhất có thể.