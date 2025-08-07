Thủ tướng Ấn Độ có thể sắp thăm Trung Quốc giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang

“Ông Modi sẽ tới Trung Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh đa phương của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến khai mạc vào ngày 31/8”, nguồn tin tiết lộ với hãng tin Reuters.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan ở mức cao với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, đồng thời trừng phạt thêm vì New Delhi mua dầu của Nga. Tổng thuế quan với hàng hóa Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ dự kiến sẽ là 50%, thuộc hàng cao nhất trong số các đối tác thương mại của Mỹ.

Chuyến thăm của ông Modi tới thành phố Thiên Tân để tham dự hội nghị thượng đỉnh của SCO, tổ chức chính trị và an ninh Á - Âu mà Nga cũng là một thành viên, sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của vị Thủ tướng kể từ tháng 6/2018. Sau chuyến thăm năm đó, quan hệ giữa Bắc Kinh và New Delhi xấu đi trong năm 2020 do xung đột quân sự dọc biên giới ở khu vực Himalaya giữa hai nước.

Căng thẳng dịu xuống sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS - tổ chức các nền kinh tế mới nổi mà cả hai nước là thành viên - vào tháng 10 năm ngoái. Quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế đang dần được nối lại.

Về phía Mỹ, vào tháng trước, ông Trump dọa sẽ áp thuế quan bổ sung 10% với hàng hóa từ các nước thành viên BRICS.

Ngày 6/8, vị Tổng thống cho biết chính quyền của ông sẽ sớm quyết định hình phạt đối với các nước mua dầu Nga - một động thái nhằm tiếp tục gây sức ép buộc Moscow chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine. Cùng ngày, đặc phái viên về ngoại giao hàng đầu của ông Trump, ông Steve Witkoff, đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Cuộc gặp diễn ra hai ngày trước thời hạn 8/8 mà ông Trump đặt ra để Nga đồng ý chấm dứt chiến tranh hoặc đối mặt các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval hiện đang có chuyến thăm tới Nga để thảo luận về việc mua dầu Nga trong bối cảnh ông Trump gây sức ép buộc New Delhi dừng hoạt động này - theo nguồn tin khác trong Chính phủ Ấn Độ.

Ông Doval có thể cũng sẽ đề cập tới vấn đề hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Nga, bao gồm việc giao nhanh hệ thống phòng không S400 của Nga sang Ấn Độ, và một chuyến thăm tiềm năng của ông Putin tới Ấn Độ.

Trong vài tuần tới, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cũng sẽ chuyến thăm tới Nga.

Trước đó, chia sẻ với Reuters, các quan chức Mỹ và Ấn Độ cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên đã đi vào bế tắc do những đánh giá sai lầm về chính trị cũng như việc bỏ lỡ các tín hiệu của nhau. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với kim ngạch thương mại song phương đạt 131,84 tỷ USD năm 2024. Trong đó, Ấn Độ thặng dư thương mại khoảng 40 tỷ USD với Mỹ.

Theo các nguồn tin thân cận của Reuters, báo cáo nội bộ của Chính phủ Ấn Độ nhận định chính sách thuế quan của ông Trump có thể khiến hàng hóa Ấn Độ mất lợi thế cạnh tranh khi xuất khẩu vào Mỹ - thị trường chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, xuất khẩu đóng góp tỷ trọng tương đối thấp trong nền kinh tế quy mô 4 nghìn tỷ USD của Ấn Độ, do đó, tác động trực tiếp của thuế quan Mỹ tới tăng trưởng kinh tế của nước này được đánh giá là không lớn.

Ngày 6/8, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới trong năm tài khóa hiện tại - kéo dài từ tháng 4/2025 tới tháng 3/2026 - ở mức 6,5%, đồng thời giữ nguyên mức lãi suất cơ bản.

Báo cáo nội bộ của RBI giả định mức thuế quan bổ sung của Mỹ với Ấn Độ vì mua dầu Nga là 10%, đưa tổng thuế quan lên 35%. Với tuyên bố mới nhất của ông Trump về việc tăng thuế quan với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, ảnh hưởng cụ thể tới nền kinh tế Ấn Độ sẽ được tính toán lại nhưng nhìn chung mức độ ảnh hưởng sẽ không lớn.