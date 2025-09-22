Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực tăng trưởng

Trong Thông báo số 499/TB-VPCP vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải kiểm soát thị trường vàng, thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản, nhằm củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực tăng trưởng....

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 499/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách ngày 7/9/2025.

Một trong những nội dung đáng chú ý là loạt chỉ đạo liên quan đến thị trường vàng. Theo đó, Thủ tướng giao các cơ quan chức năng xây dựng giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu vàng, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng, cũng như sớm ban hành hướng dẫn thực hiện hiệu quả, hiệu lực Nghị định số 232/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

“Đa dạng hóa các nguồn vốn, đẩy mạnh huy động trái phiếu Chính phủ và tập trung vào các công trình, dự án lớn; điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá; tăng cường đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện cấu trúc và hiện đại hóa thị trường chứng khoán”. (Thông báo số 499/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ)

Bên cạnh những chỉ đạo liên quan đến thị trường vàng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu mở rộng chính sách tài khoá có trọng tâm, trọng điểm, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, để giữ ổn định vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục duy trì ổn định lãi suất đồng Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế nhằm duy trì thặng dư thương mại. Song song, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Theo Thủ tướng Chính phủ, cần nghiên cứu điều chỉnh các mức thuế, phí, lệ phí cho phù hợp hơn với tình hình và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ để kết nối cung - cầu.

Ngoài ra, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ cũng tiếp tục được đặt ra cùng với yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng năng suất lao động.

Một trong những định hướng đáng chú ý là nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, xem xét kỹ lưỡng mức thuế thu nhập doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu giảm phí, lệ phí, giảm chi phí đầu vào, cho doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước.

Trong quan hệ đối ngoại, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục cải thiện thương mại với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích hài hòa, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Theo đó, cần cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình, nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh hóa, số hóa, tuần hoàn và dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ. Đồng thời, khuyến khích đầu tư ra nước ngoài ở những lĩnh vực có thế, đầu tư vào công nghệ, chuyển giao công nghệ mạnh cũng như tái cơ cấu thu hút FDI có chọn lọc. Điều này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ cho biết.

Đối với thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp về cung - cầu, tài khóa, đất đai. “Nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao, do đó cần thực hiện các giải pháp tăng cung”, Thủ tướng Chính phủ cho biết.