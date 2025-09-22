Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực tăng trưởng

Phương Linh

22/09/2025, 16:35

Trong Thông báo số 499/TB-VPCP vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải kiểm soát thị trường vàng, thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản, nhằm củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực tăng trưởng....

Chính phủ yêu cầu cân bằng cung – cầu vàng, thúc đẩy đầu tư công và gỡ vướng bất động sản
Chính phủ yêu cầu cân bằng cung – cầu vàng, thúc đẩy đầu tư công và gỡ vướng bất động sản

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 499/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách ngày 7/9/2025.

Một trong những nội dung đáng chú ý là loạt chỉ đạo liên quan đến thị trường vàng. Theo đó, Thủ tướng giao các cơ quan chức năng xây dựng giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu vàng, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng, cũng như sớm ban hành hướng dẫn thực hiện hiệu quả, hiệu lực Nghị định số 232/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

“Đa dạng hóa các nguồn vốn, đẩy mạnh huy động trái phiếu Chính phủ và tập trung vào các công trình, dự án lớn; điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá; tăng cường đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện cấu trúc và hiện đại hóa thị trường chứng khoán”.

(Thông báo số 499/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ)

Bên cạnh những chỉ đạo liên quan đến thị trường vàng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu mở rộng chính sách tài khoá có trọng tâm, trọng điểm, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, để giữ ổn định vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục duy trì ổn định lãi suất đồng Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế nhằm duy trì thặng dư thương mại. Song song, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Theo Thủ tướng Chính phủ, cần nghiên cứu điều chỉnh các mức thuế, phí, lệ phí cho phù hợp hơn với tình hình và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ để kết nối cung - cầu.

Ngoài ra, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ cũng tiếp tục được đặt ra cùng với yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng năng suất lao động.

Một trong những định hướng đáng chú ý là nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, xem xét kỹ lưỡng mức thuế thu nhập doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu giảm phí, lệ phí, giảm chi phí đầu vào, cho doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước.

Trong quan hệ đối ngoại, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục cải thiện thương mại với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích hài hòa, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Theo đó, cần cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình, nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh hóa, số hóa, tuần hoàn và dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ. Đồng thời, khuyến khích đầu tư ra nước ngoài ở những lĩnh vực có thế, đầu tư vào công nghệ, chuyển giao công nghệ mạnh cũng như tái cơ cấu thu hút FDI có chọn lọc. Điều này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ cho biết.

Đối với thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp về cung - cầu, tài khóa, đất đai. “Nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao, do đó cần thực hiện các giải pháp tăng cung”, Thủ tướng Chính phủ cho biết. 

Để bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, Chính phủ yêu cầu: (i) đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án đang tồn đọng; (ii) rà soát cắt giảm thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng; (iii) đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội và (iv) kiểm soát tồn kho bất động sản.  

(Thông báo số 499/TB-VPCP)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025

14:44, 22/09/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

07:07, 17/09/2025

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Từ khóa:

bất động sản Buôn lậu chính sách tài khóa Đầu tư công khoa học công nghệ lãi suất nhà ở xã hội thị trường chứng khoán thị trường vàng Thủ tướng Chính phủ thương mại quốc tế trái phiếu chính phủ tỷ giá Vneconomy xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Vietbank được vinh danh tại Asian Technology Excellence Awards 2025 với cải tiến nổi bật trong chuyển đổi số

Vietbank được vinh danh tại Asian Technology Excellence Awards 2025 với cải tiến nổi bật trong chuyển đổi số

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietbank được vinh danh tại Asian Technology Excellence Awards, khẳng định nỗ lực của Vietbank trong việc nâng cao năng lực công nghệ, đảm bảo an toàn, bảo mật, tối ưu vận hành và không ngừng cải tiến dịch vụ số…

TPBank chạm tới trái tim khách hàng trẻ bằng sự thấu hiểu

TPBank chạm tới trái tim khách hàng trẻ bằng sự thấu hiểu

Là nhà tài trợ chính của Em Xinh “Say Hi” Concert, TPBank đã “chiếm spotlight” với sắc tím thương hiệu phủ kín khán đài và thông điệp “App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh” được hàng vạn Xinhiu đồng thanh hô vang. Không chỉ tài trợ, TPBank còn khéo léo tạo ra loạt trải nghiệm tinh tế để trở thành cái tên được yêu mến nhất trong lòng người hâm mộ.

Ngân sách Trung ương dành 125.000 tỷ đồng chi trả cho cán bộ nghỉ việc sau sáp nhập

Ngân sách Trung ương dành 125.000 tỷ đồng chi trả cho cán bộ nghỉ việc sau sáp nhập

Theo Bộ Tài chính, Ngân sách Trung ương năm 2025 dự kiến dành khoảng 125.000 tỷ đồng để chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong quá trình triển khai mô hình mới. Tính đến giữa tháng 9, đã có hơn 104.500 tỷ đồng được giải ngân cho gần 91.000 cá nhân sau sáp nhập…

Lãi suất liên ngân hàng VND các kỳ hạn ngắn giảm mạnh

Lãi suất liên ngân hàng VND các kỳ hạn ngắn giảm mạnh

Tính tử đầu tháng đến ngày 22/9/2025, lãi suất liên ngân hàng VND giảm mạnh, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm giảm 1,12 điểm phần trăm (đpt), xuống còn 3,88%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 1,13 đpt, còn 4,1%/năm. Các kỳ hạn dài từ 6 tháng trở lên ghi nhận mức tăng nhẹ. Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng hầu như đi ngang, giữ ổn định quanh mức 4,3–4,6%/năm…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua đề xuất về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Điều này nhằm bảo đảm cân đối nguồn lực, ưu tiên cho các dự án hạ tầng trọng điểm và phù hợp với việc tổ chức lại bộ máy…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“150 năm di sản vươn cao” - SABECO đồng hành cùng ngành bia Việt Nam

Thị trường

2

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai

Nhà đầu tư

3

"Sốt" vàng ở Indonesia, ngân hàng nhận gửi hơn 1,3 tấn sau nửa năm

Thế giới

4

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Thế giới

5

Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy