Thủ tướng chủ trì chương trình đối thoại với 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Chương trình đối thoại CEO 500 – Tea Connect với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số” là sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo Trung ương, TP. Hồ Chí Minh, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và hơn 500 CEO trong nước và quốc tế, mở ra không gian đối thoại chiến lược về tầm nhìn đưa Thành phố trở thành siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự chương trình đối thoại “CEO 500 – Tea Connect” vào chiều 25/11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Sau sáp nhập đang bước vào một giai đoạn phát triển với tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao, trở thành một đô thị có tầm vóc quốc tế, hiện đại, năng động, đáng sống và có khả năng cạnh tranh toàn cầu”.

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, đóng góp gần 25% GDP của cả nước, Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, là trung tâm lớn về thương mại, tài chính, công nghiệp, giáo dục, y tế và giao thương quốc tế, mang theo mình sứ mệnh tiên phong vì cả nước, cùng cả nước.

Tuy nhiên, tầm vóc đô thị tầm quốc tế không chỉ đến từ quy mô dân số hay sự đóng góp về kinh tế, mà còn ở chất lượng tăng trưởng, mức độ kết nối, năng lực quản trị, sức cạnh tranh quốc tế và khả năng tạo ra một môi trường sống, làm việc sáng tạo và đẳng cấp.

Chính vì vậy, Thành phố đang tái cấu trúc không gian phát triển, định hình chiến lược phát triển mới với tư duy đa cực, tích hợp, kết nối. Định hướng hình thành “3 vùng, 3 hành lang, 5 trụ cột, 1 đặc khu”.

Trong đó, 5 trụ cột phát triển chiến lược cụ thể: Công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, trong đó công nghệ số, AI, bán dẫn, dữ liệu lớn là động lực xuyên suốt; logistics và thương mại tự do gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; phát triển trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa, tạo ra giá trị gia tăng từ văn hóa, sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và sự kiện quốc tế; giáo dục, y tế, khoa học công nghệ hướng đến chuẩn của khu vực và quốc tế.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại sự kiện.

Trong quá trình đó, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận Thành phố vẫn phải đối mặt với những thách thức nhiều vấn đề và cần phải giải quyết một cách căn cơ và chiến lược.

Thứ nhất, áp lực quản trị của một đô thị lớn với quy mô dân số lớn, tốc độ tăng trưởng cao.

Thứ hai, sự thiếu hụt về nguồn lực tài chính, công nghệ, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao.

Thứ ba, hệ thống logistics và hạ tầng giao thông còn đang trong quá trình hoàn thiện.

Thứ tư, yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện thủ tục hành chính và tăng cường quản trị số.

Thứ năm, cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các trung tâm kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

“Chính vì vậy, bên cạnh việc Thành phố phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc phát huy nội lực, việc mở rộng hợp tác, thu hút chuyên gia, tri thức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Một đô thị tầm quốc tế cần dựa trên mạng lưới đối tác sâu rộng, tri thức toàn cầu và sự kết nối của cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, chương trình CEO 500 Tea - Connect được tổ chức nhằm tạo ra không gian đối thoại chiến lược, cởi mở và tin cậy giữa lãnh đạo Thành phố với đội ngũ chuyên gia, học giả, các CEO của các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế về các lĩnh vực, trong đó tập trung vào 5 trụ cột phát triển chiến lược của Thành phố.