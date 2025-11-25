Thủ tướng chủ trì chương trình đối thoại với 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 26/11/2025
Thanh Thủy
25/11/2025, 19:43
Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì chương trình đối thoại “CEO 500 – Tea Connect” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP. Hồ Chí Minh…
Chương trình đối thoại CEO 500 – Tea Connect với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số” là sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.
Sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo Trung ương, TP. Hồ Chí Minh, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và hơn 500 CEO trong nước và quốc tế, mở ra không gian đối thoại chiến lược về tầm nhìn đưa Thành phố trở thành siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số.
Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Sau sáp nhập đang bước vào một giai đoạn phát triển với tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao, trở thành một đô thị có tầm vóc quốc tế, hiện đại, năng động, đáng sống và có khả năng cạnh tranh toàn cầu”.
Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, đóng góp gần 25% GDP của cả nước, Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, là trung tâm lớn về thương mại, tài chính, công nghiệp, giáo dục, y tế và giao thương quốc tế, mang theo mình sứ mệnh tiên phong vì cả nước, cùng cả nước.
Tuy nhiên, tầm vóc đô thị tầm quốc tế không chỉ đến từ quy mô dân số hay sự đóng góp về kinh tế, mà còn ở chất lượng tăng trưởng, mức độ kết nối, năng lực quản trị, sức cạnh tranh quốc tế và khả năng tạo ra một môi trường sống, làm việc sáng tạo và đẳng cấp.
Chính vì vậy, Thành phố đang tái cấu trúc không gian phát triển, định hình chiến lược phát triển mới với tư duy đa cực, tích hợp, kết nối. Định hướng hình thành “3 vùng, 3 hành lang, 5 trụ cột, 1 đặc khu”.
Trong đó, 5 trụ cột phát triển chiến lược cụ thể: Công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, trong đó công nghệ số, AI, bán dẫn, dữ liệu lớn là động lực xuyên suốt; logistics và thương mại tự do gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; phát triển trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa, tạo ra giá trị gia tăng từ văn hóa, sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và sự kiện quốc tế; giáo dục, y tế, khoa học công nghệ hướng đến chuẩn của khu vực và quốc tế.
Trong quá trình đó, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận Thành phố vẫn phải đối mặt với những thách thức nhiều vấn đề và cần phải giải quyết một cách căn cơ và chiến lược.
Thứ nhất, áp lực quản trị của một đô thị lớn với quy mô dân số lớn, tốc độ tăng trưởng cao.
Thứ hai, sự thiếu hụt về nguồn lực tài chính, công nghệ, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao.
Thứ ba, hệ thống logistics và hạ tầng giao thông còn đang trong quá trình hoàn thiện.
Thứ tư, yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện thủ tục hành chính và tăng cường quản trị số.
Thứ năm, cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các trung tâm kinh tế trong khu vực và trên thế giới.
“Chính vì vậy, bên cạnh việc Thành phố phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc phát huy nội lực, việc mở rộng hợp tác, thu hút chuyên gia, tri thức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Một đô thị tầm quốc tế cần dựa trên mạng lưới đối tác sâu rộng, tri thức toàn cầu và sự kết nối của cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Với tinh thần đó, chương trình CEO 500 Tea - Connect được tổ chức nhằm tạo ra không gian đối thoại chiến lược, cởi mở và tin cậy giữa lãnh đạo Thành phố với đội ngũ chuyên gia, học giả, các CEO của các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế về các lĩnh vực, trong đó tập trung vào 5 trụ cột phát triển chiến lược của Thành phố.
Năm 2023 đánh dấu sự ra đời của chương trình CEO 100 - Tea Connect, một sự kiện gặp gỡ doanh nghiệp thông qua hình thức dùng trà, lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu kết nối khoảng 100 CEO trong nước và quốc tế qua dấu ấn văn hóa trà Việt, CEO 100 đã khẳng định vai trò là mô hình kết nối hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác và phát triển.
Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, chương trình chính thức được nâng cấp thành CEO 500 – Tea Connect. Không chỉ mở rộng về quy mô (từ 100 lên 500 đại biểu), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sự kiện đồng thời được nâng tầm về vị thế và ảnh hưởng, quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo các ngành trong và ngoài nước... Đây là bước chuyển chiến lược, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc kiến tạo một không gian đối thoại cấp cao giữa Nhà nước và doanh nghiệp vì sự phát triển dài hạn và bền vững của nền kinh tế.
