Thủ tướng: Công tác kiểm soát rủi ro dịch bệnh đang đi đúng hướng, có hiệu quả rõ rệt

Chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết khẳng định chiến dịch tiêm vaccine của Việt Nam đã thành công với tỷ lệ cao so với thế giới. Riêng chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân đã tiêm được 14 triệu liều và việc tiêm mũi 4 đang được nghiên cứu.

ĐI ĐÚNG HƯỚNG, HIỆU QUẢ RÕ RỆT

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết vaccine hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron. Vì vậy việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khả năng tái nhiễm của biến chủng Omicron là có nên vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Y tế đề nghị các địa phương thời gian tới tăng cường và hoàn thành tiêm mũi 3, mũi nhắc lại vaccine phòng Covid-19 trong tháng 3 này, đồng thời ưu tiên quản lý nhóm nguy cơ cao; tăng cường năng lực cách ly, điều trị tại nhà...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến tại phiên họp - Ảnh: VGP

Tham gia ý kiến tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng thời gian qua tỷ lệ nhiễm Covid-19 trong nước tăng cao nhưng số ca nặng rất thấp nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine được triển khai hiệu quả với tỷ lệ lên tới 98-99%. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, cần điều chỉnh các hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống dịch như đánh giá cấp độ dịch; cách ly y tế F1, F0; cấp phát thuốc điều trị…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất với ý kiế tình hình dịch bệnh trong nước vẫn đang trong tầm kiểm soát, đồng thời đánh giá cao kết quả của chiến dịch tiêm chủng vaccine.

"Chúng ta đã kết hợp hài hòa, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả giữa điều trị tại cơ sở y tế và tại nhà. Kiểm soát rủi ro dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP đang đi đúng hướng, từng bước chứng tỏ hiệu quả rõ rệt", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về bảo đảm thuốc điều trị, Thủ tướng cho rằng đây là việc khó nên được tiến hành rất thận trọng, hướng tới vừa giải quyết vấn đề cấp bách đặt ra chưa có tiền lệ, vừa bảo đảm sức khỏe người dân, vừa tuân thủ các quy định. Bộ Y tế đã cấp phép được một số loại thuốc để phòng, chống dịch. Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để nhanh chóng cấp phép thêm các loại thuốc phù hợp tình hình, thông lệ quốc tế, các quy định của pháp luật.

Về việc sản xuất vacine trong nước, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy với với tinh thần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính nhưng bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn, khoa học, đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết và tình hình đang có triển vọng tích cực. TẬP TRUNG THỰC HIỆN "ĐA MỤC TIÊU" Định hướng công tác phòng, chống dịch thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị sẵn sàng với dự báo diễn biến dịch bệnh sẽ tiếp tục phức tạp, khó lường, khó dự báo với biến chủng Omicron, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. "Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cũng không hoang mang, bám sát tình hình để có giải pháp phù hợp trong phòng, chống dịch tốt, tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, từng bước 'bình thường hóa' với dịch bệnh Covid-19", ông quán triệt.

Thủ tướng cũng cầu tập trung thực hiện "đa mục tiêu" là tiếp tục ngăn chặn lây lan, tập trung kiểm soát rủi ro, giảm số ca chuyển nặng, giảm ca tử vong, không để quá tải hệ thống y tế; thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững; chăm lo an sinh xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh cần thần tốc hơn nữa trong tiêm vaccine theo tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", trong quý 1 phải hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi (trừ các đối tượng chống chỉ định và chưa tới thời gian tiêm); hoàn thành việc tiêm mũi thứ 2 cho người từ 12-17 tuổi trong tháng 3; chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi; nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4 và các cháu dưới 5 tuổi…

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP

Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương cấp phép các loại thuốc phòng chữa bệnh bảo đảm an toàn, phù hợp tình hình, quy định và thông lệ quốc tế; chủ trì, tăng cường hướng dẫn các biện pháp điều trị tại nhà, tại cơ sở bảo đảm hiệu quả, không để quá tải hệ thống y tế, nhất là tầng 3, tập trung quản lý người có nguy cơ cao và người lao động.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện các công nghệ phục vụ phòng, chống dịch dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về dân cư. Tăng cường hơn nữa ý thức của người dân để tự bảo vệ mình và gia đình, cộng đồng, đất nước, tiếp tục lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực trong phòng, chống dịch.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm quy định cụ thể về thời gian cách ly F0, F1; nghiên cứu công bố các chỉ số, số liệu liên quan phòng, chống dịch một cách cần thiết, hiệu quả, khoa học, phù hợp tình hình và thông lệ quốc tế; hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị thống nhất, hiệu quả…

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất quy định về xuất nhập cảnh phù hợp điều kiện mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn mở cửa trường học bảo đảm thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trên toàn quốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn về mở cửa du lịch từ ngày 15/3.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về an sinh xã hội.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì bảo đảm an ninh, quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí - truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền bảo đảm kịp thời, chính xác về tình hình và các giải pháp của các cấp có thẩm quyền, theo tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tăng cường thông tin hướng dẫn để người dân yên tâm, ngăn chặn hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái…

"Phòng, chống dịch là không có tiền lệ nên không cầu toàn, không nóng vội, bám sát tình hình để tiếp tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp", người đứng đầu Chính phủ quán triệt.